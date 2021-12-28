إثراءً للمشهد الثقافي والفني في الإمارة

صالح محمد الجزيري: المعرض يقدّم مخرجات تعكس المشهد الثقافي المزدهر في الإمارة

ضمن أهدافها لدعم المواهب واستدامة قطاع الثقافة والفنون، وإثراءً للمشهد الثقافي في إمارة عجمان، نظّمت سياحة عجمان مبادرة جديدة بعنوان "المعرض الفني المتنقل" لعرض أعمال ورسومات الفنانين الموهوبين، والتي تأتي ضمن مهام ومسؤوليات مكتب الثقافة والفنون في الدائرة، حيث عقدت الدائرة خلال هذه العام شراكة مع أكثر من250 فنان محلي وعالمي ضمن مهرجان المربعة للفنون والذي عقد في شهر نوفمبر السابق. ويهدف المعرض الفني المتنقل إلى الترويج للفنانين المتعاقد معهم وعرض أعمالهم الفنية المشاركة في المعرض وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الضيافة في الإمارة.

وافتتح سعادة صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، المعرض الفنّي المتنقّل الأول ضمن سلسلة معارض متنقّلة تنظّمها الدائرة بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجين حيث يقام المعرض الأول في فندق عجمان. وتم الافتتاح بحضور السيد جورج غانشيف، مدير عام الفندق، والفنان الدكتور قيس سالم عبود الذي يقدّم في المعرض المتنقّل أكثر من 10 أعمال فنية معنية بالتراث العربي.

ويهدف المعرض الفني المتنقل الذي يأتي ضمن الفعاليات المرافقة لحملة "أجمل شتاء في العالم" إلى تجسيد صورة عجمان كوجهة رئيسية للفن والثقافة، إضافةً إلى دعم وتشجيع الفنانين وبناء علاقة مستدامة عبر عرض أعمالهم، حيث تهدف سياحة عجمان الى مواصلة المبادرات الفنية بعد مهرجان المربّعة للفنون، وإشراك شركائها الاستراتيجيين من قطاع الضيافة في جميع أنشطتها الثقافية.

واستهدفت دائرة التنمية السياحية في عجمان فنادق الخمس نجوم في الإمارة والتي شملت فندق عجمان، وفندق عجمان سراي، وفندق باهي قصر عجمان، حيث انطلقت المبادرة من فندق عجمان كما ستتوفّر هذه الأعمال الفنية على موقع مهرجان المربّعة الإلكتروني almurabbaaarts.ajmantourism.ae

وأكّد سعادة صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، أن مبادرة "المعرض الفني المتنقل" تساهم بشكل كبير في إثراء القطاع الثقافي في عجمان من خلال دعم المواهب الثقافية والفنية، وتوفير منصة لدعم المبدعين في مختلف المجالات، بهدف تقديم مخرجات تعكس المشهد الثقافي المزدهر والمتنوّع في الإمارة على الصعيد المحلي والإقليمي، والحفاظ على المكتسبات الفنية، حيث تعمل الدائرة باستمرار على تشجيع الحركات الفنية، وزيادة الوعي بالدور الثقافي وأهميته في الحفاظ على الهوية الإماراتية والارتقاء بها وتعزيز مكانتها.

وأوضح سعادته أن "المعرض الفني المتنقل" يستعرض أعمال الفنانين الواعدين، ويوفر لهم منصة قوية للتفاعل مع المجتمع، حيث يمكن لقاطني وزوار إمارة عجمان أن يتعرّفوا على القدرات الإبداعية للفنانين على اختلاف توجهاتهم الفنية، مما يسهم في الإرتقاء بذائقتهم تجاه الفنون، ويعزز من مكانة عجمان كوجهة فنية وثقافية عالمية تحتضن المواهب المتنوعة. كما يأتي هذا المعرض مواكباً للجهود الحثيثة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتعزيز القطاع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ الآفاق الثقافية والفنية الغنية، وتتيح للفنانين الفرصة لتنمية مواهبهم وتأسيس مستقبل مزدهر لأعمالهم.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/

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