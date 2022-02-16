ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة

كشف عن أبرز حلول "العامل المتصل" و" المصنع الذكي" للارتقاء بمعايير السلامة والأمان والكفاءة والإنتاجية

تكشف سحاب للحلول الذكية، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، عن اثنين من أحدث حلولها المبتكرة التي تعّد الجيل الجديد من توظيف إنترنت الأشياء في إدارة الأعمال ومراقبة جودة الإنتاج، حيث تعرض خلال مشاركتها في فعاليات "الإمارات تبتكر"، التي تعقد في إمارة الشارقة خلال الفترة من 14 إلى 18 فبراير الجاري، حلول "العامل المتصل"، الذي يراقب سلامة العاملين في المواقع الانشائية باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، وحلول "المصنع الذكي" الذي يستهدف الارتقاء بعمليات التصنيع واستجابتها وترابطها في مصانع المستقبل.

"العامل المتصل" ترتقي بمستوى السلامة والأمان في مواقع العمل

تستهدف الحلول التكنولوجية التي تعرضها سحاب بعنوان "العامل المتصل"، القطاعات ذات الكثافة العمالية، وتساعد على رصد مواقع العمال، وتتبع تحركاتهم بشكل متواصل، من خلال إضافة أجهزة "إنترنت الأشياء" إلى الملابس ومعدات وآلات المواقع التي يعملون فيها، حيث تقوم هذه الأجهزة بتسهيل مراقبة صحة العامل وضمان سلامته، بالإضافة إلى توفير بيانات شاملة يمكن الاستفادة منها في إدارة الموارد وتطوير الخطط الاستراتيجية للعمليات، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة الآلات والمعدات والأدوات ومتابعة حالتها.

وتضمن حلول "العامل المتصل" بيئة عمل أكثر أماناً واتصالاً وتعزز الإنتاج والكفاءة والفاعلية، حيث تقوم بمراقبة درجات الحراراة وقوة الضغط وغيرها من المؤشرات المتعلقة بالأدوات وتنبيه المعنيين عن أي عطل يصيب الآلات والمعدات، وتساعد على تخفيض نسبة الأعطال ومواضع الخلل وتخفيف المخاطر، وفي الوقت ذاته تعمل على تحسين الخطط المتعلقة بالمخزون وقوائم الجرد على النحو الأمثل.

وتعمل أدوات التحليل المتطورة التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعي على تمكين المستخدمين من الاطلاع على معلومات وبيانات الآلات من الموقع وتحليلها لتحسين عمليات صنع القرار وترشيد العمليات وأتمتتها، كما تساعد على ترشيد نفقات إجراءات السلامة والأمان المتعلقة بالعمال وتعطل الآلات وتوقفها عن العمل بدون تخطيط مسبق.

" المصنع الذكي" لتعزيز الكفاءة

ولضمان الارتقاء بعمليات التصنيع واستجابتها وتكيفها وترابطها في مصانع المستقبل، توفر حلول "المصنع الذكي" أدوات للقياس والتحكم في العمليات، ما يتيح للمصنعين تقديم منتجات ذات جودة عالية في دورات إنتاج أقصر بالإضافة إلى تقليل النفايات في كافة جوانب العمليات، كما يستفيد المصنعون من البيانات في تقييم وتحليل وتحديد الطرق الأمثل لاستخدام تلك الآلات، ما يؤدي بدوره لتحسين عمليات الصيانة وتعزيز مرونتها، وتخفيض تكاليف تشغيل البنية التحتيّة.

أمين الزرعوني: التزام متواصل بتقديم حلول عملية لتلبية احتياجات الشركات

بدوره، قال أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية: "يسعدنا أن نعرض حلولنا الذكية خلال فعاليات الإمارات تبتكر في الشارقة، وتوفير الأدوات اللازمة لتنمية قدرات الشركات، ومواصلة جهودنا لدعم منظومة الابتكار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، حيث تتميز أجهزة إنترنت الأشياء التي نعرضها بأنها مشفرة وآمنة وقابلة للتطوير وفق احتياجات المستخدم، بالإضافة إلى مرونتها وسهولة استخدامها، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية في مجموعة متنوّعة من القطاعات".

وأضاف: "سترتقي حلولنا المتطوّرة بعمليات القوى العاملة والمصانع تنفيذاً لرؤيتنا بتعزيز أمان وسلامة، مواقع العمل ورفع كفاءتها وإنتاجيتها ، وبما أن التكنولوجيا الحديثة ترسم ملامح جديدة لمختلف الصناعات، ستواصل سحاب التزامها بتوفير الحلول التي تلبي احتياجات الشركات وتساعد الإدارات على اتخاذ أفضل القرارات".

يشار إلى أن شركة سحاب للحلول الذكية هي الراعي الذهبي لدورة العام الجاري من الحدث الذي يشهد مشاركة المؤسسات الحكومية والجامعات على مدار أسبوع للاحتفال بالابتكار وترسيخ مكانة الإمارة وتنافسيتها على المستوى العالمي.

#بياناتشركات

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