تصريح تقديم الخدمات المالية، سيمكن العملاء من المؤسسات الاستفادة من خدمات سيبا بنك في مجال الخدمات المصرفية للأصول الرقمية، من ضمنها حلول الائتمان والاستشارات الاستثمارية والإدارة والحفظ الأمين.

سيستفيد سيبا بنك من مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز رائد للابتكار وممارسة الأعمال والأنشطة المالية ضمن إطار رقابي متقدم.

مكتب إقليمي جديد وزيادة عدد الموظفين لدفع نمو أعمال البنك وترسيخ مكانته في المنطقة كبنك رائد في مجال الخدمات المصرفية للأصول الرقمية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "سيبا بنك (SEBA Bank) "، وهو منصة مصرفية رقمية متكاملة مرخص لها من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) اليوم، أنه حصل على تصريح من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لسوق أبو ظبي العالمي (ADGM) مما سيتيح له تقديم خدمات مالية اعتبارا من 7 فبراير 2022. وعقب صدور هذا التصريح، افتتح سيبا بنك مكتبا له في سوق أبوظبي العالمي لتعزيز ودعم شركائه الإقليميين عبر توفير خدمات الأصول الرقمية المنظمة.

يخول هذا التصريح، سيبا بنك القيام بأنشطة خاضعة لرقابة سوق أبوظبي العالمي، تتضمن تقديم المشورة بشأن الاستثمارات والائتمان، وترتيب عمليات الائتمان والحفظ والاستثمار وفقا لنظام الخدمات المالية والأسواق (FSMR) الذي أصدره سوق أبوظبي العالمي عام 2015

سيساهم افتتاح المكتب في إمارة أبوظبي في تسريع النمو الملحوظ الذي حققه سيبا بنك خلال العام الماضي. ففي يناير، أغلق سيبا بنك جولة استثمارية من الفئة C بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، مما أتاح مواصلة تحقيق النمو السريع في أعماله من خلال ضخ مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الخدمات. ويأتي اختيار سوق أبوظبي العالمي جزء من استراتيجية سيبا بنك، والتي تهدف إلى تواجد منظم وخاضع لقوانين وإجراءات الأسواق التي يعمل فيها. حيث سيقوم البنك من خلال المكتب الجديد في أبوظبي بزيادة عدد الموظفين في أقسام العمليات والمبيعات وتطوير الأعمال في المنطقة.

هذا وأعرب الرئيس التنفيذي لسيبا بنك غيدو بوهلير (Guido Buehler) عن فخره بحصول البنك على هذا الترخيص من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) لتقديم خدماته المصرفية للأصول الرقمية من خلال السوق. وقال: "يعد هذا الترخيص قيمة مضافة إلى رخصنا القائمة، بصفتنا مصرف منظم ووسيط لتداول الأوراق المالية خاضع لهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)، فضلا عن أننا نقوم بدور مزود مرخص له لتقديم خدمات الحافظ الأمين (Custody Services) لمخططات الاستثمار الجماعي السويسرية للأصول الرقمية."

وأضاف " بدعم من صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، شركة مبادلة للاستثمار، مركز أبوظبي الدولي للخدمات المالية، يعد سوق أبوظبي العالمي مركزًا عالميًا رائدًا لدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا وتطوير الأعمال سيوفر دعمًا قيمًا في تحقيق النمو الذي نستهدفه في المنطقة. سيكون مكتبنا الجديد في المنطقة التجارية والمالية المزدهرة في جزيرة المارية بمثابة مركز استراتيجي لسيبا بنك للاستجابة بشكل فعال للاحتياجات المتغيرة لعملائنا في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وصرح ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي: "نرحب بسيبا بنك بين مجموعة المؤسسات المالية المتنامية في سوق أبوظبي العالمي وذلك خلال مرحلة مهمة للغاية في مجال الأصول الرقمية المزدهر. يسعى سوق أبوظبي العالمي باستمرار إلى النهوض بخدماته المالية لتعزيز البيئة التي يوفرها والمساهمة في نمو وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي. نتطلع إلى دعم سيبا بنك في استراتيجيته للنمو العالمي وتمكينه من جعل مكتبه في أبوظبي مركزاً لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة في نطاق عمله."

ويعد سيبا بنك، وهو البنك السويسري الذكي الذي يوفر مجموعة عالمية آمنة وذات مستوى مؤسسي من الخدمات المصرفية المنظمة للاقتصاد الرقمي الجديد، كواحد من أوائل البنوك المرخص لها بالكامل في العالم والتي تتمتع بقدرات أساسية في إدارة الأصول الرقمية. يحظى سيبا بنك بثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات لتوجيه العملاء بسلاسة إلى اقتصاد الأصول الرقمية. ويعد رائدًا في مجال الابتكار في خدمات الأصول الرقمية وقد أطلق عددًا من المنتجات البارزة استجابة لطلب العملاء.

وأضاف كبير المسؤولين التنفيذيين ومدير فرع سيبا بنك أي جي في سوق أبو ظبي العالمي كريستان بوريل (Christian Borel): " تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائدة عالمياً في مجال الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين، حيث تشكل استراتيجية دولة الإمارات لتقنية البلوكتشين لعام 2022 خطة واضحة لتعزيز مكانتها كمحور عالمي للابتكار هذا المجال. كما وضعت إمارة أبوظبي أطراً تنظيمية واضحة تسمح للشركات المرخص لها بالعمل بفعالية في الدولة. وباعتباره بنكاً مرخص له، فإن سيبا قادر على العمل كشريك موثوق به للمهتمين بالاستثمار في الأصول الرقمية والخدمات المصرفية في المنطقة.

#بياناتشركات

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*الرئيس التنفيذي غيدو بوهلير متوفر لإجراء لقاءات صحافية

حول سيبا بنك:

إعادة تعريف التمويل في الاقتصاد الجديد - تأسس سيبا بنك SEBA Bank AG - في أبريل من العام 2018 ويقع مقره الرئيسي في مدينة زوغ Zug، سويسرا. مصرف رائد في الصناعة المالية، حيث يعتبر البنك الذكي العالمي الوحيد الذي يقدم مجموعة شاملة بالكامل من الخدمات المصرفية المنظمة في الاقتصاد الرقمي الناشئ. في أغسطس 2019، حصل سيبا بنك على ترخيص وسيط لتداول الأوراق المالية إضافة لرخصته كمصرف، وفي سبتمبر 2021 على ترخيص CISA - وهي المرة الأولى التي تمنح فيها هيئة تنظيمية مرموقة مثل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)مثل هذه التراخيص لمزود خدمات مالية لديه قدرة أساسية في الأصول الرقمية. إن النطاق الواسع والمتكامل رأسياً للخدمات جنبًا إلى جنب مع أعلى معايير الأمان، يجعل قيمة العرض المقدم من سيبا بنك فريدًا – هذا ما دفع بنك فرنسا المركزي لاختيار سيبا بنك في عملية اختبار تكامل العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC). يذكر التقرير العالمي CVVC و CB Insightsسيبا بنك كأفضل 50 شركة في النظام البيئي لتقنية البلوكتشين. منحت Aite Group سيبا بنك جائزة 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation في فئة "بدء التشغيل الرقمي لهذا العام"، وأدرجت LinkedIn البنك كأحد أفضل الشركات الناشئة 2021 في سويسرا.

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