المعرض يشارك موقعه مع الدورة الأولى من معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست ما يمثّل فرصةً متميزة لتمكين الجهات العارضة الدولية للانضمام لقطاع المأكولات والهدايا المتنامي في السوق الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، رسمياً اليوم الدورة العاشرة من معرض بايبروورلد ميدل إيست الذي يستقبل الحضور شخصياً، بالتزامن مع معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستمر الفعاليتان اللتان تنظمهما شركة ميسي فرانكفورت لغاية 16 ديسمبر، حيث تركزان في دورة هذا العام على المنتجات المصنوعة من موارد مستدامة تلبي أعلى المعايير فضلاً عن المحتوى عالي المستوى في القطاع والذي من المقرر تقديمه خلال اليومين الأول والثاني.

ويتضمن المعرض أيضاً إطلاق الدورة الأولى من منتدى ذا هب، المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي تجمع الخبراء وقادة الفكر والمحللين والجهات الرائدة في قطاع التجارة الإلكترونية وتوجهات التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة؛ لمناقشة سبل تطوير قطاع الورق والقرطاسية ومستلزمات المكاتب والهدايا.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من المنتدى والذي شهد مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين في القطاع، بعد الكلمة الرئيسية التي ألقاها راشد المعلا، نائب رئيس قسم التسويق في دبي كوميرسيتي، تحدث فيها عن تمكين قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راشد المعلا: "نتوقع ارتفاع مبيعات التجزئة العالمية بنسبة 85%. وأثبتت خطط الحكومة الإماراتية لدعم قطاع التجارة الإلكترونية عن طريق تخفيف الإجراءات الجمركية والتخليص الجمركي وتحديد وطرح منصات جديدة للتكنولوجيا المالية والتخلّص من جميع العقبات؛ فعاليتها في تحفيز سوق التجارة الإلكترونية المتنامية.

وشهدت حركة المرور عبر الإنترنت زيادة بنسبة 10.2%، كما ارتفع التداول عبر الإنترنت بنسبة 32.9% خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو 2020، مما دفع دبي كوميرسيتي إلى دعم عملية تحول شركات عديدة من نموذج العمل التقليدي إلى نموذج التجارة الإلكترونية. ويمتد مركز تجهيز البضائع الأحدث لدينا على مساحة 22 ألف متر ويوفر جميع الخدمات اللازمة للشركات".

ويستقطب معرض بايبروورلد ميدل إيست أكثر من 150 جهة عارضة من 37 دولة خلال الأسبوع الجاري؛ ليسلط الضوء على المنتجات والصناعات الصديقة للبيئة من خلال مبادرة مشروع الاستدامة، التي تندرج تحت مظلة قرية عالم الألعاب، وهي قسم مخصص في المعرض يركز على الموارد الصديقة للبيئة.

ومن جانبه قال سيد علي أكبر، مدير معرضي الهدايا ولايفستايل ميدل إيست وبايبروورلد ميدل إيست: "يسرنا، بصفتنا المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المنطقة لقطاعات الورق والقرطاسية ومستلزمات المكاتب، إطلاق معرض الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، والذي أثق بدوره في تعزيز التواصل ضمن هذا القطاع الذي يشهد نمواً كبيراً وشاملاً.

وعمدنا خلال دورة هذا العام إلى تنظيم ورش عمل فنية للمرة الأولى على الإطلاق؛ وهي فعاليات مخصصة، تُقام في يوم الخميس المقبل، تهدف إلى استقطاب الباحثين الفنيين والهيئات التدريسية من المدارس الفنية وباقي عشاق الفنون لتعلم وتطوير مختلف المهارات الإبداعية بما في ذلك ورش عمل فن الخط العربي العريق، والرسم بالأكريليك. وسنقدم لجميع المشاركين شهادة حضور".

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لمحة عن ميسي فرانكفورت

تُعد مجموعة ميسي فرانكفورت أكبر الشركات العالمية المتخصصة بتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتمتلك مساحاتها ومرافقها الخاصة لإقامة مثل هذه الفعاليات. وتضم المجموعة حوالي 2,450 موظفاً في مقراتها في فرانكفورت و29 شركة تابعة لها في مختلف أنحاء العالم؛ وتقدّر مبيعاتها السنوية بحوالي 257 مليون يورو في عام 2020، بعد وصول مبيعاتها إلى 736 مليون يورو العام السابق. وحافظت الشركة على شبكتها العالمية مع مختلف مجالات القطاع حتى خلال الأوقات الصعبة التي سببتها الأزمة. وترتبط الشركة بعلاقات وطيدة مع القطاعات الصناعية، وتزود عملاءها بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم بكل كفاءة في إطار مواقع وخدمات معارضها وفعالياتها ذات الصلة. وتمتلك الشركة شبكة مبيعات عالمية متماسكة تعتبر أبرز مزاياها، وتمتد في جميع أنحاء العالم. كما تقدم مجموعة شاملة من الخدمات الميدانية وعبر الإنترنت، بما يكفل تزويد العملاء حول العالم بمستوى عال ومستمر من الجودة والمرونة عند التخطيط لتنظيم فعاليات وإدارتها. كما توسّع خبراتها الرقمية من خلال نماذج عمل جديدة. وتضم مجموعة خدمات الشركة تأجير الأرض للمعارض، وإقامة المعارض التجارية والتسويق لها، وخدمات الموظفين والخدمات الغذائية. يقع المقر الرئيسي للشركة في فرانكفورت الألمانية، وتعود ملكيتها لمدينة فرانكفورت (60 بالمائة) وولاية هسن (40 بالمائة).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

لمحة عن ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط

تضم محفظة إنجازات ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط 16 معرضاً منها أوتوميكانيكا دبي، وأوتوميكانيكا الرياض، وبيوتي ورلد ميدل إيست، وبيوتي ورلد السعودية، وهاردوير آند تولز الشرق الأوسط، وهايبرموشن دبي، وإنترسك،وإنترسك السعودية، وإنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط، ولايت الشرق الأوسط، وماتريالز هاندلنج الشرق الأوسط، وماتريالز هاندلنج السعودية، وأسبوع الشرق الأوسط لتقنيات التنظيف، وبايبر ورلد الشرق الأوسط، وبرولايت آند ساوند الشرق الأوسط، وإس بي إس أوتوميشن الشرق الأوسط؛ فضلاً عن تنظيم سلسلة من المؤتمرات والندوات من بينها قمة ديجيتال نكست، ومؤتمر ثينك لايت، والمؤتمر الدولي لمركبات المستقبل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.messefrankfurtme.com

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