الاستراتيجية الجديدة ستمكن سند من تعزيز مكانتها كشركة إماراتية رائدة في مجال الخدمات الصناعية

منصور جناحي يتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في فبراير 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة سند (سند)، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصناعية التي كانت تقدمها في قطاع الطيران والطاقة لتتوسع وتشمل قطاعات صناعية جديدة وحيوية. كما قامت الشركة بتعيين منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة حاليًا، كرئيس تنفيذي جديد لها لقيادة المرحلة التالية من النمو في إطار الاستراتيجية الجديدة. وسيتولى جناحي منصب الرئيس التنفيذي لسند اعتبارًا من 1 فبراير 2022.

ويأتي الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الجديدة وتعيين جناحي رئيسًا تنفيذيًا لسند في إطار جهودها الهادفة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار"، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بأكثر من الضعف ليصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وستساهم الاستراتيجية الجديدة لسند في دعم أجندة التنويع الاقتصادي وتكريس موقع الدولة كمركز صناعي عالمي، حيث ستعمل الشركة على تنويع الخدمات الصناعية التي تقدمها ورفع مستوى التكامل عبر توظيف التقنيات المتقدمة في عملياتها.

وفي هذا السياق، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لمنصة الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة ورئيس مجلس إدارة سند: "تعمل سند على تعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعمالها، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في الشركة وفي الخدمات الصناعية التي تقدمها. وستساهم الخبرة الكبيرة لشركة سند، والتي تزيد على ثلاثة عقود في قطاع الطيران والطاقة، في تعزيز قدرتها على خوض- مرحلة جديدة وتوسيع نطاق أعمالها لتكون الخيار الأمثل في مجال تقديم الخدمات الصناعية. ويأتي تعيين منصور جناحي لما يمتلكه من خبرة واسعة في مجال الخدمات الصناعية ليقود المرحلة التالية للشركة بنجاح، وتوجيهها لتقديم حلول مبتكرة تمكنها من النمو خلال المرحلة المقبلة. وينسجم اطلاق الاستراتيجية الجديدة مع استراتيجية قطاع الاستثمارات في الإمارات في مبادلة والذي يهدف للمساهمة في تسريع النمو والتحول الاقتصادي للدولة وتطوير شركات وطنية رائدة عالميا في مختلف المجالات."

وتعليقًا على الاستراتيجية الجديدة، قال جناحي: "تتمتع دولة الإمارات بسجل حافل في القطاع الصناعي والخدمات الصناعية، وتمكنت الدولة وفي وقت قياسي من ترسيخ مكانتها الريادية في هذا المجال. وتعتبر شركة سند قصة نجاح وطنية حقيقية، حيث تعد الشركة اليوم من الشركات الرائدة في قطاع صيانة وتمويل محركات الطائرات وتحظى باعتراف دولي واسع من شركات صناعة محركات الطائرات وشركات الطيران العالمية. وتماشياً مع استراتيجيتها الجديدة، ستواصل سند تعزيز تعاونها مع الشركاء الدوليين، كما ستطور مفاهيم جديدة ومبتكرة لخدماتها، والتي ستجمع بين معرفتنا وخبرتنا في القطاع الصناعي. وتتمثل رؤيتنا للمستقبل في توفير خدمات صناعية ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات الصناعية عبر مختلف القطاعات. وأتطلع إلى مواصلة العمل مع فريق سند وعملائنا وشركائنا وفريق قيادة الشركة للمساهمة في الجهود الوطنية لتطوير القطاع الصناعي وتمكينه من الاضطلاع بدوره كقوة دافعة في رحلة "الخمسين عامًا القادمة" لدولة الإمارات."

وسينتقل تروي لامبيث الرئيس التنفيذي الحالي للشركة للمساهمة في صياغة عدد من المبادرات الإستراتيجية داخل شركة سند وفي وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لمنصة الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة.

وأضاف العلماء: "بالنيابة عن مبادلة وسند، أود أن أشكر تروي لامبيث على مساهماته الثمينة ودوره القيادي الكبير. لقد شكلت قيادة لامبيث للشركة القوة الدافعة لنمو سند منذ إطلاقها، وخلال فترة عمله كرئيس تنفيذي، توسعت سند بسرعة إلى أسواق جديدة بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، مما رسخ سمعة سند كشريك موثوق به على المستوى العالمي. لقد كان تروي عنصرًا هامًا ضمن الفريق القيادي للشركة ويسعدني أن يستمر معنا في صياغة المبادرات الاستراتيجية المستقبلية في مبادلة وسند".

وتعليقًا على انتقاله، قال لامبيث: "أود أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للفريق القيادي في مبادلة لثقتهم على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية. أنا فخور للغاية بالإنجازات التي حققناها والتي تعد شهادة رائعة على ما يمكن تحقيقه مع فريق العمل في مبادلة. لقد استمتعت بالعمل مع منصور جناحي على مدى السنوات الماضية وأتطلع إلى نجاحه في تولى المهام في قيادة المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، ولا شك أن الفريق في سند سيجتهد للارتقاء بالشركة ولترسيخ مكانتها على المستويين المحلي والعالمي."

وقد بدأ جناحي مسيرته المهنية مع مبادلة في العام 2008، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لسند لتقنيات الطيران في العام 2017، وتسلم منصب الرئيس التنفيذي لشركتي سند لتقنيات الطيران وسند لتقنيات الطاقة بالإضافة إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة. وتحت قيادته، وقعت سند لتقنيات الطيران اتفاقيات تاريخية بقيمة تتجاوز 26 مليار درهم مع كبرى شركات صناعة محركات الطائرات وشركات الطيران العالمية، كما كان له دور فعال في توسع الشركة في أسواق جديدة بما في ذلك أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية وآسيا. وقبل انضمامه إلى سند لتقنيات الطيران، شغل منصور منصب نائب رئيس في مبادلة، حيث قاد أنشطة تطوير الأعمال وإدارة الأصول للعديد من مبادرات الطيران الرائدة. وكان لجناحي دور محوري في إبرام اتفاقيات مع إيرباص وبوينج لتطوير القدرات الصناعية في قطاع الطيران، بما في ذلك مشروع ستراتا-سولفاي للمواد المتقدمة في مدينة العين.

ويستلم جناحي منصب الرئيس التنفيذي خلفًا لـتروي لامبيث، الذي بدأ رحلته مع مبادلة كرئيس تنفيذي لشركة سند كابيتال (المعروفة سابقًا باسم سند لحلول الطيران) منذ إطلاقها في العام 2009. وتحت قيادته، نمت الشركة بوتيرة متسارعة حتى وصلت قيمة محفظتها لأصول تأجير محركات ومكونات الطائرات إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وباتت في صدارة الشركات العالمية التي توفر خدمات صناعة الطيران. وفي العام 2020، تم تعيين لامبيث رئيسًا تنفيذيًا لمجموعة سند، حيث قاد عملية دمج شركة سند لتقنيات الطيران، الشركة المتخصصة في صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، وشركة سند لتقنيات الطاقة، المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في قطاعي الصناعة والطاقة، وشركة سند كابيتال، المتخصصة في تأجير وتمويل محركات الطائرات ومكوناتها. وبصفته الرئيس التنفيذي للمجموعة، نجح لامبيث في جمع الشركات التابعة لها تحت مظلة واحدة وتكريس ثقافة الفريق الواحد في المجموعة، والتي ساهمت في النجاحات الكبيرة التي حققتها شركة سند، والمكانة المميزة التي تتمتع بها اليوم.

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نبذة عن شركة سند:

تعتبر شركة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، شركة عالمية رائدة في مجال هندسة الطيران وحلول تأجير وتمويل محركات الطائرات ومكوناتها، وتتمتع بخبرة واسعة في قطاع الخدمات الصناعية يمتد لأكثر من ثلاثة عقود. توفر سند خدمات صناعية هندسية ومالية لعملائها لدعم وتلبية كافة احتياجاتهم الفنية والمالية بما يناسب جداولهم الزمنية وميزانياتهم المالية.

وترتكز سند على سجل حافل من الموثوقية والريادة في الخدمات الصناعية الهندسية والمالية والابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتطورة. وكمزود رائد للخدمات الصناعية المتكاملة، تقوم سند بصيانة محركات الطائرات وفقًا لأعلى المعايير باستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقديم حلول تمويل الإيجار التي توفر القيمة المضافة والمرونة لعملائها وشركائها. تتخذ سند من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لها وتمتلك مكاتب في زيورخ، وتتمتع بقاعدة عملاء عالمية تضم كبرى شركات صناعة محركات الطائرات وشركات الطيران الرائدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الإلكتروني: www.sanad.ae.

نبذة عن شركة مبادلة:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي )243.4 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

يقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وموسكو، ونيويورك، وبكين.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com.

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