فاعليات افتراضية لعرض الكلمات الرئيسية للقادة، وجلسات استراتيجية للمنتجات، وحلقات النقاش التي تقودها شركة IDC للتحليلات.

دبي، الامارات العربية المتحدة - SolarWinds (NYSE:SWI)‎، أعلنت المزود الرائد لبرمجيات إدارة تكنولوجيا المعلومات البسيطة والقوية والمُؤمّنة، اليوم أنها ستستضيف المؤتمر الافتراضي للشركاء في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) للعام 2022 خلال الفترة (8-10 فبراير). وسوف يُقدم المؤتمر كلمات رئيسية من المديرين التنفيذيين لشركة SolarWinds‎®‎ وخريطة طريق لحافظة المنتجات وعقد جلسات إستراتيجية، ومناقشات حول نتائج فرص سوق المراقبة بقيادة شركة IDC‎®‎ للتحليلات، وحفل توزيع الجوائز، حيث سيتم تكريم شُركاء مُختارين على الإنجازات الرئيسية التي تحققت في العام الماضي.

قال جيف ماكولوغ، نائب الرئيس، لمبيعات الشركاء في جميع أنحاء العالم، SolarWinds: "بينما نقوم بتوسيع حلول المراقبة القابلة للتطوير إلى السوق هذا العام، نحن متحمسون للتعاون مع مُجتمع شركائنا لمساعدة عملائنا في تلبية احتياجات تحول أعمالهم". "فإنه من المهم مواصلة دعم وتمكين النمو لشركائنا، حيث تُوفر فاعليات مؤتمرات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المرحلة المثالية لتحقيق ذلك. لم يكن هنالك وقت أفضل للشراكة مع SolarWinds من أي وقت مضى".

وأضاف ديفيد كرونك، نائب الرئيس الأول، للمبيعات الدولية، SolarWinds: "إن شركاؤنا هم جزء لا يتجزأ من أعمالنا في السوق، ولهذا السبب فإنه من المهم أن يمتلكوا أفضل الحلول والتدريب الذي يحتاجون إليه في فئتهم لتحقيق نجاح استثنائي للعملاء لعملائنا المشتركين". "المؤتمرات مع شركائنا هي تذكرة رابحة في دائرة مجتمع الشركاء."

مؤتمر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) للشركاء 2022

سيتضمن جدول الأعمال تحديثًا لاستراتيجية الشركة، وللمنتجات وجلسات استراتيجية، وفرص تواصل افتراضية، والمناقشات حول تمكين ودعم الشركاء والعملاء.

سيتولى فريق رئاسة SolarWinds تقديم العروض التقديمية الرئيسية، بما في ذلك الأشخاص التالية أسماؤهم:

سوداكار راماكريشنا، الرئيس والمدير التنفيذي

روهيني كاستوري، نائب الرئيس التنفيذي، كبير مسؤولي المنتجات

ديفيد كرونك، نائب الرئيس الأول، مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وآسيا والمحيط الهادئ واليابان (APJ) وتكامل الأنظمة العالمية (GSI)

لودوفيك نيفو، نائب رئيس المجموعة، مبيعات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)

تيموثي براون، كبير مسئولي أمن المعلومات، ونائب الرئيس لشؤون الأمن

جيف ماكولوغ، نائب الرئيس، مبيعات الشركاء في جميع أنحاء العالم

غاريت أوكيف، كبير مديرين، نجاح العملاء

كال سميث، كبير مديرين، التدريب الفني

جون أو كالاهان، مدير تطوير الشركاء

سيتم عقد الفاعليات في الفترة من 8-10 فبراير (أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا). إذا كنت أحد شركاء SolarWinds ، فيمكنك التسجيل هنا لحضور مؤتمرات أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA).

مصادر إضافية للشركاء

SolarWinds — مؤتمر الشركاء الافتراضي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 2022

SolarWinds — مؤتمر الشركاء الافتراضي في آسيا والمحيط الهادئ واليابان 2022

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-انتهى-

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SolarWinds (NYSE:SWI)‎ هي مٌقدم الخدمة الرائد لبرامج إدارة تكنولوجيا المعلومات القوية والمؤمّنة. تمنح حلولنا المؤسسات في جميع أنحاء العالم - بغض النظر عن نوعها أو حجمها، أو درجة تعقيدها - القدرة على تسريع تحول الأعمال في بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة اليوم. وبصورة مستمرة، نحن نتعامل مع المتخصصين في مجال التكنولوجيا - ومختصي خدمات وعمليات تكنولوجيا المعلومات ومحترفي DevOps وSecOps ومسؤولي قواعد البيانات - لفهم التحديات التي يواجهونها في الحفاظ على البُنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية الأداء والمتاحة بدرجة كبيرة والتطبيقات والبيئات. ستمكننا الأفكار التي نكتسبها من هذه المؤتمرات، في أماكن مثل مجتمع THWACK ‎، من تلبية احتياجات العملاء الآن وفي المستقبل. لقد أدى تركيزنا على المستخدم والالتزام بالتميز في إدارة تقنية المعلومات الهجينة من طرف إلى طرف إلى تأسيس SolarWinds كشركة عالمية رائدة في مجال حلول المراقبة، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وأداء التطبيقات وإدارة قواعد البيانات. تعلم المزيد اليوم على الموقع الإلكتروني www.SolarWinds.com.

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