ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"

عجمان: أقامت دائرة التنمية السياحية في عجمان "مختبر الابتكار" والذي يأتي ضمن فعاليات الدائرة الخاصة بمبادرة "الإمارات تبتكر 2022"، وذلك في معرض اكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عجمان وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية العاملة في الإمارة، بالإضافة إلى الكثير من ممثلي القطاع السياحي من منشآت فندقية ومرافق ومطاعم سياحية وشركات تنظيم الرحلات والفعاليات. حيث تمّت مناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي ووضع حلول ابتكارية ريادية تهدف الى إعادة هندسة تجربة الزائر لإمارة عجمان.

واستقطبت مبادرة "مختبر الابتكار" الأفكار والإبداعات المتطورة من حيث المحتوى المتميّز وغير المألوف، حيث حرصت سياحة عجمان على تعزيز وعي الشركاء وأفراد المجتمع بأهمية الابتكار وأثره على مستقبل القطاع، والقدرة على تنمية الفكر الإبداعي الذي يرتكز على التجربة واختبار الأفكار، ما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات قطاع السياحة وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتأتي هذه الفعاليات والمبادرات لتؤكّد على أهمية الدور الذي تتبناه الدائرة في خلق ممارسات جديدة تواكب الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وأهداف الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/

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