الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : استقبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، سعادة شوكت علي سودهن، سفير جمهورية موريشيوس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام الصندوق، وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الصندوق، العلاقات الثنائية المشتركة، إلى جانب مناقشة الفرص التنموية والاستثمارية المستقبلية التي من شأنها أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في موريشيوس.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، "إن موريشيوس من الدول التي ترتبط بعلاقات استراتيجية متميزة مع صندوق أبوظبي للتنمية ويعود تاريخها إلى أربعة عقود، حيث موّل الصندوق أولى مشاريعه التنموية الخاصة بتطوير شبكات المياه في موريشيوس، لافتاً إلى أن الصندوق قام كذلك بتمويل مشاريع في قطاعات متنوعة انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة حياة السكان".

ومن جانبه، أعرب سعادة شوكت علي سودهن عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية في سبيل تنمية ودعم اقتصادات الدول النامية، مشيراً إلى أن الصندوق لعب دوراً مهماً في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في موريشيوس، لا سيما وأن تمويلاته ساهمت في تنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية في البلاد.

وأشار سعادة السفير إلى أن موريشيوس تتطلع من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز علاقاتها مع الصندوق وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين في قطاعات حيوية ذات أولوية لحكومة موريشيوس ومنها تنمية مشاريع المياه، والطاقة المتجددة إلى جانب السياحة والتنمية الحضرية المتكاملة."

والجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية موّل في عام 1982 شبكة محطة مياه ماراوفاكرا، كما قام الصندوق في عام 2019 بتمويل مشروع الطاقة الشمسيّة الكهروضوئية بتكلفة 36.7 مليون درهم، والذي يستفيد منه حوالي 10 آلاف أسرة، ويساهم في تقليل اعتماد موريشيوس على الوقود الأحفوري. كما قدم الصندوق تمويلاً بقيمة 77 مليون درهم لبناء مستشفى تخصصي للعيون مجهّز بأحدث الأدوات الطبية ذات المواصفات العالمية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:

مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق عام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة المدى. كما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الصادرات الإماراتية. ومنذ نشأته، حقق الصندوق العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 103 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ 50 عاماً الماضية، ساهمت المشاريع التنموية والاستثمارية للصندوق قيمتها أكثر من 150 مليار درهم إماراتي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول النامية.

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