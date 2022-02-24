ترسيخاً لثقافة الإبداع

صالح محمد الجزيري: المبادرات تهدف إلى تعزيز وترسيخ ثقافة الإبتكار لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة

ضمن فعاليات "الإمارات تبتكر 2022"، والذي يعتبر أحد أهم الأحداث الوطنية للإحتفاء بالإبتكار في كافة إمارات الدولة، تنظّم دائرة التنمية السياحية في عجمان سلسلة من المشاريع والمبادرات وورش العمل المتنوعة التي تهدف إلى استشراف آفاق السياحة في إمارة عجمان، كما تدعم مجموعة من المشاريع الإبداعية والابتكارية بهدف تعزيز ثقافة الابتكار كمرفد حيوي من شأنه أن يحافظ على تعزيز واستدامة مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة.

ووضعت دائرة التنمية السياحية في عجمان، خلال فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" برنامجاً حافلاً يستهدف الشركاء والمهتمين بقطاع السياحة والضيافة والأكاديميين وشرائح المجتمع لاحتضان الإبتكار والفكر الإبداعي لتوفير وجهة سياحية جاهزة للمستقبل وقادرة على تذليل العقبات والتحدّيات.

وتستقطب فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" في دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان الأفكار والإبداعات المتطورة من حيث المحتوى المتميز وغير المألوف، حيث تحرص على تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الإبتكار وأثره على مستقبل الأفراد.

فعاليات ومبادرات مبتكرة

تركّز دائرة التنمية السياحية في عجمان خلال فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" على قطاع السياحة والضيافة، من خلال العديد من المبادرات لمواجهة تحديات قطاع السياحة، حيث يتم تنظيم مسابقات للفنانين والمبدعين لطرح أفكار إبتكارية وريادية، بالإضافة الى تقديم ورش عمل وجلسات تفاعلية ومختبرات إبتكار تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع المحلي والمنشآت الفندقية والسياحية، كما سيتم توقيع إتفاقيات في مجال الإبتكار مع الجامعات والمنشآت الفندقية في إمارة عجمان لطرح وتفعيل مبادرات ابتكارية تهدف إلى تعزيز تجربة زوار الإمارة، كما إطلاق مشروعين إبتكاريين جديدين من خلال مبادرة (مشروع X) بمشاركة مجتمعية.

وعن الحدث قال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن فعاليات "الإمارات تبتكر 2022" تشكّل مساراً أصيلاً لدعم الآفاق الفكرية والإبداعية لدى المؤسسات والأفراد في المجتمع، وترجمة واقعية لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة نحو بناء مجتمع طموح يواكب كافة التطورات التقنية والرقمية متسلّح بالعلم والمعرفة وقادراً على التعاطي مع مفاهيم الإبتكار ومساراته، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للإبتكار، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة، إلى جانب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والأفراد على تبني الممارسات المتطورة.

وأضاف الجزيري أن الفعاليات والمبادرات التي تتبناها سياحة عجمان هذا العام تهدف إلى خلق ممارسات إبتكارية جديدة تواكب الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة ومستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وتركّز على تطوير الفكر الريادي لدى قطاع السياحة، وتعزيز ثقافة الإبتكار على الصعيدين المؤسسي والفردي، مشيراً الى أن تصميم مجموعة متنوعة من المبادرات والفعاليات الواقعية والإفتراضية جاء ليسلّط الضوء على دور الإبتكار في رفع القدرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم فيما خصّ التنمية الإقتصادية المستقبلية، وبما يساهم في تعزيز سمعة دولة الإمارات كمختبر للأفكار الإبداعية، وترسيخ مكانتها كمحور إقليمي وعالمي للتنمية القائمة على المعرفة والإبتكار وبناء الطاقات البشرية وجذب المشاريع الريادية واستقطاب المواهب وأصحاب العقول المبدعة.

وأضاف الجزيري أن سياحة عجمان تسعى إلى تعزيز المحتوى المقدّم وتطوير التجارب والأفكار المبتكرة وإستعراض إنجازاتها الريادية ورؤيتها المستقبلية خلال فعاليات هذا العام، لاسيما أن الإبتكار هو من أهم القيم التي تستند عليها الخطة الإستراتيجية للدائرة، مؤكداً على أن جهود فريق العمل في الدائرة يساهم في إنجاح المبادرات والفعاليات التي تم تنظيمها بما ينسجم مع أهداف هذه الفعالية ورؤية عجمان 2030، وذلك لنشر وتعزيز ثقافة الإبتكار في إمارة عجمان بشكل خاص وفي دولة الإمارات بشكل عام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للإبتكار، وصولاً لأن تصبح الإمارات الدولة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/

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