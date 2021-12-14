الخبر، المملكة العربية السعودية: عرضت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات، بنجاح منتجاتها وخدماتها المبتكرة خلال مشاركتها في الدورة الخامسة عشرة من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا". وبالإضافة إلى تسليط الضوء على قدراتها، عملت الشركة كراعٍ في الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام، والتي عقدت في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر في مدينة جميرا في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وعلى مدار العقد الماضي، كان منتدى جيبكا السنوي بمثابة منصة حيوية للصناعة الكيميائية، حيث جمع قادة الأعمال معًا لمواجهة التحديات الرئيسية والتوصية بالحلول الفعالة وتبادل المعرفة والخبرة. وقد أقيم المنتدى هذا العام تحت عنوان "إعادة تعريف وإعادة تشكيل وإعادة ابتكار الصناعة في واقع ما بعد الجائحة"، واستقبل خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة واقع الصناعة واستشراف المستقبل ووضع الحلول لتحديات ما بعد الجائحة.

وقد ترأس وفد سبكيم الرئيس التنفيذي المهندس عبد الله السعدون مع كبار التنفيذيين. وقدم المنتدى لسبكيم منصة متميزة لعرض مجموعة منتجاتها وخدماتها المتنوعة، والتي تشمل أكثر من 15 منتجًا كيميائيًا وبوليمرًا يتم توزيعها في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وتعليقًا على المشاركة في هذه الفعالية، قال المهندس عبد الله بن سيف السعدون، الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم: " فخورون بدعم منتدى جيبكا السنوي، الذي يعد أحد أهم التجمعات لصناعة البتروكيماويات في المنطقة ويلعب دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل قطاعنا. لقد كان من المشجع للغاية إعادة الاتصال مع نظرائنا في الصناعة ومناقشة آخر التطورات في الوقت الذي نسعى فيه إلى تجاوز التحديات التي أحدثها الوباء العالمي".

وأضاف المهندس السعدون: “حققت سبكيم في الربع الأول والثاني والثالث من هذا العام، نتائج مالية ملحوظة، مسجلة قفزة في صافي أرباحها تصل إلى 1.02 مليار ريال سعودي من 10 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2020. وقد أنشأنا للشركة مركزًا قويًا سيمكنها من الخروج من فترة الوباء بثقة متجددة. وإن المشاركة في الفعاليات المتميزة مثل منتدى جيبكا تسعدنا للبناء على هذا الزخم، ونتطلع إلى مزيدٍ من النمو والنجاح في العام المقبل بإذن الله".

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