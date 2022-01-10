تماشياً مع رؤية الشركة وخططها في تحقيق مستويات نمو متميزة في الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة

دبي: أعلنت سيركو ، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير الخدمات العامة، اليوم عن تعيين ناتاشا بوثما مديرة أولى للتطوير والنمو، بما ينسجم مع طموحها في تحقيق مستويات نمو متميزة في مختلف أنحاء المنطقة.

وتنضم ناتاشا إلى فريق الإدارة التنفيذية في سيركو الشرق الأوسط بمنصب مديرة أولى للتطوير والنمو، حيث ستعمل على تقديم استراتيجية نمو فعّالة لكل من قطاعات الشركة الرئيسية، بما فيها النقل والخدمات المدنية والحكومية والدفاع والرعاية الصحية والعدل والهجرة.

وتعمل ناتاشا إلى جانب فريق تطوير الأعمال ومدراء العمليات، فضلاً عن إدارتها لشركة "إكسبيرينس لاب" التابعة لسيركو، مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ الاستراتيجيات وإدارة الحسابات الرئيسية والاتصالات الخارجية والتواصل الاستباقي مع الجهات المعنية.

وتولّت ناتاشا منصب مديرة العمليات في ناتس للخدمات في منطقة أسيا والمحيط الهادئ قبل انضمامها من جديد إلى سيركو التي كانت قد عملت فيها سابقاً. وهي تتمتع بخبرةٍ تتجاوز 10 أعوام في منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع قالت ناتاشا: "أشعر بالحماس للانضمام إلى فريق سيركو الشرق الأوسط الذي يتميز بتنوعه ونموه المستمر، والمشاركة في عملية توسّع أعمال الشركة في المنطقة. وأتطلع إلى توظيف خبرتي الإقليمية والعالمية الممتدة على 25 عاماً، إلى جانب تقديم استراتيجيات نمو مبتكرة للشركة، وتزويد عملائنا بحلول تحمل قيمة مضافة".

وبدوره، قال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: "لقد شهدنا انتعاشاً حقيقياً في نشاطات أعمالنا بالتزامن مع استمرار تعافي السوق الإماراتية وتقدم المشاريع الضخمة والرئيسية في السعودية. ونتوقع تحقيق نموٍ ملحوظٍ في المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة؛ وخاصة بوجود ناتاشا التي تُعدّ بخبرتها ومهاراتها وطاقتها العالية الشخص الأمثل لقيادة هذه الجهود". وأضاف: "تحمل عودة ناتاشا إلى سيركو الكثير من المعاني لشركتنا، وأشعر بالفخر للترحيب بها في الفريق من جديد".

وأردفت ناتاشا لدى سؤالها عن المجالات الرئيسية التي ستركز عليها: "من المهم بالنسبة لي أن يدرك عملاؤنا الدور الكبير لإمكانياتنا الشاملة في مساعدتهم على تحويل خدماتهم. وتُوفر إضافة إكسبيرينس لاب إلى محفظة عروض سيركو أول حل متكامل وشامل لخدمات البحث والتصميم والتنفيذ في المنطقة. وأنا أشعر بالحماس للعمل مع عملائنا بوصفهم شريكاً شاملاً".

#بياناتشركات

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لمحة حول سيركو:

تُعدّ سيركو شركةً عالميةً رائدةً في مجال توفير الخدمات العامة وتمتلك فهماً عميقاً لاحتياجات المنطقة. ونقدم في سيركو خدمات الإدارة للأشخاص والأصول والبيانات بالنيابة عن عملائنا وشركائنا، ونصب جلّ اهتمامنا على التميّز بالخدمة ودعم العملاء من خلال إكسبيرينس لاب، وكالة تصميم خدمات وتجارب العملاء لدينا. وتعتمد سيركو أحدث التكنولوجيات وتستخدم أفضل الخبرات الدولية لتقديم خدمات عامة من الطراز العالمي للهيئات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة على حد سواء.

كما تلتزم سيركو بدعم الاقتصادات الإقليمية من خلال العمل مع المواهب المحلية وتدريبها عبر برامج التوطين. ونسعى للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المنطقة، والمساعدة في تعظيم عوائد الاستثمار للشركات والحكومات، وإطالة فترة صلاحية أصولها في خمسة قطاعات رئيسية وضمن أربع مناطق جغرافية بما فيها: الدفاع، العدل والهجرة، والنقل، والصحة، وخدمات المواطن؛ تتوزع على المملكة المتحدة وأوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط.

حول إكسبيرينس لاب

تُعد إكسبيرينس لاب الشركة التي أطلقتها سيركو الشرق الأوسط في المنطقة، مؤسسة مختصة في إدارة الأفراد والأصول والبيانات. كما تلعب دوراً جامعاً بين هذه العناصر الثلاثة على نحو يُتيح التركيز بشكل رئيسي على تميّز الخدمة وتجربة المستخدم النهائي.

وتُوفر إضافة إكسبيرينس لاب إلى محفظة عروض سيركو أول حل متكامل وشامل لخدمات البحث والتصميم والتنفيذ في المنطقة. ومن جانبها، تُساعد سيركو عملاءها على فهم البيانات والتحليلات التي تتوصل إليها إكسبيرينس لاب من أجل تصميم أو تطوير أو تكييف خدماتهم على نحو يُلبي احتياجات المستخدمين النهائيين ويمنحهم تجارب عالمية الطراز.

للاستفسارات الصحفية:

مايا سمعان

مديرة أولى لحسابات العملاء

شركة ماركيتيرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

sercomiddleast@markettiers.com / maya.samaan@markettiers.com

0501025952

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