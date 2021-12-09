تأتي هذه المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتمكين المزارعين المحليين من زيادة الانتاج المحلي باستخدام أحدث التكنولوجيات، وضمان الغذاء الكافي وفق أعلى مستويات الجودة والآمان.

أبوظبي: أعلنت شركة سلال، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة أجريتك (Agritek)، المطور الرئيسي لعدد من المشاريع الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تطوير مشاريع زراعية واسعة النطاق ضمن المزارع المتعاقدة مع شركة سلال في إمارة أبوظبي من خلال استخدام حلول التكنولوجيا الزراعية المتقدمة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الالتزام التام لشركة سلال بدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تهدف إلى توفير غذاء صحي وآمن وكافي لكافة أفراد المجتمع.

وستدعم أجريتك مشروع تطوير المزارع الذي أعلنت عنه سلال في شهر نوفمبر 2021، والذي يهدف إلى دعم المزارعين المحليين في إمارة أبوظبي من خلال تعزيز تبني التكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا لزيادة الانتاج المحلي من المنتجات الزراعية الطازجة في سبيل تقليل الاعتماد على الواردات.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل كلٍ من سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال، وسلطان الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة أجريتك، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة، على هامش معرض "سيال الشرق الأوسط"، الذي تشارك فيه سلال بصفتها الراعي الرئيسي للحدث. وحضر توقيع الاتفاقية معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، وسعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنصور الملا رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في “القابضة” (ADQ)، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وذلك على هامش معرض سيال الشرق الأوسط 2021، الذي تشارك فيه سلال بصفتها الراعي الرئيسي للحدث.

وفي معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري: "نؤمن في شركة سلال بأن توفير أفضل الظروف الزراعية سيؤدي بالنتيجة إلى تقديم منتجات غذائية طازجة وصحية. وإن اعتماد حلول التكنولوجيا الزراعية المتقدمة هو شرط أساسي لتعزيز زراعة المحاصيل في البيئات المناخية القاسية مثل البيئة الصحراوية في دولة الإمارات. ويسرنا التعاون مع شركة أجريتك لتوظيف حلول تكنولوجية مجدية تجارياً لتنويع المحاصيل المزروعة محلياً وزيادة حجم الانتاج الزراعي ورفع مستوى جودته. وتأتي هذه الشراكة ضمن مساعي شركة سلال الهادفة إلى تقديم تقنيات زراعية متطورة أثبتت كفاءتها في مواجهة قسوة الظروف المناخية، وقادرة على الاستفادة من النظام الإيكولوجي الزراعي في الدولة."

وبدوره، قال سلطان الجابري: "تعمل شركة أجريتك وفق رؤية واضحة وطموحة لتقديم حلول وخدمات تساهم في تطوير القطاع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يساعد بدوره المزارعين المحليين على النمو وزيادة انتاجيتهم من المحاصيل الزراعية باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية المتقدمة. ونحن في شركة أجريتك نهدف إلى تحسين مستقبل القطاع الزراعي والأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال توظيف أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية الفعالة والمستدامة."

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة أجريتك بتطوير مزارع شركة سلال والمزارعين المتعاقدين معها من خلال تزويدهم بأنظمة ذكية لإدارة عملية الري والتحكم في المناخ، بما يوفر المناخ الملائم والظروف المثلى لنمو المحاصيل، فضلاً عن تحسين استخدام وإدارة الموارد، وزيادة الكفاءة التشغيلية للمزارع. وسيتم أيضاً بناء المشاتل الحديثة لتحسين نوعية الشتلات والبذور المقدمة للمزارعين.

#بياناتشركات

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عن شركة سلال:

تأست سلال وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، في شهر سبتمبر من عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية والمصنّعة محلياً، ولتُكمل جهود حكومة أبوظبي في تأمين الإمداد الغذائي ضمن قطاع المواد الغذائية في إمارة أبوظبي وتعزيز الأنشطة المرتبطة بها كالتوريد والتوزيع، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتتولى شركة سلال مهاماً تهدف إلى حماية قطاع الأغذية والزراعة والمزارعين المحليين في الإمارة، وتشمل إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير لدعم زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه لصغار المزارعين في دولة الإمارات.

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