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دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت سكيور لاند كوميونيكيشنر لدى ايرباص عن مشاركتها في دورة هذا العام من إنترسك، الحدث الرائد عالميا لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة، والذي من المقرر افتتاحه في الفترة من 16 إلى 18 يناير في مركز دبي التجاري العالمي. ويقع جناح إيرباص في المنصة رقم D18 في قاعة الشيخ سعيد 3.
وخلال تواجدها في هذا الحدث المميز الذي يستمر لثلاثة أيام، ستسلط سكيور لاند كوميونيكيشنر لدى ايرباص الضوء على أحدث إضافاتها لمحفظة اتصالاتها الواسعة والتي تشمل جهاز إيفيروس تاكتيكل المحمول Everus Tactical Cell ، وبرنامج “إيرغو بلاغ - إن” الخاص بتكتيلون دابات Ergo Plugin for Tactilon Dabat، وتاكتيلون آغنت مع ميزة العميل الموحد Tactilon Agnet Unified Client الجديدة، وتاكتيلون دابات مع ميزة الاتصال الفائق Tactilon Dabat with Super Connectivity (SC).
ويعتبر جهاز إيفيروس تاكتيكل المحمول الحل الصحيح لكل من الأسواق العسكرية والأمنية، إذ تم تصميمه خصيصا لتمكين النشر السريع لشبكة الجيل الرابع الخاصة والمستقلة والمخصصة للمجموعات الصغيرة للمستخدمين. كما تتميز هذه الأجهزة بصلابة الأجهزة العسكرية ومتانتها ويمكنها تحمل الظروف البيئية القاسية.
وستقوم سكيور لاند كوميونيكيشنر لدى ايرباص بعروض توضيحية لحل تاكتيلون آغنت الخاص بها، وهو نظام تم تزويده بتكنولوجيا الاتصال "اضغط لتتحدث" Push-to-Talk والتشفير من طرف إلى طرف ويجمع بين تقنيتي "تيترا" Tetra والنطاق العريضBroadband، وحل تاكتيلون دابات االذي يرتكز على شبكات ال LTE الخاصة بالسلامة العامة والتي تعنى في الجهود المبذولة لتحويل المدن الذكية. و يعرض كلا الحلين مستقبل التكامل السلس بين تقنيتي TETRA و LTE.
وتعليقاً على المشاركة، قال سليم بوري، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص: " نتطلع قدماً لمشاركتنا في دورة هذا العام من إنترسك 2022 ، والتي أطلق عليها اسم أكبر دورة من الحدث المعترف به عالميًا. وسيتيح لنا الانضمام إلى المعرض الفرصة لتسليط الضوء على أحدث منتجاتنا والإضافات الجديدة التي من المتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في المساعدة على الحفاظ على قطاع الأمن والسلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية المنطقة. كما أننا متحمسون للاجتماع مع الشركات الأخرى المشاركة او الزائرة ، واستكشاف فرص الشراكة المحتملة والتعاون المشترك"..
#بياناتشركات
-انتهى-
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