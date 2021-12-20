انضمّت شركتا غلوبال فاوندرز كابيتال و4 دي إكس فينتشرز إلى مستثمري منصة سيمبليفاي، رائد فنتشرز ورالي كاب فينتشرز

دبي، الإمارات العربية المتحدة: جمعت سيمبليفاي، منصة البطاقات-كخدمة (CaaS) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، تمويلاً بقيمة 5.1 مليون دولار تعتزم تخصيصه لتسريع توسعها في أنحاء المنطقة وذلك عقب إطلاقها التجريبي في أغسطس من هذا العام.

وقد شهدت مرحلة التمويل هذه استثمارات من شركات غلوبال فاوندرز كابيتال ورائد فنتشرز و4 دي إكس فينتشرز ورالي كاب فينتشرز. وكانت شركتا رائد فنتشرز ورالي كاب فينتشرز قد شاركتا بالفعل في مرحلة التمويل الأولي لمنصة سمبليفاي في وقتٍ سابقٍ من العام إلى جانب عدد من المستثمرين الاستراتيجيين من المنطقة وخارجها وموظفين حاليين وسابقين مثل شركات كريم وفيسبوك وبلايد وريميتلي.

توفر منصة سمبليفاي للشركات حلًا شاملًا لإصدار وإدارة برنامج البطاقات الخاصة بها. وبغية تقديم تجربة سلسة للمستخدمين عبر مختلف الأسواق، تدير المنصة جميع شركاء المنظومة المعنيين بإصدار البطاقات، بما في ذلك البنوك ومخططي البطاقات والمعالجين ومقدمي خدمات التحقق من الهوية واستيفاء البطاقات وخدمات العملاء. إضافةً إلى توفير مجموعة من التقنيات الهادفة، تتولى منصة سمبليفاي عمليات البطاقات اليومية ووظائف الامتثال حتى تتمكن الشركات من التركيز على نقاط قوتها الأساسية كما والاستفادة من إمكانات المنصة ونطاقها.

وفي هذا السياق، علّق المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة سيمبليفاي، علي ستّار، قائلًا: "لقد راودنا شعور غامر بالامتنان جراء الإقبال الواسع الذي حظينا به بعد إطلاق منصتنا في أغسطس. وأدركنا عندها أن الفرصة التي اغتنمناها كانت أكبر بكثير من توقعاتنا، مما دفعنا إلى توسيع حضورنا وتسريعه في جميع أنحاء المنطقة."

كما علّق شريك منصة سمبليفاي في شركة غلوبال فاوندرز كابيتال، تيتو كوستا، قائلًا: "دائمًا ما نشجع خدمة إصدار البطاقات، ولقد قمنا بدعم جهات فاعلة في هذا المجال مشابهة لمنصة سمبليفاي في مناطق أخرى من العالم. تمتلكمنصة سمبليفاي فريقًا عالمي المستوى يتمتع بشبكة علاقات إقليمية وخبرة قوية وشغف وقيم صلبة. ونحن على يقين من أن المنصة ستشقّ طريقها لتصبح في طليعة منافسيها في المنطقة."

توفر منصة سمبليفاي جميع الأدوات اللازمة للشركات - سواء كانت تقنية أو غير تقنية - لتشغيل برنامج البطاقات الخاص بها. تتألّف منصة سمبليفاي التي تمتثل لمعايير أمن بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS) من واجهات برمجة تطبيقات ومجموعة من أدوات تطوير البرمجيات وبوابة إلكترونية وتطبيق تم تطويره بواسطة نظام أساسي يمكن للشركات استخدامه لإعداد برامج البطاقات الخاصة بها وتخصيصها وإطلاقها وإدارتها بسرعة دون الحاجة إلى الخبرة في مجال التقنيات أو التعامل مع المدفوعات.

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