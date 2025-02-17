عمّان، الأردن: في خطوة استراتيجية لتعزيز دورها في دعم التعليم والابتكار الشبابي، وقّعت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي مذكرة تفاهم مع جامعة عمّان الأهلية، وذلك بهدف ربط طلاب الجامعة وموظفيها بأحدث الابتكارات التكنولوجية من منتجات وتقنيات علامة "سامسونج"، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الطرفين.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، جونغ هو كانج، فيما حضرها من جانب جامعة عمّان الأهلية، رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ، إلى جانب ممثلين عن كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر الشركة لطلاب وموظفي الجامعة إمكانية الاستفادة من برنامج الشراكة المعززة (EPP) والذي سيتيح لهم فرصة الحصول على منتجات الشركة بأسعار تنافسية مخصصة، فيما ستقوم الجامعة بتمكين موظفي سامسونج وأقاربهم من الدرجة الأولى من الاستفادة من الخصومات على برامج البكالوريوس، والماجستير، بالإضافة إلى مزايا وخصومات متنوعة لدى استخدام مرافق الجامعة مثل مجمع الأرينا الرياضي.

وعلى صعيد آخر، ستتولى سامسونج ووفقاً لحاجتها، مهمة توفير فرص تدريبية لطلاب الجامعة لديها، بهدف تزويدهم بخبرات مباشرة في بيئة العمل، مما يعزز مهاراتهم التقنية والإدارية ويؤهلهم لفرص وظيفية واعدة، فيما سيتعاون الطرفان على تنظيم واستضافة المؤتمرات، والندوات، وورش العمل التقنية لتبادل المعرفة والبيانات البحثية، إضافة إلى دعم المشاريع العلمية باستخدام أحدث التقنيات والمعدات المتاحة لدى الجامعة، والمشاركة في الفعاليات الأكاديمية والمهنية التي يعقدها الطرفان مثل الأيام المفتوحة والمعارض الوظيفية التي تقعدها الجامعة لتعزيز التواصل بين الطلبة والشركات الرائدة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والتقني.

وقال المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، جونغ هو كانج: "تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا بالاستثمار في التعليم الذي نؤمن بأنه استثمار في المستقبل، ودمجه بالتكنولوجيا التي تعد أهم أداة من أدوات التغيير في العصر الحالي. وتنطوي هذه الشراكة على أهمية كبيرة بالنسبة لنا، كونها تجسد رؤيتنا الرامية للمساهمة الفاعلة في تمكين المجتمعات من خلال التكنولوجيا والمعرفة، مما يساهم في بناء أجيال قادرة على قيادة التغيير في المستقبل الرقمي وتحقيق الاستدامة."

وقال رئيس هيئة مديرين جامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني أن هذه المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي وتزويد الطلبة بالأدوات الحديثة التي تساهم في رفع مستوى التعليم والمشاركة الفاعلة في سوق العمل الإقليمي والدولي، وأضاف أن التعاون مع شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم استخدام التكنولوجيا المتطورة في مختلف التخصصات.

ويشار إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً يحتذى به في التمكين الفعلي القائم على إتاحة فرص التعليم والتطوير المستمر لأكبر شريحة من الطلاب والمهنيين بما يضمن مواكبتهم لتطورات سوق العمل.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة:

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء.

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