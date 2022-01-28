يمتلك أوماهوني أكثر من 30 عامًا من الخبرة في قطاعي المأكولات وإدارة المرافق وهو يهدف إلى تحسين حضور المجموعة في المنطقة

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة خدمات سوديكسو للتعليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أدّى أوماهوني دورًا رئيسيًا في توسيع حضور شركة سوديكسو القوي في الأسواق الرئيسية

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سوديكسو أفريقيا والشرق الأوسط، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرامية إلى تحسين جودة الحياة، عن تعيين رئيسها التنفيذي الجديد كولم أوماهوني. ومن خلال منصبه، سوف يسعى أوماهوني لتعزيز محفظة سوديكو الإقليمية وتوسيعها وإلى دمج نهج التفكير المستقبلي للمؤسسة عبر جميع الاستراتيجيات التي تهدف إلى توسيع الأعمال بهدف تعزيز الاستدامة والتنمية على مستوى الشركاء وأصحاب المصلحة والموظفين.

ويمتلك أوماهوني خلفية رياضية، وهو يمنح الأولوية للعمل الجماعي والتعاون، مع التزامه بدعم التنوع والمساواة والشمولية والسلامة في مكان العمل؛ فضلًا عن تمسّكه بأعلى معايير مسؤولية الشركات وسلوك العمل الأخلاقي.

وتعليقًا على تعيينه، قال أوماهوني: "يسعدني الانضمام إلى فريق سوديكسو الشرق الأوسط وتوجيه الأعمال نحو طريق النجاح في هذه المنطقة.

الفرص في الشرق الأوسط كثيرة وأنا أتطلع إلى تحقيق النمو المستهدف على مستوى الأعمال من خلال تقديم أفضل عروضنا العالمية لتتناسب مع النمو السريع الذي تشهده الدول في هذه المنطقة. وبهدف تلبية توقعات عملائنا واحتياجاتهم، دائمًا ما تسعى شركتنا في الشرق الأوسط إلى تقديم خدمات عالية الجودة مع الحرص على أعلى معايير السلامة. ومن جهتي، سأعمل جاهدًا للبناء على هذا الإرث ولترسيخ سمعتنا الجيّدة بكوننا المزود المفضّل لخدمات جودة الحياة ".

وفي السابق، شغل أوماهوني منصب الرئيس التنفيذي لشركة خدمات سوديكسو للتعليم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ سبتمبر 2015، حيث أدّى دورًا أساسيًا في تأسيس الشركة الرائدة في السوق على مستوى المدارس الخاصة في مجموعة من الدول في جميع أنحاء المنطقة. وخلال فترة عمله كرئيس تنفيذي والتي امتدت لست سنوات، نجح أوماهوني في قيادة أكثر من 200 مشروع في الخدمات التعليمية. وقبل ذلك، شغل منصب رئيس سوديكسو هونغ كونغ وتولى قيادة قسم التعليم الدولي والمواقع النائية في سوديكسو في الصين الكبرى؛ فضاعف الإيرادات ثلاث مرات في سوديكسو هونغ كونغ مع استهداف أسواق جديدة مثل صالات المطارات بأعمال الشركة الرئيسية المتمثلة في خدمات التعليم والشركات.

ويمتلك أوماهوني خبرة تمتد إلى 17 عامًا مع سوديكسو إذ تبوأ في العام 2005 منصب مدير حلبات السباق وملاعب كرة القدم في سوديكسو للرياضة والترفيه (سوديكسو لايف) في المملكة المتحدة. كذلك، شغل منصب المدير التنفيذي للتعليم التجاري في المملكة المتحدة من العام 2008 وحتى العام 2011.

وقبل انضمامه إلى الشركة، شغل أوماهوني مناصب مختلفة في قطاع المأكولات والفعاليات في المملكة المتحدة وتولى إدارة مجموعة من الفعاليات الشهيرة على مستوى قطاع الرياضة والترفيه في البلاد.

وعلى مدار مسيرته المهنية التي استمرت 30 عامًا في القطاع، اكتسب أوماهوني سمعة جيّدة كونه ساعد الشركات على تحقيق النموّ ومضاعفة الأرباح كما وعزز سمعة مؤسسته كمزوّد مفضّل لخدمات جودة الحياة. وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة سوديكسو الشرق الأوسط، سوف يسعى أوماهوني إلى البناء على رؤية الشركة لضمان غد أفضل لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم شركاء سوديكسو وموظفيها وعملائها. كذلك، سوف يسعى إلى تعزيز رؤية الشركة بحماس بهدف إجراء تحسينات فعلية على حياة الناس من خلال تسليط الضوء على المبدأ التوجيهي للمجموعة وعلى استمرار إرث سوديكسو في جميع أنحاء المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع سوديكسو الإلكتروني: www.sodexo.com

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لمحة عن سوديكسو

تأسّست شركة سوديكسو في مرسيليا في العام 1966 على يد بيار بيلون، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات الرامية إلى تحسين جودة الحياة، هذه الجودة التي تعدّ العامل الأساسي في تحسين الأداء الفردي والتنظيمي. تعمل شركة سوديكسو في 56 دولة وتقدّم خدماتها إلى 100 مليون مستهلك يوميًا من خلال مجموعة فريدة من الخدمات والمزايا والمكافآت التي تقدّمها في موقع العميل، فضلًا عن الخدمات الفردية والمنزلية. تتمتّع سوديكسو بخبرة متراكمة على مدار أكثر من 50 عامًا تتجلّى في عرضها المتكامل لخدمات الطعام والاستقبال والصيانة والتنظيف وإدارة المرافق والمعدات. كذلك، تقدّم الشركة للعملاء شتى الخدمات، بدءًا من البرامج التي من شأنها تعزيز مشاركة الموظفين في العمل والحلول الكفيلة بتسهيل وتحسين تنقلاتهم وإدارة نفقاتهم، وصولاً إلى خدمات المساعدة المنزلية ومراكز رعاية الأطفال وخدمات حراسة المباني. يقوم نجاح شركة سوديكسو وأدائها الرفيع على استقلاليتها ونموذج أعمالها المستدام وقدرتها على النمو المستمر بمشاركة 412,000 موظف في جميع أنحاء العالم. وقد تم إدراج شركة سوديكسو في مؤشرات كاك 20 (CAC Next 20) وFTSE 4 Good ومؤشر داو جونز للاستدامة.

لمحة عن سوديكسو الشرق الأوسط

يقع المقر الرئيسي لشركة سوديكسو الشرق الأوسط في واحة دبي للسيليكون، ومنذ العام 1974، تقدم الشركة خدمات تحسّن جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. يعمل7,500 موظف في 400 موقع تابع لشركة سوديكسو في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويقدّمون خدماتهم إلى 100,000 مستهلك يوميًا. وعلى مدار

45 عامًا، نمت فرقنا لتقديم خدمات تتراوح بين خدمات الطعام والاستقبال والتنظيف وإدارة الإنشاءات وصيانة الأصول والأمن وصيانة الأرضيات لعملائنا في المكاتب والمدارس والمستشفيات والقواعد العسكرية والمواقع النائية.

أهم الأرقام في سوديكسو

معدّل إيرادات موحّدة يبلغ 17.4 مليار يورو في السنة المالية 2020

عدد موظفين 412,000 حتى 31 أغسطس 2021

الشركة #1 في فرنسا التي توظّف أكبر عدد من الأفراد عالميًا والتي تعود للقطاع الخاص

حضور في 56 دولة

تقديم الخدمات إلى 100 مليون مستهلك يوميًا

قيمة سوقية تبلغ 12 مليار يورو (حتى 5 يناير 2022)

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