عرض حي للمدن الذكية فيما يخص حلول المستودعات الذكية وتتبع الأصول، باستخدام تقنيات انترنت الأشياء والتحليلات المتدفقة لربط ورصد وتحليل حالة البضائع أثناء النقل

تمكين ورعاية الشباب السعودي من خلال برنامج جامعي قائم على الابتكار: جائزة فيوتشر ديسروبترز – Disruptors Future– أو "متحدي المستقبل" بنسختها الأولى في LEAP 2022، والتي تهدف إلى سد الفجوة بين الوسط الأكاديمي والمؤسسي. يحظى الفريق الفائز بالحصول على منحة تدريبية في مراكز إنترنت الإشياء لدى فروع الشركة في المملكة العربية السعودية وألمانيا

المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت شركة سوفتوير إيه جي (Frankfurt MDAX: SOW) عن مشاركتها في النسخة الافتتاحية من LEAP 2022. سيعرض عملاق التكنولوجيا،في إطار "تمكين المؤسسة المتصلة"، أحدث التقنيات التي تحل اشكالية البيانات المتفرقة، وتعَجِّل ثمار الأتمتة والابتكار والإنتاجية. حضور سوفتوير إيه جي في LEAP سيعكس مجالات تخصصاتها الأساسية التي تشمل حلول التكامل وإدارة واجهة برمجة التطبيقات (API Management)، وإنترنت الأشياء والتحليلات، وتطوير الأعمال.

قال أحمد سلامة، نائب الرئيس الإقليمي لشركة سوفتوير إيه جي: "من المتوقع أن يكون LEAP منصة لرؤية عالمية للمجتمع التقني. مع رؤية 2030 للمملكة، تسارع الابتكار مُعَجّل بطبيعة الحال؛ حيث تهدف مشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرهما إلى تحقيق مستقبل تغذيه الاختراعات وقابلية العيش والاستدامة من أجل اقتصاد مزدهر. نحن نؤمن أن تلك الرؤية قائمة أيضًا على فلسفة "المؤسسة المتصلة"، التي تتبناها وتؤيدها شركة سوفتوير إيه جي، لدعم تقدمها ذاته ولتحقيق أهداف التحول في المملكة والعالم. شركة سوفتوير إيه جي ستواصل تزكية أفضل الممارسات العالمية وابتكار ممارسات جديدة كعضو في المجتمع الرقمي السعودي المزدهر، والاستثمار في اقتصاد المملكة وشبابها، ومواءمة أنفسنا مع رؤية الدولة في حشد هذا التقدم التكنولوجي عبر القطاعين، العام والخاص".

من المُرتَقَب تسليط الأضواء على عرض المستودعات الذكية، الذي يعمل بتقنية إنترنت الأشياء، في الجناح المخصص لشركة سوفتوير إيه جي في المعرض. سيشهد الزوار تقنية إنترنت الأشياء في حيز التَّنفيذ وتجربة المعدات المتصلة، من منظور سلاسل الإمداد، في نقل البضائع بكفاءة مثالية، بإدارة منصة Cumulocity IoT المقدمة من شركة سوفتوير إيه جي. العرض المشار اليه يطرح نظامًا بيئيًا رقميًا متصلًا، سحابيًا ومحليًا، على حدٍ سواء، يمكّن المؤسسات من مواجهة التحديات بشكل شامل وتحويل البيانات إلى قيمة حقيقية.

ستقيم شركة سوفتوير إيه جي فيوتشر ديسروبترز – Disruptors Future– أو "متحديي المستقبل" بنسختها الأولى في LEAP 2022، الذي تم تنظيمه هذا العام في الرياض بالتعاون مع شريك سوفتوير إيه جي، شركة "العرض المتقن" 2P “Perfect Presentation”. يهدف البرنامج إلى رعاية الابتكار وسد الفجوة بين الوسط الأكاديمي والمؤسسي؛ تلك المبادرة تساهم في تحقيق أهداف تنمية المواهب في رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. يتضمن البرنامج تدريبًا عمليًا مكثفًا بـورش عمل لطلاب الجامعات، بقيادة خبراء وشركاء سوفتوير إيه جي. سيتم عرض ثلاث تطبيقات مدرجة في قائمة الفائزين في مرحلة النهائيات، من أصل سبعة متبارين؛ ليقدم منسوبي تلك التطبيقات، وهم فريق YAM وفريق DROP –كلاهما من جامعة الملك سعود– وفريق ME RESCUE من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مشاريعهم المبتكرة القائمة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. سيقوم فريق لجنة التحكيم المكون من أعضاء بارزين من منظمات حكومية وغير حكومية بتحديد الفائز في البرنامج. سيحصل أعضاء الفريق الفائز على منحة تدريبية في مراكز إنترنت الأشياء التابعة لشركة سوفتوير إيه جي في المملكة العربية السعودية وألمانيا. مما يمكن الشباب السعودي الفائز من اكتساب مهارات تطوير وإدارة التطبيقات وأعمال البحث والتطوير في عالم المؤسسات.

ستتواجد سوفتوير إيه جي في جناحها الخاص بمعرض LEAP، المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بـالقاعة 3 وجناح B20، حيث يعرض شركاؤها الإقليميون عروضهم من التطبيقات القائمة على تقنيات سوفتوير إيه جي. الشركاء المشاركون هم 700Apps و ACES و Alvarez and Marsal و IB Tech و InnovationTeam و MasterWorks و Palmira و Perfect Presentation (2P) و Rootware Technologies و Sutherland Global و Technology Strategies Middle East (TSME).

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عن سوفتوير إيه جي

سوفتوير إيه جي هي شركة البرمجيات الرائدة في حلول العالم المتصل. منذ عام 1969، ساعدت سوفتوير إيه جي أكثر من 10,000 هيئة ومؤسسة حول العالم على استخدام البرامج لربط الأشخاص، والأقسام، والأنظمة، والأجهزة. تعمل سوفتوير إيه جي على تمكين المؤسسات المتصلة وذلك باستخدام التكامل وواجهات برمجة التطبيقات وإنترنت الأشياء والتحليلات وتطوير الأعمال. تنشئ منتجات سوفتوير إيه جي تدفقًا سلسًا للبيانات التي تسمح لكل شيء وكل شخص بالعمل معًا. لدى الشركة أكثر من 4,700 موظف في أكثر من 70 دولة وإيرادات سنوية تزيد عن 800 مليون يورو، بهدف أن تتجاوز مليار يورو بحلول عام 2023.

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عن جائزة " فيوتشر ديسروبترز – Disruptors Future" أو "متحدي المستقبل"

جائزة "متحدي المستقبل" أو فيوتشر ديسروبترز – Disruptors Future هي برنامج سنوي للطلاب الجامعيين من المنطقة. يعمل البرنامج بنجاح منذ عامين وتم طرحه لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2022. ويهدف إلى رعاية الابتكار من خلال سد الفجوة بين التطورات الحالية في عالم المؤسسات والتوقعات المتزايدة للقوى العاملة ومواطني الغد. يتم تشجيع المشاركين على مواجهة تحديات ملموسة في العالم من خلال التقنيات الجديدة والناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والقائمة على تعلم الآلات بنماذج مبتكرة. يضم البرنامج المنظمات الرائدة في المنطقة كأعضاء في لجنة التحكيم الذين يديرون عملية تحكيم صارمة لتنصيب الفكرة الأكثر استحقاقًا كجانب من خطة الابتكار في المنطقة.

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