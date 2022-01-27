سجلت أسعار الشقق في نخلة جميرا زيادة سنوية بنسبة 17.4% في عام 2021

ستستمر أسعار الشقق الفاخرة في دبي بالازدياد طوال عام 2022، وفقًا للخبراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيفن تايدز، الرائدة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات، عن تبقي عدد قليل من شقق بنتهاوس الفاخرة للبيع ضمن مشروع أنانتارا ريزيدنسز في نخلة جميرا، دبي.

تم الآن بيع جميع الوحدات السكنية الأخرى في مشروع نخلة جميرا، باستثناء المرحلة النهائية التي تضم عددًا محدودًا من شقق البنتهاوس، حيث تحتل كل منها مواقع رئيسية داخل الأبراج الشمالية والجنوبية من المجمع السكني من فئة الخمس نجوم.

تباع شقق البنتهاوس المكونة من أربع غرف نوم بشكل كامل وبأسعار تبدأ من 21،579،888 مليون درهم إماراتي، حيث تتميز جميع الوحدات السكنية بإطلالات بانورامية على الخليج العربي وبرج العرب وأفق مرسى دبي، فضلاً عن وجود حمام سباحة عميق وشرفة خارجية خاصة واسعة.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوق العقارات الفاخرة في دبي نموًا هائلاً في الطلب، لا سيما العقارات الفائقة الفخامة، حيث تم بيع 54 عقارًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويتمتع سوق الشقق السكنية في نخلة جميرا بشعبية خاصة بين مشتري العقارات في عام 2021 حسب مؤشر أسعار العقارات السكنية لشركة "فالوسترات" الاستشارية، مسجلاً زيادة سنوية في الأسعار بنسبة 17.4% حسب شركة كور للاستشارات العقارية، التي قالت بأن أسعار غالبية مواقع الشقق الفاخرة في دبي ستستمر بالزيادة طوال عام 2022.

علاوة على ذلك، فقد ذكر تقرير صادر عن شركة سوذبيز إنترناشونال ريالتي بأنه تم إنفاق 4.2 مليار درهم إماراتي على العقارات الفاخرة في نخلة جميرا وحدها خلال الربع الثاني من عام 2021، وهي أعلى قيمة للمعاملات في دبي خلال تلك الفترة.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز قائلاً: "إنها فرصة ممتازة للمستثمرين من جميع الجنسيات لتأمين ملكية عقارية فاخرة للتملك الحر ضمن منتجع أنانتارا النخلة دبي المستوحى من تايلاند، فقد باتت الآن شقق البنتهاوس كاملة وجاهزة للانتقال إليها، وتعد مثالية لتكون بمثابة منازل مناسبة لقضاء العطلات، حيث يمكن للمقيمين الاستفادة من المرافق ووسائل الراحة بالإضافة إلى المطاعم والبارات الراقية داخل المنتجع من فئة الخمس نجوم بعيدًا عن صخب المدينة وضجيجها".

هذا ويمكن للمستثمرين أيضًا الاستفادة من خطة السداد لشقق البنتهاوس، والتي تتضمن دفع 15% عند الحجز مع أقساط إضافية بنسبة 15% بعد ثلاثين وستين وتسعين يومًا من تاريخ الحجز مع دفعة أخيرة بنسبة 40% عند الانتهاء والتسليم.

وأضاف بن سلّيم قائلاً: "يمكننا أيضًا المساعدة في إستراتيجية التأجير على المدى الطويل، أو يمكن إضافة الشقة إلى مخطط إدارة تأجير الفنادق، بحيث تصبح الوحدة السكنية جزءًا من مخزون الفندق ويتم إدارة الحجوزات بواسطة فريق حجوزات الفنادق".

هذا ويمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية التي تشمل كلاً من: صالة رياضية مجهزة بالكامل وملاعب تنس ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى الوصول إلى الشاطئ الخاص لمنتجعات أنانتارا النخلة دبي وحمام سباحة يمكن التحكم بدرجة حرارته بمساحة 10000 متر مربع، كما يمكنهم الوصول أيضاً إلى سبا أنانتارا الشهير والاختيار من بين سبع تجارب مختلفة لتناول الطعام في المنتجع.

واختتم بن سليم حديثه قائلاً: "لا تزال منطقة نخلة جميرا واحدة من أكثر المواقع المرغوبة في دبي، وهذه العقارات الرئيسية ليست فقط هي التي تجلب عوائد مرتفعة فحسب وفقًا لخبراء الصناعة، بل ستستفيد أيضًا من نمو رأس المال الاستثنائي".

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لمحة عن سيفن تايدز:

سيفن تايدز هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في عام 2004. تركز الشركة حالياً على قطاعات الضيافة والعقارات، وتهدف إلى التوسع عبر العمل بروح الابتكار وخلق الشراكات الاستراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة، والمباني التجارية، والأبراج السكنية، والمجمعات متعددة الاستخدامات في مدينتي لندن ودبي.

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