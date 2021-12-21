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يتيح البرنامج فرص تدريب داخلي في مختلف مجالات العمل لدى سلطة مدينة دبي لإعداد المواهب الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المستقبل
دبي: أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المشرفة على مدينة دبي الطبية، عن إطلاق برنامج "مساري"، برنامج التدريب المهني الموجّه للمواطنين الإماراتيين. ويسهم البرنامج في دعم أهداف الحكومة في تعزيز دور الخبرات الوطنية ضمن القوى العاملة، وتمكين الشباب الإماراتيين من التعرّف بشكل عملي على مجموعةٍ واسعة من التخصصات المهنية.
وبهدف منح المتدربين زمام المبادرة في توجيه تدربيهم، وتزويدهم بتجربةٍ عملية في اتخاذ القرارات، تم منحهم فرصة اختيار اسم البرنامج. ووقع اختيار المتدربين على اسم "مساري"، ما يجسّد رؤية البرنامج في مساعدة المتدربين على بناء مسارهم المهني وتمكينهم من الوصول إلى كامل إمكاناتهم.
ويستهدف البرنامج الخريجين الجدد الباحثين عن فرص العمل ليقدم لهم فرصاً تدريبية تمتد لثلاثة أشهر. ويغطي البرنامج مختلف مجالات العمل والإدارات المختلفة لدى سلطة مدينة دبي الطبية، بما فيها المالية، والتسويق، والاتصال، وتقنية المعلومات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت السيدة كوثر كاظم، نائب رئيس إدارة دعم الأعمال في سلطة مدينة دبي الطبية: "يشكل التمكين الركيزة الأساسية لعملنا في سلطة مدينة دبي الطبية بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. ويتيح برنامج مساري للمتدربين الشباب فرصة اكتساب خبرات قيّمة تساعدهم على تحقيق النجاح في المستقبل، وذلك بالبناء على معارفهم الأكاديمية وتمكينهم من استغلالها لتطوير مسيرة مهنية احترافية، حيث سيعملون ضمن فريق تحت إشراف مدراء الإدارات مباشرةً، وسيتم منحهم مكافآت مالية شهرية. وتعزز التجربة المتكاملة للبرنامج الخبرة الواقعية للمتدربين ما يمكّنهم من الانتقال بشكلٍ سهلٍ إلى سوق العمل. ويتمثل هدفنا من البرنامج في اكتشاف المواهب التي يمكننا رعايتها وتطويرها، لتسهم في مسيرة التنمية المستدامة وطويلة الأمد لمدينة دبي الطبية".
وفي نفس السياق، كانت حكومة دولة الإمارات قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن خطتها لدعم القطاع الخاص لاستقطاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تندرج هذه المبادرة في إطار مشاريع الخمسين، وهي سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية الهادفة إلى تسريع تطوّر دولة الإمارات وتعزيز تحوّلها إلى مركزٍ متكامل لمختلف القطاعات وترسيخ مكانتها كوجهةٍ أولى للمواهب والمستثمرين. وتغطي مشاريع الخمسين العديد من القطاعات الرئيسية، مثل الاقتصاد وريادة الأعمال والمهارات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتقدمة.
ويقتصر البرنامج خلال المرحلة الأولى على المتدربين المناسبين في كل من المسارات الوظيفية لمدة ثلاثة أشهر، لضمان حصولهم على التدريب الملائم من الخبراء. وبعد استكمال البرنامج، سيحصل المتدربون على شهادة خبرة ، لمساعدتهم في خطوتهم المهنية المقبلة.
#بياناتحكومية
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