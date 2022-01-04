أعلنت عن ترحيبها بالسياح الملقحين والغير ملقحين

تطبيق إجراءات الصحة والسلامة في قطاع السياحة بمعايير تتماشى مع منظمة الصحة العالمية

سريلانكا حائزة على "ختم السفر الآمن" من منظمة السفر والسياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة

قدمت سريلانكا بثقة وفخر، المدعومة بالزيادة المطردة في عدد السائحين الوافدين إليها، خارطة قطاع السياحة للبلاد خلال يومها الوطني في إكسبو 2020، الذي تم الاحتفال به يوم غد الاثنين الموافق 3 يناير 2022، في مركز إكسبو الإعلامي في دبي.

ترأس الاحتفال باليوم الوطني لمعرض إكسبو 2020 في سريلانكا، برئاسة معالي جي إل بيريس، وزير الخارجية السريلانكي، ومعالي براسانا راناتونجا، وزير السياحة والطيران، و كيمارلي فرناندو، رئيسة مجلس إدارة السياحة في سريلانكا والمفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي. حيث ألقى الحدث الضوء على استعداد سريلانكا للنمو وإحياء صناعة السياحة بعد الوباء. بالإضافة إلى ذلك، استقطب اليوم الوطني الزوار من خلال العروض الثقافية الملونة التي أقيمت في ساحة الوصل بلازا الواقعة على مسرح الأمم.

تزدهر السياحة في سريلانكا بسبب التطبيق الناجح لبرنامج التطعيم. ونتيجة لذلك، تشهد البلاد انخفاضًا في إصابات كوفيد-19، حيث تم تطعيم أكثر من 85% من سكان سريلانكا البالغ عددهم 21.9 مليون نسمة. كما أن جهود إعطاء الجرعات المعززة من لقاح "فايزر" تحقق نتائج إيجابية مع إعطاء الأولوية للعاملين في قطاع السفر.

وعلقت كيمارلي فيرناندو، رئيسة مجلس إدارة السياحة في سريلانكا والمفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي خلال الحدث قائلة: "سريلانكا تعافت بثقة بعد تفشي الوباء، وتتحرك البلاد الآن بثبات إلى الأمام، مع إعطاء الأولوية للعاملين في قطاع السياحة لما فيه من مصالح للبلاد والسياح الراغبين بالسفر. كما يشرفنا أن نحصل على "ختم السفر الآمن" من منظمة السفر والسياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة في عام 2021".

تعمل الوجهة بكامل طاقتها وترحب بالسياح الملقحين والغير ملقحين، وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة التي يجب اتباعها وهي كما يلي:

لا يحتاج المسافرون الذين تم تلقيحهم إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) عند الوصول ويمكنهم الإقامة في أي مكان يناسبهم.

يحتاج المسافرون الغير ملقحين إلى فحص كوفيد-19 عند الوصول ويجب عليهم البقاء في بما يسمى بـ "فقاعة بيولوجية آمنة" مع إمكانية الدخول إلى جميع المرافق التي تسمح بها إدارة الفندق والقدرة على زيارة المواقع السياحية المعتمدة.

يجب على جميع الزوار دفع تأمين محلي خاص بكوفيد-19 بقيمة 12 دولارًا أمريكيًا مع تغطية شهرية بقيمة 50 ألف دولار أمريكي

لمعرفة المزيد حول إجراءات كوفيد-19 للسفر، يمكنكم زيارة موقع www.srilanka.travel/helloagain. وبامكان الأفراد الذين يخططون للسفر التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحة عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع: www.eta.gov.lk.

تمثل مساحة الغابات في سريلانكا حوالي 30% من مساحة اليابسة، ومع وجود مجاري مائية في مداخل هذه المساحة، حيث تعد البلاد ملاذًا لأولئك الذين يسعون إلى العزلة مع أنفسهم للتعافي من ضغوط الحياة الحضرية. تم التعرف على سريلانكا كواحدة من أفضل الوجهات الصحية في العالم في عام 2021 من قبل المعهد العالمي للصحة، وهي الوجهة المثالية للعلاج مع جلسات الأيورفيدا واليوجا الذي توفرها معظم المنتجعات السياحية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد أكواخ ونساك في الغابة حيث يمكن للزوار الاسترخاء والعثور على العزاء في كونه جزء مع الطبيعة.

وأضاف كيمارلي: "بصفتها لؤلؤة المحيط الهندي، تتمتع سريلانكا بسمات ثقافية وجيولوجية فريدة. تتمتع بلادنا بشواطئ مائية زرقاء لامعة وتراث ثقافي غني ومتنزهات وطنية وطرق للنزهات المغامرة. لم تعد عطلة في سريلانكا تجربة على الشاشة بسبب الوباء. نحن منفتحون ونحيي الزوار بأسلوب أيوبوان دافئ!".

يمكن للمسافرين الذين يخططون لقضاء عطلة في سريلانكا زيارة جناح سريلانكا في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي لمزيد من المعلومات والإرشادات حول رحلتهم. يمكن لزوار الجناح الاستمتاع بشاي سيلان المشهور عالميًا يتم تقديمه بضيافة دافئة. علاوة على ذلك، يقدم الجناح جوائز جذابة من خلال السحب على تذاكر الطيران إلى سريلانكا والمقدمة من الخطوط الجوية السريلانكية بالإضافة إلى المجوهرات الرائعة المرصعة بالأحجار الكريمة المقدمة من هيئة الأحجار الكريمة والمجوهرات.

#بياناتحكومية

-إنتهى-

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