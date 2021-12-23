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أبوظبي: أعلنت هيفن الرائدة عالمياً في مجال العملات الرقمية أنها حصلت على ترخيص مزود الخدمات المالية (FSP) في أسواق أبوظبي العالمية (ADGM).
هيفن هي منصة عملات رقمية مؤسسية دولية ومقرها أبو ظبي. و هى مفوضة الآن للعمل كوسيط وتاجر وحارس منظم في الأصول الافتراضية.
إن سوق أبوظبي العالمي أحد الهيئات التنظيمية الرائدة في العالم للأصول الافتراضية. ولذلك تعزز هذه الموافقة التنظيمية مكانة هيفن كقوة مؤسسية للعملة الرقمية.
وقال كريستوفر فيلنوس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيفن: "تضيف الموافقة التنظيمية من سوق أبو ظبي العالمي مزيداً من العمق إلى مجموعتنا التنظيمية الرائعة. نحن شركة يقودها التنظيم، ونعمل في صناعة ضعيفة الثقة. ولذلك يمنح التنظيم لعملائنا الراحة والأمان الذي يحتاجون إليه لتكليفنا بأصولهم المالية. نظراً لأن العملات الرقمية أصبحت مؤسسية بشكل متزايد، فإن إطارنا التنظيمي يوفر منصة مثالية لشراء الأصول الافتراضية وبيعها وحفظها."
وأضاف: "سوف يساعدنا هذا الترخيص التنظيمي في جذب رأس المال المؤسسي إلى الأصول الافتراضية. وسيسمح لنا أيضاً بتأمين المزيد من فرص التمويل، مما يتيح لنا الوصول إلى رأس مال ما قبل الاكتتاب العام لتوسيع نطاق أعمالنا بشكل أكبر."
تم بناء منصة هيفن على مستويات غير مسبوقة من الشفافية والامتثال التنظيمي والأمن، مع حماية التداول خارج البورصة من خلال مكتب رائد وعرض حفظ منظم يسمح لعملائها بشراء وبيع وحفظ كميات كبيرة من العملات الرقمية بسهولة وأمان.
وصرح رنسشي أوليفير مدير قسم متابعة اللوائح في هيفن أن العامل الأكثر أهمية في مساحة الأصول الرقمية هو بناء الثقة. وقال" نعمل في صناعة تفتقد الثقة واللوائح ولذلك هيفن تريد أن بناء مكانة متميزة في هذا المجال. كوننا مرخصين من سوق أبوظبي العالمي ساعدنا على بناء مستوى الثقة المطلوبة لبناء الثقة في سوق العملات المشفرة الجديد."
#بياناتحكومية
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نبذة عن هيفن
هيفن هو المعيار العالمي في منصات العملات الرقمية المؤسسية. وتوفر منصتنا إمكانات التداول الآمن والحماية خارج البورصة، مما يتيح للعملاء فرص تداول العملات الرقمية ببساطة وأمان وكفاءة. هيفن يوفر مستويات غير مسبوقة من الشفافية والأمن، لا سيما أفضل طرق التنفيذ، مما يوفر فرص تداول فريدة لعملائنا والأسواق التي نعمل فيها. لمزيد من المعلومات ، يمكنك أن تجدنا على https://hayvnglobal.com/home
نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
سوق أبوظبي العالمي هو سوق مالي حائز على جوائز عالمية ويتمتع بموقع استراتيجي في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. تا?سس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق. تمتد ولاية السوق على جزيرة الماريه وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار.
ويضم سوق أبوظبي العالمي ثلاث سلطات مستقلة هي محاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزا ماليا دوليا على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية ويلتزم سوق ا?بوظبي العالمي بدعم وتمكين بناء بيئة اقتصادية متكاملة معترف بها من قبل المراكز المالية الكبرى في جميع أنحاء العالم.
منذ افتتاحه للعمل في أواخر أكتوبر ????، اكتسب سوق أبو ظبي العالمي اعترافاً عالمياً سريعاً بنظامه البيئي الصديق للأعمال.
وقد قدم السوق منذ تأسيسه على العديد من "الأوائل" على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
يساهم السوق كمحفز للنمو من خلال مساهمته في خطة واستراتيجية النمو الطموحة لإمارة أبوظبي.
لمزيد من المعلومات عن سوق ا?بوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com
لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ: media@hayvnglobal.com
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