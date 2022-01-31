من خلال منصة مبتكرة للشركات الناشئة الرائدة في مجال الأزياء والتكنولوجيا في قطر

الدوحة، قطر : أطلقت سكيْل7، أول حاضنة أعمال متخصصة بمجال الأزياء والتصميم للمبدعين في قطر، والتي تم تأسيسها من قبل بنك قطر للتنمية بالشراكة مع M7، النسخة الأولى من يوم عرض المشاريع إحتفاء بإختتام برنامج تسريع نمو الشركات الخاص بها.

واحتضن يوم عرض المشاريع المنتظر والذي عقد تحت شعار "صمَّم الأزياء بعقلية الاستثمار" رواد من منظومة الأزياء والتصميم المحلي، بالإضافة إلى مستثمرين، ومجموعة من رواد الأعمال الطموحين تجاه تكنولوجيا الأزياء وآخر ابتكاراتها.

وساهم يوم عرض المشاريع في تقريب المسافات بين المستثمرين والشركات الناشئة الموهوبة والواعدة التي كانت جزءًا من برنامج تسريع نمو الشركات، والمؤهلة للحصول على جواز سكيْل7، كما أتاح أيضاً فرصة مميزة للمصممين لتقديم عروض توضيحية عن مشاريعهم إلى مستثمرين محتملين و تكوين شراكات لتطوير أعمالهم التجارية.

وبمناسبة إطلاق يوم عرض المشاريع الخاص بسكيْل7، قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية:" نحن فخورون بما قام به فريق عمل حاضنة سكيْل7 في إنجاح كافة برامجها منذ إنطلاقها لغاية تاريخه لا سيما أنها إنطلقت في ظل ظروف صعبة لا تخلو من التحديات، إذ تلقت البرامج المختلفة التي تقدمها أكثر من 250 طلبا للانضمام و الاستفادة من هذة البرامج من تدريب واحتضان وتسريع للشركات. ويسعدنا أن نقوم اليوم بتقديم وتعريف الشركات الناشئة الموهوبة العاملة في مجال الازياء والتصميم إلى المستثمرين المهتمين بدعم قطاع الأزياء والتصميم وخلق مسار نجاح لرواد الأعمال العاملين في هذا القطاع بحيث يكون بمثابة منارة ترشد الجيل القادم من رواد الاعمال ليتبعوه ويحتذو به. نحن على ثقة تامة أن نجاح يوم عرض مشاريع سكيْل7 سيشجع المشاريع الناشئة الأخرى على المضي قدماً والإنطلاق برحلتهم الريادية ".

وأضاف : " لطالما كان بنك قطر للتنمية هو الداعم الأول في مساعدة مسيرة الشركات القطرية الناشئة وتقديم مثل هذه المنصات المبتكرة لها. ويسعدنا أن نشهد ظهور عدد كبير من الشركات الناشئة العاملة في مجال الأزياء والتصميم والاستفادة من الفرص المتوفرة. وبينما نمضي قدماً، نحن متفائلون بوجود العديد من هذه المنصات التي تدعم زيادة نمو مجتمع الشركات الناشئة".

وفي السياق ذاته، قال سعادة السيد أليساندرو بروناس، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة قطر:" يعد سكيْل7 مشروع متميز للغاية، وأبرز ما يسعدني فيه هو أنه مشروع مدعوم من قبل شركة الاستشارات الإيطالية فاشن تكنولوجي أكسيليريتور. كما يعلم الجميع فإن قطاع الأزياء صناعة مهمة للغاية في إيطاليا، ويشهد نموا ملحوظاً على الرغم من تداعيات كوفيد أنا سعيد جداً لأننا هنا اليوم للاحتفاء بمبادرة ـسكيْل7، ولتشجيع جيل جديد من رواد الأعمال القطريين على البدء بأعمالهم التجارية في مجال الأزياء".

وتعليقاً على نجاح يوم عرض المشاريع ، قالت السيدة عائشة خليفة الرميحي ، مدير مشروع سكيْل7: “إننا نشهد حالياً النجاحات التي حققتها الشركات الناشئة في سكيْل7 بهذا الوقت القياسي. نحن سعداء وفخورون بأن نكون أول مركز لريادة الأعمال في قطر والمسؤول عن نمو وتطوير قطاع الأزياء والتصميم. بمساعدة شركائنا وتوحيد جهودنا، يمكننا أن نلعب دوراً مركزياً ومحورياً في تطوير القطاع الخاص المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونتوقع قريباً أنه سيتم النظر إلى ريادة الأعمال في مجال الأزياء بشكل أفضل على أنها اختيار مهني للعديد من القطريين من كافة الأعمار".

خلال مجريات يوم عرض المشاريع، قدمت شركات ناشئة مثل (أديما، ووتر، ولوفاه، كالما، حصة حداد، تريفوليو، قحفية، دريزل، هند الرميحي، فيرف) عروضاً تقديمية رائعة للمستثمرين.

وتضمن الجزء الأخير من الحدث الإعلان عن الفائزين النهائيين، حيث تنافست المشاريع الناشئة في برنامج تسريع نمو الشركات للحصول على جواز سفر سكيْل7، وهو برنامج يمنحهم فرصة لاستكشاف إمكاناتهم على المستوى الدولي، كما تلقت خلاله 5 شركات ناشئة "هيرات، هند الرميحي ، وتر ، لوفا باي فاطمه ، قحفيه" مكافآتها المالية.

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