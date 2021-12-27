أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يسر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي البارز في أبوظبي، أن يعلن عن تطبيق نظام أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة اعتبارًا من 1 يناير 2022، مع السبت والأحد كعطلة نهاية أسبوع بالتماشي مع التوجهات العالمية، حيث يهدف نظام أسبوع العمل الجديد في سوق أبوظبي العالمي إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة في العالم تبدأ تطبيق نظام أسبوع عمل لمدة أربعة أيام ونصف.

فمن خلال اعتماد أسبوع العمل الجديد، ستعزز دولة الإمارات مجتمع الأعمال والقطاع المالي من تقارب الأسواق العالمية والأنشطة الاقتصادية والتجارية في الوقت الفعلي وذلك دعماً للاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي والدولة كافة. وبدوره، يهدف سوق أبوظبي العالمي إلى إيجاد فرص نمو جديدة، وتسريع وتيرة التعاون عبر الحدود، ودعم الشركاء الاستراتيجين والمستثمرين والقطاعات ضمن مناطق زمنية مختلفة وساعات عمل عبر كافة أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "إن سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي دولي، يتمتع بموقع استراتيجي في المنطقة ويحظى بدور هام كحلقة وصل بين اقتصادات الشرق والغرب، حيث لطالما كان سوق أبوظبي العالمي شريكًا أساسياً وجهة لتمكين الأعمال وتعزيز خططهم التوسعية محلياً ودولياً. هذا وإن تزامن أسبوع العمل مع بقية الأسواق العالمية، سيمكن رواد العمال الحاليين والجدد في السوق بلا شك من الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار في الدولة والمنطقة على حد سواء.

فيما نلتزم في سوق أبوظبي العالمي بمواصلة تعزيز التنافسية الاقتصادية والاستدامة في أبوظبي ودولة الإمارات من خلال إطلاق المزيد من الابتكارات والأطر التنظيمية المتكاملة وتعزيز التواصل والخدمات ذات المستوى العالمي".

ومن الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي العالمي يضم أكثر من 3700 كيان مسجل ويحظى باهتمام كبير من الشركات ورواد الأعمال، كونه يعد واحد من أكثر مراكز الاستثمار العالمية جاذبية وتنافسية وأحد أهم المنصات لانطلاقة الشركات الناشة في مجال التكنولوجيا المالية.

#بياناتحكومية

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