أعلنت سيكو ش.م.ب م، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية ) والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(، اليوم عن احتفاظها بالمرتبة الأولى كأكثر الوسطاء نشاطاً في بورصة البحرين.

وقد استحوذت سيكو على حصة بلغت 59.62% من مجموع قيمة التداولات في بورصة البحرين للعام 2021، حيث تداولت ما مجموعه مليار سهم من خلال 19,245 صفقة وبقيمة إجمالية بلغت 233.3 مليون دينار بحريني.كما كان لها الحصة الأكبر من الصفقات ذات القيمة العالية التي نفذت خلال العام. وقد استطاعت سيكو الحفاظ على مركزها المتقدم باعتبارها الوسيط المفضل لدى العملاء من الشركات والأفراد في سوق البحرين وكذلك الأسواق الأقليمية الأخرى، لما تقدمه سيكو من خدمات ذات قيمة مضافة كمنصة التداول الألكتروني و منصة الأبحاث الأستثمارية والبيانات المالية التي تشمل غالبية الشركات المدرجة في الأسواق الأقليمية.

"نشعر بالفخر والاعتزاز لسجلنا الطويل من الإنجازات، وقدرتنا على الحفاظ على مركزنا الرائد في بورصة البحرين على مدى أكثر من عقدين، ونجاحنا في تحقيق نتائج راسخة والاستفادة من انتعاش السوق،" كما قال فاضل مخلوق، الرئيس التنفيذي لأسواق المال لدى سيكو، مضيفاً: "لقد أثبت فريق العمل مرة أخرى قدرته على تزويد عملائه بالمعرفة العميقة للسوق، وخبرته في تنفيذ كبرى الصفقات، بما في إتاحة الفرصة لهم اتخاذ قرارات مدروسة بشأن استثماراتهم. وتلقى هذه الجهود الرامية إلى الحفاظ على مركزنا الريادي في البحرين والإمارات والسعودية دعماً قوياً من جانب فريق البحوث في سيكو"

توفر دائرة الوساطة في سيكو أدوات شاملة في كل من عملياتها في البحرين وأبوظبي والسعودية تشمل خدمات التداول المباشر، بما في ذلك الأسهم، والسندات، والصكوك في جميع أنحاء دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى التداول بالهامش للأسهم، من جهة أخرى يقوم قسم التداول في الأسواق العالمية بتوفير فرص التداول في أسواق الدخل الثابت والبورصات العالمية بالإضافة الى توفير منتجات استثمارية بديلة مقدمة من شركائنا.

"نود بهذه المناسبة أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من مصرف البحرين المركزي و بورصة البحرين على جهودهما الدؤوبة ونهجهما التقدمي لتحقيق المزيد من التطور للسوق،" كما أضاف مخلوق.

من جانبها، علقت مريم عيسى، رئيس دائرة الوساطة قائلة: "لقد جاء أداء سيكو انعكاساً واضحاً لانتعاش أداء معظم الشركات المدرجة وهو الأداء الذي ركزت عليه بحوثنا المفصلة خلال العام ، وهو ما يعكس بدوره النمو في قيمة الصفقات في أعقاب كوفيد-19. وقد واصلت سيكو تحقيق التوسع في قاعدة عملائها سواء من الشركات أو الأفراد، مع تعزيز القيمة المضافة لعملائنا، وتحسين حصتنا السوقية في البحرين .”

من ناحية أخرى واصلت سيكو، من خلال منصتها للتداول الإلكتروني SICO LIVE ، إتاحة الفرصة لعملائها للاستثمار والتداول في أسواق الأوراق المالية الرئيسية المتعددة في دول مجلس التعاون وبعض أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطريقة مرنة و من حساب واحد، بما يسمح لهم بالتداول بالأسعار الفورية، فضلا عن الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي توفرها سيكو. وفي عام 2021 ، شهدت منصة التداول SICO LIVE زيادة في قيمة تداولات العملاء بنسبة 22.58% في إجمالي عدد الطلبات، و56.49% في إجمالي قيمة الطلبات.

وواصلت دائرة الوساطة في سيكو خلال العام حصد المزيد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك:

أفضل وسيط في البحرين للعام 2021 ضمن جوائز جلوبال إنفستور جروب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أفضل وسيط للأوراق المالية في البحرين للعام 2021 ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس.

أفضل وسيط للأوراق المالية في البحرين للعام 2021 ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند فاينانس. أفضل وسيط في البحرين للعام 2021 ضمن جوائز إيميا فاينانس .

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- انتهى -

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