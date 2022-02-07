3 منهن يحظين بفرصة تمويل أفكارهن الريادية

تخضع المرشحات لبرنامج تدريبي ينظمه المجلس بالتعاون مع أكاديمية PwC

لجنة مختصة تختار الفائزات خلال المنافسة في 8 فبراير على منصة المجلس في إكسبو 2020 دبي

سيتم احتضان الفائزات في برنامج "استوديو شراع الشارقة للشركات الناشئة" لتطوير أفكارهن وتوسيع نطاقها

رشح مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لـ "نماء للارتقاء بالمرأة"، سبع رائدات أعمال للمشاركة في منافسة "بيرل كويست" الرامية إلى توفير مساحة لعرض أفكارهن الريادية المبتكرة والاستفادة من فرصة توفير التمويل اللازم لبدء مشاريعهن أو التوسع بها.

وينظم المجلس المنافسة، تجسيداً لالتزامه بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لعضواته تشمل التدريب، والإرشاد والتوجيه، والتمويل، بالإضافة إلى منصة لعرض أفكارهن، حيث تخضع حالياً المرشحات ضمن القائمة القصيرة في المنافسة لبرنامج "التدريب لرائدات الأعمال" الذي يقيمه المجلس بالتعاون مع "أكاديمية PwC".

وستقام المنافسة، على منصة مجلس سيدات أعمال الشارقة في معرض إكسبو 2020 دبي، في 8 فبراير الجاري الساعة 11:00 صباحاً، حيث ستختار لجنة مختصة ثلاث فائزات وفق مجموعة من المعايير أبرزها، أصالة الفكرة، وأثرها الإيجابي المستدام على الصعيد الاجتماعي والبيئي، وفاعليتها وسهولة تنفيذها.

ويمكن للمرشحات للمنافسة الانضمام إلى دورة تدريبية ينظمها مركز (شراع) في مارس المقبل، فيما تضمن الفائزات الثلاث مكاناً لهنّ في برنامج استوديو الشارقة للشركات الناشئة (S3) بدورة العام الجاري، حيث يهدف البرنامج ااذي ينظمه "شراع" إلى تزويد مؤسسي الأعمال بمختلف خدمات الدعم والمساندة في رحلتهم الريادية، بدءاً من إثبات فاعلية أفكارهم إلى بناء المنتج وطرحه في السوق، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مختلف المجالات، وبالإضافة إلى ذلك يتيح المركز لجميع الشركات الناشئة إمكانية المشاركة في الفعاليات الحصرية ولقاءات التواصل التي يستضيفها إلى جانب مزايا أخرى متنوعة. ومن بين المزايا الأخرى، سيتمكن جميع المشاركين أيضا من الوصول إلى فعاليات (شراع) الحصرية وفرص التواصل التي ينظمها.

تحويل أفكار رائدات الأعمال إلى مشاريع ناجحة

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: “يقود المجلس منذ عقدين من الزمن الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال النسائية المستدامة في دولة الإمارات، وفقاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسِّس والرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة، ومن هذا المنطلق، تأتي منافسة (بيرل كويست) القائمة على منهجية متكاملة لتقديم الدعم الشامل لرائدات الأعمال بما في ذلك التوجيه والتدريب وفرص التمويل، لتعكس التزامنا في الارتقاء بمهارات الجيل الجديد من رائدات الأعمال وتمكينهنّ من تحقيق طموحاتهنّ وتحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة"

وأكدت الشيخة هند القاسمي أن المجلس يعمل مع شركائه من المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن منافسة "بيرل كويست" على إلهام وتشجيع وتمكين سيدات الأعمال من تحقيق طموحاتهن وتعزيز اندماجهن في الاقتصاد.

وتنظم المنافسة بالتعاون مع شركاء مجلس سيدات أعمال الشارقة الداعمين للمرأة في سوق العمل، وهم: مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بصفة الشريك البلاتيني، وكل من شركة (بيئة) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، بصفة شريك ذهبي، وشركة "ديلي تراست" (DiliTrust) بصفة شريك فضياً، إلى جانب العديد من الجهات أبرزها، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومنصة جوبيتر لإرشاد الأعمال.

تمكين الأجيال القادمة من رواد الأعمال

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): " تسهم شراكتنا مع مجلس سيدات أعمال الشارقة في ترسيخ رؤيتا المشتركة الرامية إلى توفير منظومة داعمة لرواد الأعمال المبتكرين، حيث تتيح منافسة (بيرل كويست) لرائدات الأعمال فرصة تحقيق طموحاتهنّ في تأسيس مشروعات ذات أثر مستدام، ونحن نتطلع إلى انضمام المشاركات في المنافسة إلى مجتمع (شراع) لنبدأ معاً رحلتهنّ الريادية الواعدة".

وأضافت المدفع: "تمكنت إمارة الشارقة من تعزيز مكانتها وجهةً رائدةً للمبدعين وصناع التغيير، ومثل هذه المبادرات من شأنها أن تكون منصة مثالية لعرض أفكار أصحاب المواهب الاستثنائية الذين تمكنوا من تحقيق النجاح تحت مظلتنا، ونحن في (شراع) ملتزمون بمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم الناشئة وتوسيع أعمالهم، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بالطاقات الكامنة التي يملكها رواد الأعمال وقدرتهم على المساهمة في حل التحديات العالمية لمستقبل أفضل لنا جميعاً".

تعزيز مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي

بدوره، أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن رعاية الغرفة لمنافسة "بيرل كويست" تأتي في إطار حرصها على مواصلة جهودها الدؤوبة الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وزيادة فرص نمو سيدات الأعمال وتمكينهن اقتصادياً، عبر تطوير قدراتهنّ التنافسية، وتأهيلهن لقيادة عجلة التطوير الاقتصادي، سواء على الصعيد المؤسسي تحت مظلة الغرفة، أو على مستوى دعم سيدات الأعمال في إمارة الشارقة والدولة، تنفيذاً للرؤى النيرة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي طالما آمن سموه بقدرات المرأة وحرص على دعمها وتمكينها وتوفير كل الظروف لها لتكون شريكاً أساسياً وفاعلاً في مسيرة البناء الوطني والتنمية المستدامة.

وأشار العويس إلى أن دولة الإمارات كانت ولا تزال رائدة عالمياً على صعيد تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وهذا ما تعكسه الإحصائيات المتميزة التي تشير إلى أن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ قرابة 25 ألف تملكن نحو 50 ألف رخصة تجارية باستثمارات تصل إلى 60 مليار درهم، ومن هنا تأتي أهمية منافسة "بيرل كويست"، المخصصة لرائدات الأعمال والشركات الناشئة التي تمتلكها نساء في دولة الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي، مشيداً بالجهود التي يبذلها مجلس سيدات أعمال الشارقة على صعيد دعم رائدات الأعمال في دولة الإمارات، وتمكينهن وتنمية مشاريعهن ومساعدتهن على الاستثمار في القطاعات الإبداعية والتكنولوجية.

من جهتها، قالت هند الهويدي، مديرة التثقيف البيئي في شركة "بيئة": “تؤمن شركة بيئة إيماناً راسخاً بأهمية التعاون والشراكات في دفع عجلة التقدم وتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، ونحن فخورون بالمشاركة في هذه المبادرة الرائدة، وخاصة أن إمارة الشارقة تزخر بالنساء الموهوبات والمبدعات ورائدات الأعمال المبتكرات، وسيكون لهذه المنافسة دور محوري في تمكينهنّ ودعمهنّ للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للجميع في الإمارة".

والجدير ذكره أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يقدم للفائزتين بالمرتبتين الأولى والثانية "باقة السيدات أولاً" الحصرية بسعر مخفض، فيما تقدم "منصة جوبيتر لإرشاد الأعمال" جلسات إرشادية فردية للفائزتين بالمرتبة الأولى والثانية.

يشار إلى أن "ديلي تراست" الشريك الفضي للمنافسة، هي شركة متخصصة بالحلول التقنية لحوكمة الشركات، وتمتلك قاعدة متعاملين تتجاوز 1900 عميل في أكثر من 50 دولة، وتقدم خدمات الدعم للشركات في مجالات الامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية والشفافية والمراسلات القانونية والمالية.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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