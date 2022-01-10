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أعلنت شركة سلال، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن تعيين سالمين عبيد العامري رئيساً تنفيذياً للشركة. حيث سيتولى مسؤولية دفع استراتيجية النمو في الشركة.
وسيعمل العامري على الاستفادة من الكفاءات المتميزة وتوظيف التكنولوجيا الزراعية المتقدمة لتوفير المنتجات الغذائية الآمنة التي تتمتع بجودة عالية لجميع أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل دائم.
وتعليقاً على اختياره لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة "سلال"، قال سالمين العامري: "أتطلع بحماس إلى العمل مع فريق عمل سلال نحو تحقيق رؤية الشركة في استدامة الغذاء الآمن لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية، وتعزيز الخطط المستقبلية لتقديم مشاريع رائدة على مختلف المستويات بما يساهم في دفع مسيرة الشركة لتتواءم مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للخمسين عاماً المقبلة. ويشرفني أن أقوم بإدارة الشركة والمساهمة بنمو القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، لدعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى تأمين الإمداد الغذائي ضمن قطاع المواد الغذائية في الإمارة، وتوفير المواد الغذائية التي يعتمد عليها مجتمعنا في جميع الأوقات."
ويتمتع سالمين العامري بخبرة علمية عملية في إدارة الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية تتجاوز الـ 20عاماً. وشغل سعادته سابقاً عدة مناصب هامة، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى توليه عدة مناصب هامة في مجموعة موانىء أبوظبي، وهو كذلك عضو مجلس إدارة في كل من شركة أغذية وأجليتي أبوظبي.
#بياناتشركات
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عن شركة سلال:
تأست سلال وهي شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، في شهر سبتمبر من عام 2020 بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية والمصنّعة محلياً، ولتُكمل جهود حكومة أبوظبي في تأمين الإمداد الغذائي ضمن قطاع المواد الغذائية في إمارة أبوظبي وتعزيز الأنشطة المرتبطة بها كالتوريد والتوزيع، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتتولى شركة سلال مهاماً تهدف إلى حماية قطاع الأغذية والزراعة والمزارعين المحليين في الإمارة، وتشمل إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير لدعم زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه لصغار المزارعين في دولة الإمارات.
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