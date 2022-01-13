تمضي إيجل هيلز الأردن قدماً بتحقيق الإنجاز تلو الآخر ضمن خطتها التطويريةِ لمشروع سرايا العقبة، حيث قامت خلال مؤتمر صحفي بتوقيع عقدِ استكمال أعمال تشطيب ثاني فندقٍ سياحي في المشروع من فئةِ خمس نجوم مع شركة الفاضل للهندسة والتعهدات وذلك تحضيراً لافتتاح الفندقِ خلال مُدة 20 شهراً.

عند استكمال العمل وافتتاحِ الفندق، سيكونُ فندقُ ويستن سرايا العقبةِ امتداداً لمجموعةِ فنادقِ ومُنتجعاتِ ويستن العالمية التي تضم أكثر من 200 فندق موزع حول العالم يقدمِ من خلالهم تجربةِ إقامةٍ مُميزةٍ وذات طابعٍ استثنائي يتمحور حول العافية والرفاهية الخاصة بالنزلاء. من الجدير بالذكر أنه سيكونُ أول فندقٍ في الأردن يحملُ اسم هذه العلامة الراقية، وثاني فندقٍ من فئةِ خمس نجوم في مشروعِ سرايا العقبة، وذلك بعد افتتاحِ فندقِ المنارة، ذا لكشري كولكشن، سرايا العقبة في المشروعِ قبل ثلاثةِ أعوام. تتولى مجموعةُ ماريوت انترناشونال إدارةَ وتشغيل فندق المنارة، كما وستتولى أيضاً إدارةَ فندقِ ويستن سرايا العقبةِ بعد افتتاحهِ رسمياً أمام الزوار.

يحتوي فندقُ ويستن سرايا العقبة على 300 غرفة فندقية ذات إطلالاتٍ متنوعةٍ على الُبحيرةِ الشاطئية وغيرها من معالم سرايا العقبة، كما ويضم العديد من المرافق الموزعة على مساحة تقارب 38 ألف متراً مربعاً تشمل قاعات احتفالات واجتماعات، وسبا ومركز لياقة بدنية ومطاعم ومسابح بمساحات مختلفة، وغيرها الكثير مما يوفر للزوار تجربة إقامة ذات معايير عالمية مميزة.

خلال المؤتمر الصحفي، أضاف السيد عبدالله الفريحات الرئيس التنفيذي لشركة إيجل هيلز الأردن: " إن إنشاء فندق ويستن سرايا العقبة يتواكب مع المخطط الشمولي لمشروع سرايا العقبة واتجاهات الشركة لإضافة المكون تلو الآخر في المشروع لتعزيز التجربة السكنية والسياحية والترفيهية فيه، كما يعتبر استمراراً لسلسلة الانجازات والافتتاحات التي تمت بأعلى المعايير العالمية والتصاميم والطرز المعمارية الفريدة لتشمل المباني السكنية التي يتمتع قاطنيها بالعديد من الخدمات ونمط الحياة المختلف، بالاضافة إلى المباني الإدارية، و فندق المنارة، لكشري كولكشن، سرايا العقبة، ونادي سرايا الشاطئي، وسرايا العقبة ووتربارك التى تم افتتاحها منتصف هذا العام لتكون الأولى من نوعها في مدينة العقبة الساحلية، بالإضافة الى المرافق الأخرى التي تتمتع بمستوى سياحي وخدماتي يضاهي أعلى المعايير العالمية".

يمثل إنشاء فندقِ ويستن سرايا العقبة إضافة كبيرة ليس فقط لمشروع سرايا العقبة فحسب، بل للقطاع السياحي بأكمله وخاصة في مدينة العقبة؛ حيث أنهُ سيسهم بتعزيزِ حركة السياحة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق الأردني. وبهذا الإنجاز، ستضيف سرايا العقبة لقاطنيها الحاليين والجدد وزوارها مزايا جديدةً ومختلفة تثري التجربة الفريدةِ التي يحظون بها ضمن مجتمع سكني وسياحي متجانس يحتوي مرافق متنوعة.

من الجدير بالذكر أن إيجل هيلز الأردن حققت العديد من الإنجازات في الأردن في مجال الفنادق، والتي تتمثلُ بإتمام وافتتاح ثلاثة فنادق عالمية: دبليو عمان وسانت ريجيس عمان و فندق المنارة، لكشري كولكشن، سرايا العقبة، هذا وبالإضافةِ أيضاً إلى إنجازاتِ الشركةِ الضخمةِ في مجال القطاع العقاري الأردني المُتمثلةِ في مشاريعها الجاهزةِ للتملكِ و السكن في كلٍ من عمان والعقبة، والتي تتضمنُ ذا سكاي لاين رزيدنسز، وذا رزيدنسز سانت ريجيس في عمان، بالإضافة لمشروعي سرايا العقبة و قرية الراحة في العقبة.

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-انتهى-

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