تعزيزاً لمكانة مشروعهما الضخم كمركز عالمي للطاقة

أرامكو ستبدأ العمل على مشروع جديد بمساحة 277 ألف متر مربع

سيدعم المشروع خدمات حقول النفط واستراتيجية صناعة المعدات في أرامكو

تتطلع الشركة إلى الاستفادة من قربها من مقدمي الخدمات لدعم تطوير الصناعات الرئيسية

الظهران، السعودية: حققت مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، المنظومة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، نجاحًا آخر في مسيرة تطورها اليوم، حيث احتفت بالإعلان عن مشروع جديد مع بدء شركتا أرامكو السعودية وَهورايزون بروجكت المحدودة، العمل في موقع للحفر وصيانة الآبار الرئيسية على مساحة 277 ألف متر مربع، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء لهذا المشروع بحلول الربع الثاني من العام 2023.

وسيوفر المشروع بنية تحتية ومرافق للقوى العاملة البالغ عددها 1200 موظف يعملون في حفر وصيانة الآبار. وقد وقعت أرامكو وشركة هورايزون بروجكت المحدودة عقد بناء وتملك وتشغيل ونقل الملكية للمشروع لمدة 22 عامًا، حيث تعد هذه الأخيرة شركة ذات أغراض خاصة مملوكة لائتلاف بين شركة الفوزان السابق القابضة وشركة المطلق للاستثمار العقاري.

وسيتضمن المشروع بناء مرافق جديدة في مواقع استراتيجية لإدارة خدمات الحفر وصيانة الآبار في مكان واحد مع خدمات وعمليات حفر آبار مركزية.

وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، ناصر خالد النعيمي: "هذا مشروع مشترك مهم آخر لأرامكو السعودية لضمان استمرارية الأعمال. وسوف تجتذب المرافق الجديدة للحفر وصيانة الآبار خدمات حقول النفط الأخرى لكي تلعب دورًا محورياً ضمن منظومة أعمال متكاملة للطاقة وفي بيئة متكاملة".

من جانبه، قال نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في أرامكو السعودية عبدالحميد الرشيد: "يسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم استراتيجي في دورنا كمستثمر رئيسي في مدينة الملك سلمان للطاقة. التي يتم تصميمها لتكون بيئة أعمال متكاملة لقطاع الطاقة بما يحقق القيمة الاقتصادية الكاملة للطلب على السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة". وتعتزم أرامكو السعودية الاستفادة من حجم أنشطة الحفر التي تقوم بها لتلبية هذا الهدف وضمان استمرارية إمدادات الطاقة، وبالتالي ترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة على المستوى العالمي وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالميّ لخدمات الطاقة ".

من جهته، قال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لمدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" : "نحن متحمسون للإعلان عن تأسيس مكتب أرامكو السعودية الرئيسي للحفر وصيانة الآبار ومركزها الصناعي في مدينة الملك سلمان للطاقة. ونرى أن المشروع سيسهم في تعزيز سلسلة إمداد النفط والغاز داخل المدينة من خلال الاستفادة من المزايا المتقدمة التي توفرها سبارك، مثل منطقة الخدمات اللوجستية والميناء الجاف لإنشاء بيئة أعمال متكاملة. كما يمكن أن تكون هذه الشراكة محركًا لفرص توطين أخرى مثل المراكز الرقمية ومراكز المواد اللامعدنية للإسهام في سلسلة القيمة الصناعية بقطاع الطاقة. وتسعى مدينة الملك سلمان للطاقة جاهدة لدعم الصناعة عبر اجتذاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال أحدث المرافق الجاهزة وقاعدة الإمداد التي يديرها مركز تجهيز حقول النفط".

وفي هذا الإطار تسعى أرامكو السعودية من خلال مرفقها الجديد في مدينة الملك سلمان للطاقة للاستفادة من قربها من مزوِّدي خدمات حقول النفط لتعزيز ثقافة التعاون والابتكار. كما تسعى إلى دعم تطوير وتوطين الصناعات الرئيسة مثل صناعة أجهزة الحفر والمعدات، فضلًا عن صب وتشكيل المعادن.

بدوره، قال نائب رئيس شركة هورايزون بروجكت وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة الفوزان السابق القابضة، محمد الفنتوخ: «يشرفنا أن نكون جزءًا من رحلة التحول هذه بالشراكة مع مدينة الملك سلمان للطاقة وأرامكو السعودية، حيث تُسهم هذه الجهود في بناء بيئة أعمال مزدهرة للطاقة في المملكة العربية السعودية. ونخطط من خلال هذه الشراكة للإسهام في بناء اقتصاد أكثر قوةً وتنوعًا، وهو ما يفيد المملكة ومواطنيها والشركات التي تزاول أعمالها هنا».

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حول مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك):

مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) هي منظومة بيئية صناعية متكاملة. تمتد على مساحة 50 كيلومترًا مربعًا ويتم العمل على تطويرها لتكون البوابة الرائدة إقليمياً في قطاع الطاقة. توفر سبارك مجموعة كاملة من الحلول لدعم نمو قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية. سبارك هي أيضًا المدينة الصناعية الأولى والوحيدة في العالم التي حصلت على شهادة LEED الفضية.

تقدم سبارك مفهوم البنية التحتية وفقًا للمعايير الدولية للمستثمرين العالميين في صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات والطاقة وإنتاج المياه والمعالجة.

ينقسم التخطيط للتنفيذ في سبارك على ثلاث مراحل. حيث أتمّت سبارك الجزء الأكبر من المرحلة الأولى وتتضمن البنية التحتية والطرق والمرافق والأصول العقارية الممتدة على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى ميناء جاف بمساحة ثلاثة كيلومترات مربعة ومنطقة لوجستية. وَمن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في العام 2021.

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لمحة عن أرامكو السعودية

أرامكو السعودية شركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات تسهم في دعم التجارة العالمية، حيث تنتج حوالى برميل واحد من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط العالمية، وتسعى باستمرار لتطوير تقنيات جديدة في قطاع الطاقة. ويكسر فريق العمل في أرامكو جهوده لإحداث تأثير نوعي في حياة الإنسان. نركز على جعل مواردنا أكثر موثوقية وأكثر استدامة وفائدة، ويساعد في تحقيق هذه الغاية تعزيز الاستقرار والنمو طويل الأجل حول العالم. www.aramco.com

لمحة عن شركة هورايزون بروجكت المحدودة

هورايزون بروجكت المحدودة هي شركة ذات أغراض خاصة مملوكة لائتلاف بين شركة الفوزان السابق القابضة وشركة المطلق للاستثمار العقاري. تأسست بهدف قيادة تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل ونقل مبان إدارية ومنشآت صناعية في سبارك كجزء من اتفاقية مدتها 22 عامًا بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.

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