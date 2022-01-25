في إطار مشاركتها في معرض الصحة العربي 2022

المستشفى التخصصي الجديد يضم ثلاثة أقسام رئيسية لأمراض القلب والرئتين والأورام

مستشفى برايم الجديد يوفّر 100 سرير ضمن مبنىً جديد سيتم بناؤه في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت سلطة مدينة دبي الطبية اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة برايم للرعاية الصحية لافتتاح مستشفى برايم لأمراض القلب والرئتين في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار مشاركة المدينة في معرض الصحة العربي (آراب هيلث 2022)، الفعالية العالمية الرائدة المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

ويشكّل مستشفى برايم لأمراض القلب والرئتين إضافةً مهمة للخدمات الطبية التخصصية التي توفّرها مدينة دبي الطبية للمرضى في دبي والإمارات والمنطقة، وهو الخطوة الأحدث في جهود المدينة لتعزيز حضورها على مستوى قطاع الرعاية الصحية إقليمياً.

وفي إطار تعليقه في هذا الشأن، قال السيد جمال عبدالسلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "لطالما وفّرت مدينة دبي الطبية البيئة الممكّنة والداعمة لنجاح الاستثمارات في قلب دبي، مستفيدين في تحقيق ذلك من موقع دبي المثالي على تقاطع الطرق العالمية، ما يجعل منطقتنا الحرة وجهة مختارة لمزودي خدمات الرعاية الصحية والمرضى الباحثين عن أرقى الخدمات في القطاع. ويشكل توقيع الاتفاقية اليوم مع مجموعة برايم للرعاية الصحية إنجازاً جديداً يرتكز على البنية التحتية المتطوّرة التي نوفرها لشركاء الأعمال. ونثق بأن افتتاح مستشفى برايم لأمراض القلب والرئتين سيمثّل علامةً فارقة في القطاع الصحي في دبي، لما سيوفره للمرضى من خدمات رعاية صحية تخصصية".

من جانبه، قال د, جميل أحمد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برايم للرعاية الصحية : "إنها لحظة فخر لمجموعة برايم للرعاية الصحية أن نعلن بالتعاون مع سلطة مدينة دبي الطبية عن إطلاق مستشفى برايم لأمراض القلب والرئة في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية. هذا المرفق المتميز للرعاية المتقدمة من الدرجة الثالثة مع ثلاثة مراكز للتميز في القلب والرئة والأورام مما يعزز مكانة دبي كوجهة للتميز الطبي. ويوسع المستشفى حدود الجيل القادم من الرعاية الصحية ويهدي منشأة طبية عالمية المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.



"إن مهمة مجموعة برايم ورؤيتها هي رسم مسارات جديدة في مجال الرعاية الصحية والتحول الرقمي والتكنولوجي في الطب لتمكين غد أكثر سعادة للبشرية. ويعد مستشفى برايم لأمراض القلب والرئة تأكيداً على التزامنا بهذا الهدف".

سيضم مستشفى برايم للقلب والرئة ثلاثة مراكز للتميز مخصصة لأمراض القلب والرئة والأورام. سيقدم مركز التميز لرعاية القلب مجموعة واسعة من الإجراءات التشخيصية التداخلية وغير التداخلية، بالإضافة إلى عمليات العلاجات التاجية التداخلية واضطرابات الصمامات واضطرابات القلب الهيكلية وعدم انتظام ضربات القلب. كما سيقدم المستشفى خدمات إعادة تأهيل القلب بالإضافة إلى الفيزيولوجيا الكهربية وفسيولوجيا القلب والتدخلات القلبية المعقدة.

من ناحيةٍ أخرى، سيوفر مركز التميّز لرعاية مرضى الرئتين خدمات تشخيص وعلاج الالتهابات الرئوية الصعبة، تشخيص وعلاج التهابات الرئة المعقدة ومركز التليف الكيسي للبالغين وعيادة الحفاظ على الرئة و المناعة التنفسية. ستقدم وحدة أمراض الرئة الخلالية (ILD) في المستشفى خدمات لتشخيص وعلاج المرضى الذين يعانون من حالات مثل التليف الرئوي مجهول السبب (IPF) والتهاب الرئة المفرط في الحساسية وأمراض النسيج الضام (مثل الروماتيزم أو SLE) وNSIP وأمراض الرئة الكيسية مدعومة بالتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة المتاحة داخل الوحدة بما في ذلك الموجات فوق الصوتية الرئوية، تنظير القصبات الهوائيةو خزعة الجهاز التنفسي بما فيه الرئة.

أما مركز التميّز لرعاية مرضى السرطان، والذي يحمل اسم العالمة ماري كوري، سيقدم مجموعة متكاملة من خدمات طب الأورام، كما يوفر المركز علاجات لمختلف أنواع السرطان، بما فيها سرطان الثدي والقولون والمعدة وأورام الدماغ. ويجري التخطيط لإضافة أحدث التقنيات بما في ذلك Cyberknife®، وهي وحدة جراحة إشعاعية روبوتية. وسيشمل العديد من أنظمة العلاج الإشعاعي بما في ذلك LINACs وأنظمة العلاج الإشعاعي الموضعي

ومع افتتاحه، سيوفر مستشفى برايم لأمراض القلب والرئتين 100 سرير، تتوزع على مبنى المستشفى المبني على امتداد ثمانية طوابق. وبالإضافة إلى مراكز التميّز الثلاثة، سيوفر المستشفى مجموعةً من التخصصات السريرية بما في ذلك جراحة المسالك البولية وأمراض الكلى وأمراض النساء والجهاز الهضمي وجراحة الأعصاب والعمود الفقري والجراحات التجميلية والترميمية وغيرها. كما ويوظف المستشفى أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والعلاج، بما في ذلك استخدام الروبوتات الجراحية وغرف العمليات الهجينة وغيرها من أحدث التقنيات العالمية، وسيتم تجهيزه بتقنيات طبية تستخدم الذكاء الاصطناعي.

يُشار إلى أن مدينة دبي الطبية تشارك في معرض الصحة العربي (آراب هيلث 2022) المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، ويمكن للمستثمرين الباحثين عن وجهةٍ مثالية لإطلاق أعمالهم في دبي زيارة جناح المدينة رقم (A30) في القاعة رقم 6، والتعرّف على الخدمات التي توفرها المدينة والتي تغطي كامل منظومة الرعاية الصحية، بدءاً من الأطباء المستقلين ووصولاً للمنشآت الطبية.

#بياناتحكومية

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