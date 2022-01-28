النسخة العاشرة من الحدث تنظم بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت

نخبة من المتحدثين بينهم قادة من أمازون وأنغامي وبولارويد

جدول حافل بورش عمل وجلسات نقاشية حول موضوعات مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والويب 3 والعملات المشفرة

"مسار البداية" يقام على هامش الحدث بالشراكة مع حاضنة الأعمال in5

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعقد في فبراير القادم النسخة العاشرة من مؤتمر "ستيب" المتخصص بريادة الأعمال وتمكين المبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا بالشراكة الاستراتيجية مع مدينة دبي للإنترنت، أول وأكبر مجمع أعمال متخصص في مجالات التكنولوجيا والابتكار في المنطقة.

وتأتي هذه النسخة الهامة التي تقام بين 23 و24 فبراير لتسلط الضوء على إنجازات عقد كامل من ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة بشكل عام ودبي بشكل خاص حيث شهدت هذه الفترة ازدياداً كبيراً في أعداد الشركات الناشئة ورواد الأعمال وظهور العديد من الشركات المليارية (يونيكورن) التي استفادت من بيئة الأعمال الجاذبة والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها الإمارة.

ويعزّز تزامن الذكرى السنوية مع معرض إكسبو 2020 دبي أهمية الفرص وعروض الشركات الناشئة في المؤتمر، حيث يضع "ستيب" إمكانات المنطقة في ريادة الأعمال والابتكار أمام جمهور عالمي، كما يبني على التطورات التكنولوجية الثورية والمحادثات التي تجري في المعرض العالمي، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والرعاية الصحية الرقمية، مع تمهيد الطريق لفرص التوسع العالمية.

عقد من النجاحات في ريادة الأعمال ونسخة مميزة من "ستيب"

وقال عمار المالك، المدير العام لمدينة دبي للإنترنت "تركز رؤية القيادة الرشيدة على ترسيخ بيئة ريادة الأعمال واستقطاب أفضل العقول من جميع أرجاء العالم لتمكين الابتكار وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ومصدراً للحلول والابتكار، وقد شكلت مدينة دبي للانترنت خلال العقدين الماضيين ركيزة أساسية لتحقيق هذه الرؤى والأهداف ونفخر بمساهمة شركاء أعمالنا بشكل كبير في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد".

وأضاف المالك: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا الاستراتيجية مع "ستيب" الذي يعزز مكانة منطقتنا على النطاق العالمي، ونتطلع لاستضافة أبرز الشركات الناشئة والعقول في هذا الحدث الهام الذي تزداد أهميته هذ العام نظراً لتزامنه مع استضافة دبي إكسبو 2020 حيث نتوقع تفاعلاً مع الوفود الدولية وزوار الإمارة من المعنيين خلال هذه الفترة بما يضمن توسيع الشراكات والتعاون على نطاق أوسع من أي وقت مضى".

من جانبه قال راي ضرغام، الرئيس التنفيذي لـ "ستيب": "نحن نتطلع إلى حدثنا القادم خلال مؤتمر Step، الذي يتزامن مع معرض إكسبو 2020 هذا العام واحتفالًا بالسنوات العشر الماضية حيث نشهد تطور المنظومة الرقمية. كانت شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت مؤثرة في إشراك ودعم رواد الأعمال في المنطقة. نتطلع إلى استضافة كبار الخبراء ومناقشة المستقبل مع مشهد رقمي جديد".

ويقام الحدث بمشاركة أكثر من 400 شركة تقنية عالمية ناشئة وجدول حفال بورش العمل والجلسات النقاشية التي تتناول موضوعات بارزة ومهمّة تحدث تحولات كبرى في عالم التكنولوجيا والاقتصاد بشكل عام ومنها الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والويب 3 والعملات المشفرة بالإضافة التقنيات المالية.

ويشهد المؤتمر مشاركة متحدثين بارزين على مدى يومين مليئين بالنقاشات الهامة وفرص الترويج المتميزة، وسط جدول أعمال حافل يغطي الموضوعات الأكثر تداولاً في مجال التكنولوجيا. وسوف تتاح للزوار فرصة الاستماع إلى الكلمات الرئيسة وحضور حلقات النقاش التي يقدّمها كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا، مثل بول ميسنر، نائب رئيس سياسة الابتكار العالمية والاتصالات في أمازون، وإيلي حبيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "أنغامي" الرائدة في المنطقة، وميشيل أرازكايتا، رئيس استراتيجية العلامة التجارية والتعاون في بولارويد، إضافة إلى نجمة فريق (Humans of New York) سيدرا قاسم، المؤسس المشارك لعلامة أتومز الشهيرة التي يقع مقرها في بروكلين – نيويورك.

ويركز مؤتمر هذا العام على أربعة مسارات رئيسة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية مع التركيز على المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة والتجارة الإلكترونية والابتكارات المستقبلية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتنقل والطاقة والحوسبة السحابية والإعلام الرقمي مع الوسائط والتسويق والمحتوى وتقنيات الرعاية الصحية ونمط الحياة. كما يمكن للزوار الغوص في مستقبل التكنولوجيا، حيث تعرض الشركات الناشئة منتجات وخدمات مبتكرة، مع إلقاء نظرة إلى ما تمّ إنجازه من رعاية بيئة الأعمال المتكاملة للشركات الناشئة خلال العقد الماضي.

وبدأ "ستيب" كسلسلة من ورش العمل والتجمعات الصغيرة عام 2011، وما لبثت أن تطوّرت إلى منصة شاملة للمؤتمرات والمعارض المتخصصة بمستقبل التكنولوجيا تجمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال تحت سقف واحد ويتيح فرصاً كبيرة للمشاركة وتبادل الخبرات.

وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين "ستيب" ومدينة دبي للإنترنت، التي تضم أكثر من 1600 شركة عالمية وناشئة في مجالات التكنولوجيا على نضوج بيئة الأعمال في المدينة وتمكينها للشركات الناشئة والشركات المليارية من النمو والنجاح.

يذكر أنّه في العام 2019، صُنفت الإمارات ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً من بين 190 اقتصاداً عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال التجارية الصادر عن البنك الدولي، بهدف تعزيز السياسات الملائمة للأعمال بشكل أكبر في السنوات المقبلة. فالبنية التحتية الحديثة في دبي، والمبادرات المدعومة من الحكومة -بما في ذلك مسعى وزارة الاقتصاد لرعاية 20 شركة يونيكورن بحلول عام 2031- وحاضنات الأعمال مثل in5 التي انطلقت من مدينة دبي للانترنت في 2013 جاذبية الدولة لرواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء، ما يسهم في إنشاء منصة قوية للنمو والنجاح.

in5 - تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة

وبالشراكة مع حاضنة الأعمال in5 المتخصصة في تمكين روّاد الأعمال والتي انطلقت من مدينة دبي للانترنت عام 2013، تشهد النسخة العاشرة اقامة "مسار البداية" الذي يسلط الضوء على ريادة الأعمال وواقع الشركات الناشئة من خلال مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة المتخصصين والمتحدثين الرسميين القادمين للمشاركة من جميع أنحاء العالم، حيث سيقدمون رؤاهم والوقوف على مستجدات الموضوعات ذات الأهمية مثل التكنولوجيا والفضاء الرقمي، والإعداد والنمو، ومنظومة ريادة الأعمال، وجمع الأموال والاستثمار، وعمليات الاستحواذ والاكتتابات العامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أكثر الشركات الناشئة نجاحاً.

وحقّقت حاضنة الأعمال in5 مؤخراً إنجازاً جديداً مؤخراً حيث تجاوز إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة منذ عام 2013 حاجز 1.4 مليار درهم إماراتي، الأمر الذي رسخ مجدداً مكانة دبي الرائدة وجهةً جاذبةً للمواهب ورواد الأعمال. وبدعم من الحاضنة، حصلت الشركات الناشئة على التمويلات المباشرة من مستثمرين مستقلين أو صناديق رأس المال الجريء أو المحافظ الاستثمارية. ووصل إجمالي عدد الشركات في الحاضنة إلى 500 شركة، ربعها تقودها وتديرها رائدات أعمال

وسيغطي مؤتمر "ستيب 2022" مجموعة من الموضوعات الرئيسة، بما في ذلك:

الصعود السريع لـ NFTs

سيتمّ تسليط الضوء على NFTs أو ما يعرف بالرموز غير القابلة للاستبدال، وقد احتلّ هذا الموضوع تطبيق تويتر وكلوب هاوس، ولكن الكثيرين لم يدركوا بعد كيف يمكن الاستفادة منه. وفي اختصار، تشكّل الـNFTs عملات رمزية مميزة وفريدة مرتبطة بالمزايا الرقمية أو المادية التي توفر دليلاً على الملكية. ويقصد بكلمة غير قابل للاستبدال أنه لا يمكن تداول الصنف بشيء آخر مثلما يحدث مع البيتكوين. وتعتبر العملات الرمزية شكلاً من أشكال العقد الذكي المخزن على منصة بلوكتشين التي تضمن الملكية. وخلاصة القول أنّ العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال ستغيّر الطريقة التي نصادق بها على الأصول الرقمية (وأحياناً المادية) ونقيمها ونمتلكها وننقل ملكيتها.

ثورة المدفوعات الرقمية

تعدّ البنية التحتية الرقمية القوية أمراً بالغ الأهمية لبيئة الشركات الناشئة المزدهرة، حيث إنها تمكّن الشركات من المشاركة في التحول الرقمي، وزيادة الأرباح مع الحفاظ على فعاليتها من حيث التكلفة. وقد ساهمت الشركات في الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تبنيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووجد تقرير (IBS Intelligence) أن الإمارات هي موطن لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة. ويعمل مركز الابتكار الذي تديره Visa في مدينة دبي للإنترنت على تطوير وتصدير تقنية الدفع غير اللمسي، بينما تعمل شركة (tabby) الناشئة المنضوية تحت حاضنة In5 على تعزيز قطاع الشراء الآن والدفع لاحقاً للعلامات التجارية للتجارة الإلكترونية.

ميتافيرس

شكلت تقنية Web3 موضوعاً ساخناً طوال النصف الثاني من عام 2021 حيث من المفترض أن تحل هذه التقنية مكان شبكة الإنترنت كما نعرفها. وسوف يبحث مؤتمر "ستيب" هذا العام في العالم التحويلي للإنترنت، والعالم الافتراضي (ميتافيرس) الذي تصدّرت أخباره العالم، كعالم رقمي وواقع افتراضي جديد يمكن للناس من خلاله حضور الحفلات الموسيقية الحية وتسوق السلع والحصول على الخدمات والمشاركة بالمناسبات الاجتماعية وممارسة الألعاب وغير ذلك. ومن المتوقع أن تشكّل هذه التقنية المنصة التكنولوجية القادمة. ووفقاً لـ Bloomberg، يمكن أن تقترب من 800 مليار دولار أمريكي في العام 2024.

كل الأنظار تتجه حالياً نحو تقنية (ميتافيرس) لأنها تأتي مع العديد من الوعود بإحداث ثورة في كيفية تفاعلنا وإنفاقنا وعيشنا وتسوقنا.

لمحة على عقد من النمو

إنّ مؤتمر هذا العام فريد من نوعه لأنه يحتفي بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق "ستيب"، حيث سيتم الاحتفاء بمجتمع الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال، فقد شهد هذا العقد إنجازات بارزة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، ففي عام 2017، استحوذت شركة أمازون للتكنولوجيا على أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم العربي، سوق التي تتخذ من مدينة دبي للانترنت مقراً لها، فيما رحبت المنطقة بأول شركة مليارية (يونيكورن) في عام 2019، عندما استحوذت شركة Uber على شركة كريم الناشئة التي تتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً لها، بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي. كما حصلت Kitopi، منصة المطبخ السحابي الرائدة في العالم، مؤخراً على حالة يونيكورن في عام 2021 من خلال تمويل كبير بقيادة SoftBank. وتثبت مثل هذه القصص، إلى جانب مجموعة رواد الأعمال الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للتكنولوجيا والابتكار.

تتوفر تذاكر المؤتمر عبر الموقع الالكتروني Step Conference 2022، و يمكن للإعلامين التسجيل لحضور وتغطية فعاليات المؤتمر عبر إرسال بريد إلكتروني إلى pr@stepgroup.co.

#بياناتشركات

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حول شركة "ستيب"

تعتبر شركة ستيب شركة إعلامية جديدة تضم مجموعة من المناسبات الافتراضية والشخصية والبودكاست والنشرات الإخبارية لجمهور يتميز باهتمامه بالتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة. وتشتهر شركة "ستيب" باستضافة أكبر مؤتمر للتكنولوجيا والشركات الناشئة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تتمتع شركة "ستيب" بعشر سنوات من الخبرة في بناء الشبكات في النظام البيئي للتكنولوجيا والوسائل الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

- استضافت الشركة أكثر من 200 نشاط وبرنامج في مجالات التكنولوجيا والشركات الناشئة والوسائل الرقمية.

- يستقطب مؤتمر ستيب المعروف في دبي أكثر من 7000 مشارك عالمي.

- شاركت أكثر من 2000 شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها في نشاطات شركة "ستيب" أو برامجها خلال السنوات العشر الماضية.

- انطلقت العديد من الشركات الناشئة في مؤتمر ستيب، كما أجرت اتصالات نتج عنها اجتماعات سمحت بالإعلان عن إمكانيات الاستثمار بها، وخرجت من برامج الشركات الناشئة لتصبح شركات رائدة فكرياً في مجالها.

- توفير أكثر من 10,000 اتصال من خلال اجتماعات المستثمرين وبرامج الإرشاد في شركة "ستيب".

حول مدينة دبي للإنترنت

تعدّ مدينة دبي للإنترنت ((DIC، مركزاً فريداً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشكّل مجتمع الأعمال التكنولوجي المتخصص الوحيد في المنطقة، حيث يعمل بها المبتكرون ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، ويتواصلون ويتبادلون رؤياهم لغد جديد مشرق.

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