دبي: تستعد سيجيت تكنولوجي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة وتخزين البيانات والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: STX)، لعرض مجموعة من حلولها المتكاملة في قطاع تحليل صور الفيديو في معرض إنترسك دبي، الذي يُنظَم من 16 إلى 18 يناير الحالي.

ويتزامن هذا الحدث مع تحوّل كبير يشهده قطاع التصوير بالفيديو والمراقبة بسبب زيادة الطلب غير المسبوق عليه من قبل شريحة كبيرة من المستخدمين النهائيين، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة استخدام التطبيقات الذكية المختلفة في المدن والمستشفيات والمصانع ومواقف السيارات والمدفوعات وغيرها، ما دفع الشركات إلى إدراك حاجتها الملحة إلى دمج تحاليل الفيديو في استراتيجية إدارة بياناتها.

ستعرض سيجيت في إنترسك 2022 مجموعة حلول تم اختبارها وابتكارها على التطبيقات الذكية بهدف التخزين الكامل للفيديو وللقيام بالتحليلات المطلوبة، بالإضافة إلى الحلول المرتبطة بالأمن والمراقبة. وكانت الشركة قد صممت حلولاً موثوق بها بأسعار مقبولة وبطريقة آمنة ومرنة وقابلة للتطوير وذلك من خلال محركات SkyHawk ™ لأنظمة NVR وExos® وNytro® في الأنظمة الطرفية وأنظمة التخزين العالية الأداء Exos X بهدف مساعدة الشركات على اكتشاف أفكار ذات قيمة من الشبكات الطرفية إلى السحابة.

وفي هذا الإطار أيضاً، فإنّ الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أصبحا جزءًا لا يتجزأ من عالم المراقبة، ما يحث الشركات على مواكبة التطورات في هذا المجال من خلال اعتماد حلول تخزين عالية الأداء في كل مرحلة من مراحل تدفق البيانات، بدءًا من الشبكات الطرفية وصولًا إلى السحابة أي التخزين المركزي والسحابي للبيانات.

سيكون فريق سيجيت حاضرًا في المعرض في صالة الشيخ سعيد 1، الجناح رقم S1 - F25 ليرافق الزوار في رحلة مع أحدث التقنيات والحلول المصممة لتلبية التطورات الماثلة في قطاع البيانات وعرض حلول مثل SkyHawk وExos وExos X وNytro وSystems.

تأسست شركة سيجيت تكنولوجي انطلاقًا من إيمانها بالإمكانيات الهائلة التي يقدمها قطاع البيانات وتأكيداً لالتزامها بقيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والابتكار والشمول وبمساعدة الناس على تعزيز تلك الإمكانيات من خلال الاستفادة من جميع البيانات المتوافرة. وقد تمكنت سيجيت، بفضل خبرتها العالمية التي تمتد على أكثر من أربعة عقود في مجال التكنولوجيا، من مساعدة مليارات الأشخاص والشركات على استغلال جميع إمكانياتهم عبر تقديم حلول التخزين المصممة بدقة وأخرى مرتبطة بتحسين عمليات المراقبة على مدى العقد الماضي. وقد أصدرت سيجيت أكثر من ثلاثة مليارات تيرابايت من سعة البيانات لعملائها في جميع أنحاء العالم.

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