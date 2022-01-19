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سيركو تقدم خدمات التشغيل والدعم والضيافة لقواعد الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط
التمديد يعقب عشر سنوات من توفير الخدمات
سيركو توفر 22 خطاً مختلفاً من الخدمات اللوجستية وخدمات الدعم بموجب العقد
الشركة تطمح لتنمية أعمالها في قطاع الدفاع
دبي: أعلنت سيركو الشرق الأوسط، الشركة العالمية للخدمات العامة، عن تمديد عقدها الخاص بتوفير خدمات التشغيل والضيافة والدعم لقواعد الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط لسنتين إضافيتين.
ويمتد العقد الجديد حتى 31 ديسمبر 2023، ويعقب 10 سنواتٍ من تقديم الدعم لعمليات قواعد الدفاع الأسترالية في منطقة الشرق الأوسط. وتوفر سيركو حالياً 22 خطاً مختلفاً من الخدمات بموجب عقد توفير الخدمات اللوجستية والدعم لقواعد الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط، والذي تمّ توسيعه عام 2020 ليشمل خدمات الاستجابة لحالات الطوارئ لقاعدة قوات الدفاع الأسترالي الرئيسية في الشرق الأوسط.
وتعليقاً على هذا الموضوع، صرح جرايم فلوز، مدير العمليات لدى سيركو بأن الشراكة القوية بين سيركو وقواعد الدفاع الأسترالية تعكس سجل الشركة الحافل في تقديم الخدمات عالية الجودة لأكثر من عشر سنوات، حيث قال:
"يعبّر تمديد العقد عن مدى نجاح شراكتنا الراسخة مع قواعد الدفاع الأسترالية، ويشهد لنا بالثقة التي تحظى بها سيركو لمواصلة التطوير والابتكار بهدف دعم عمليات قواعد الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط".
ومن جانبه، عبّرت شانون فليمنج، مديرة عقد توفير الخدمات اللوجستية والدعم لقواعد الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط عن فخرها بفريق العمل المتمكّن والمتفاني، والذي يلتزم بتقديم الخدمات الاستثنائية يومياً، حيث قالت:
"احتفلنا مؤخراً بالعام العاشر لدعم عمليات قواعد الدفاع الأسترالية في الشرق الأوسط، ونتطلّع اليوم إلى تقديم باقةٍ واسعة من الخدمات اللوجستية وخدمات الدعم خلال العامين المقبلين، مما يعزز عمليات قواعد الدفاع الأسترالية في المنطقة.
كما نأمل أن نواصل عملنا، كشريكٍ موثوق، مع قواعد الدفاع الأسترالية في دعم عمليات الدفاع والتدريب وتعزيز القدرات في مختلف أنحاء العالم".
وتقدّم سيركو في إطار شراكتها مع قواعد الدفاع الأسترالية مجموعةً متكاملة من خدمات إدارة المنشآت وخدمات الدعم اللوجستي الأساسية ودعم العمليات المعقدة والتدريبات وغيرها من النشاطات.
ويتوقّع فلوز نمو أعمال سيركو في قطاع الدفاع بالمنطقة، والذي يعدّ قطاعاً رئيسياً لأعمال شركة الخدمات العامة التي تتولى إدارة فرق العمل والأصول والبيانات.
وأضاف فلوز: "نتوقّع نموّ خدماتنا في قطّاع الدفاع خلال عام 2022 مستفيدين من قدراتنا الدولية لتوطين الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المستقبل".
#بياناتشركات
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لمحة حول سيركو:
تُعدّ سيركو شركةً عالميةً رائدةً في مجال توفير الخدمات العامة وتمتلك فهماً عميقاً لاحتياجات المنطقة. ونقدم في سيركو خدمات الإدارة للأشخاص والأصول والبيانات بالنيابة عن عملائنا وشركائنا، ونصب جلّ اهتمامنا على التميّز بالخدمة ودعم العملاء من خلال إكسبيرينس لاب، وكالة تصميم خدمات وتجارب العملاء لدينا. وتعتمد سيركو أحدث التكنولوجيات وتستخدم أفضل الخبرات الدولية لتقديم خدمات عامة من الطراز العالمي للهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة على حد سواء.
كما تلتزم سيركو بدعم الاقتصادات الإقليمية من خلال العمل مع المواهب المحلية وتدريبها عبر برامج التوطين. ونسعى للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المنطقة، والمساعدة في تعظيم عوائد الاستثمار للشركات والحكومات، وإطالة فترة صلاحية أصولها في خمسة قطاعات رئيسية وضمن أربع مناطق جغرافية بما فيها: الدفاع، العدل والهجرة، والنقل، والصحة، وخدمات المواطن؛ تتوزع على المملكة المتحدة وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط.
للاستفسارات الصحفية:
مايا سمعان
مديرة العلاقات العامة
ماركيتيرز الشرق الأوسط
Maya.samaan@markettiers.com
0501025952
© Press Release 2022
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