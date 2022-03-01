توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون طويل الأمد في مجال البحث والتطوير فيما يتعلق بإمكانية نقل المعرفة والتقنيات الخاصة بأنظمة الزراعة المتطورة للمزارعين المحليين

يمهد التعاون الطريق لتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وجودتها بتكلفة معقولة على نحو مستدام بيئياً

أعلنت شركة سلال، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة آيروفارمز (AeroFarms)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الزراعة العمودية، لتعزيز التعاون طويل الأمد بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير بهدف نقل المعرفة والتقنيات الخاصة بأنظمة الزراعة المتطورة للمزارعين المحليين.

وبموجب هذه المذكرة، سيقوم كلا الطرفين بتقييم الفرص المتعلقة بنقل التكنولوجيا والإمكانيات المتعلقة بتحليل البيانات المستخلصة من أنظمة الزراعة ذات التقنية العالية، الأمر الذي من شأنه تحسين الانتاجية من المحاصيل الزراعية وتقليل التكلفة والهدر، بالاضافة الى تعزيز الممارسات المستدامة بيئياً في القطاع الزراعي في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. كما سيقوم الجانبان بالعمل على مجالات البحث ذات الأولوية بهدف تحقيق أكبر فائدة ممكنة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي المحلي، وتطوير ديناميكيات السوق بما في ذلك تحسين جودة الشتلات وتنويع المحاصيل.

وتعليقاً على هذا التعاون، أكد سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال على أهمية تنفيذ مشاريع البحث والتطوير لتنمية القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي. وقال سالمين عبيد العامري: "تكمن مهمتنا الرئيسية في شركة سلال في إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لزيادة حجم الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك من خلال تطبيق برامج نقل المعرفة وتنفيذ مشاريع البحث والتطوير التي تساهم في تعزيز النمو في القطاع الزراعي في الإمارة. ونسعى من خلال تعاوننا مع شركة آيروفارمز لإيجاد تقنيات زراعية متقدمة لتمكين المزارعين المحليين من إنتاج محاصيل زراعية أفضل وأكثر استدامة بالاعتماد على أحدث حلول التكنولوجيا، بما يعود بالفائدة على كل من المنتج والمستهلك على المدى البعيد. ويُعد توقيع هذه المذكرة خطوة جديدة تدعم جهود شركة سلال الرامية إلى توفير منتجات زراعية طازجة وآمنة وذات جودة عالية لكافة أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة."

وبدوره، قال ديفيد روزنبرغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة آيروفارمز: "تتطلع آيروفارمز لتعزيز أطر التعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرائدة كشركة سلال لإيجاد حلول زراعية مبتكرة لتحسين النظم الغذائية في دولة الإمارات."

وتركز مذكرة التفاهم على تحسين جودة التركيب الوراثي والشتلات الخاصة بأنواع مختلفة من الخضار والفاكهة، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة هذه المحاصيل على تحمل الظروف المناخية القاسية، حيث تعتبر جودة الشتلات عاملاً أساسياً لتكوين المحاصيل الزراعية ونموها وإنتاجها. كما تهدف الشراكة إلى التركيز على تقييم واختبار المحاصيل الزراعية التي تشهد طلبا كبيرا من قبل المستهلكين مثل الفلفل الحار والفلفل الحلو والخيار والطماطم والخس والبروكلي والكوسا والبطيخ والباذنجان والفراولة والتوت.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلع كلا الطرفان إلى العمل مع الاتحادات الدولية و المشاركة في المبادرات ذات الصلة لتطوير أنماط جينية جديدة من المحاصيل الزراعية التي لديها صفات وراثية ملائمة لإنتاجها محلياً في إمارة أبوظبي.

وسيتم إجراء التجارب على المحاصيل الزراعية الجديدة في منشأة آيروفارمز (AeroFarms AgX) في إمارة أبوظبي، والتي تعد مزرعة داخلية عمودية فريدة من نوعها في أبوظبي، كما تضم أكبر مركز أبحاث من نوعه في العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء التجارب على المحاصيل التي حددها الجانبين والتي تعد ذات قيمة عالية للمزارعين المحليين وذلك في المزارع التابعة لشركة سلال. وسيتم تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات لمشاركة الخبرات على نطاق أوسع مع المزارعين المحليين في أبوظبي.

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-انتهى-

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