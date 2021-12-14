أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : يسر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة أبوظبي، أن يرحب بانضمام نيو برايفت بنك Neue Privat Bank AG ، أحد أكبر البنوك الاستثمارية السويسرية، لمجتمع الأعمال لدى السوق في جزيرة الماريه، حيث يعد هذا أول مكتب للبنك خارج سويسرا وأول مقر رئيسي له في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ تأسيسه في عام 2001، حيث جاء افتتاح المكتب الجديد ضمن مراسم احتفال أقيمت في مقر سلطات سوق أبوظبي العالمي بحضور سعادة حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة نيو برايفت بنك الشرق الأوسط، والبروفيسور ماركوس روفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو برايفت بنك والمؤسس المشارك لشركة NBP AG ، وحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى سوق أبوظبي العالمي، ونخبة من رواد القطاع المالي وعملاء البنك.

وبدوره كمركز مالي دولي ومنصة عالمية لتمكين الأعمال، يحظى السوق بقبول وإجماع دولي على دوره كحلقة وصل استراتيجية بين اقتصادات الشرق والغرب، ليشكل المنصة الأمثل من حيث الموقع التجاري والمنطقة الزمنية للشركات والمؤسسات المالية ورجال الأعمال والمستثمرين تمكنهم من الوصول إلى فرص النمو وتحقيق طموحاتهم.

وتعليقًا على افتتاح مكتب نيو برايفت بنك الشرق الأوسط، قال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي اﻷول للاستراتيجية وتطوير اﻷعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: “نرحب بانضمام البنك لعائلة سوق أبوظبي العالمي التي تضم نخبة من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار. وكوننا الوجهة المفضلة للأعمال لنيو برايفت بنك، فإننا سنسهم بلا شك في دعم استراتيجيات النمو الدولية الخاصة بالبنك وسندعم طموحاته في تعزيز تنافسية عملائه ضمن قطاع الأعمال المتغير باستمرار.

لا بد أن أشير إلى أن سوق أبوظبي العالمي يحظى بمكانة تنافسية بارزة كواحد من أكثر مراكز الأعمال المبتكرة والجاذبة للاستثمارات، لما يقدمه من حلول مالية متنوعة وخدمات بمستوى عالمي. وكما أن افتتاح نيو برايفت بنك لمكتبه الأول خارج سويسرا يعزز من استراتيجية إمارة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي كمركز استثمار عالمي ومنظومة مالية متطورة. وإنني أؤكد على أن سوق أبوظبي العالمي سيواصل تقديم المزيد من خدماته المالية وتطوير منصة أعماله تدعم مبادئ الخمسين وتعزز النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي للدولة ".

ومن جانبه، قال بيتر ألبنسون، الرئيس الدولي للخدمات المصرفية الخاصة وعضو المجلس التنفيذي لدى البنك: "نتطلع في نيو برايفت بنك إلى تقديم خدماتنا في دولة الإمارات، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد عربي، والتي أصبحت سوقًا هامة لإدارة الثروات الخاصة. وإنه ليسعدنا أن نؤسس أولى قواعدنا في الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق أبوظبي العالمي، حيث سيكون هذا بمثابة مركز استراتيجي لـنا وسيمكننا من تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في الدولة والمنطقة كافة. كما أن توفير سوق أبوظبي العالمي لمنصة عالمية مبتكرة للأعمال إلى جانب سجله الحافل في ريادة الابتكار سيمكننا من تحقيق طموحنا التوسعية في المنطقة."

ومن الجدير بالذكر أن نيو برافت بنك الشرق الأوسط هو مشروع مشترك بين المجموعة المصرفية السويسرية الخاصة، NPB Neue Privat Bank AG، وشركة المها (Almha)، الاستثمارية.

وكما تجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي يضم أكثر من 3600 شركة مسجلة بما يشمل بعض أبرز المؤسسات المالية في المنطقة والعالم كالبنوك، وشركات الاستثمار، وشركات إدارة الأموال، إلى جانب شركات الطاقة، وشركات التكنولوجيا، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ومزودي الخدمات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

افتُتح سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة الإمارات مقراً له، في 21 أكتوبر 2015. وتأسّس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة وواسعة النطاق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة الأعمال، وحلقة وصلٍ استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء العالم.

وترتكز استراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول وتداول المشتقات المالية والسلع والابتكار المالي والاستدامة. ويضم سوق أبوظبي العالمي أربعة سلطات مستقلة هي سلطة سوق أبوظبي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره مركزاً مالياً دولياً على إدارة جزيرة الماريه، وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114 هكتار (14.1 كلم مربع).

ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات المسجلة في السوق لمواصلة العمل والابتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على القانون العام. وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لأربع سنوات متتالية تقديراً لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي وأسواق رأس المال في المنطقة.*

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

* المصدر: جوائز "جلوبال إنفستور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

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حول Neue Privat Bank AG

تأسس NPB Neue Privat Bank AG في عام 2001 كبنك متخصص في إدارة الأصول من قبل أربعة شركاء إداريين ومجموعة من المستثمرين السويسريين من القطاع الخاص. حيث يعد بنكاً سويسرياً خاصاً ومستقلاً ويقع مقره في زيورخ، وهو عضو في جمعية المصرفيين السويسريين.

للتواصل:

بيتر ألبنسون palbinsson@npb-bank.ch +41 44 265 11 88 1 96



أمريتانشو أرجوال aargawal@npb-bank.ch +971 56 696 7806



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