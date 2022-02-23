أبرم البنك السعودي البريطاني (ساب) مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، اتفاقية تمويل لتشييد مشروع المجمع التجاري "الأفنيوز ـ الرياض" التابع لشركة شمول القابضة، أحد أهم المشاريع التجارية والسياحية والترفيهية على مستوى المنطقة.

تم توقيع الإتفاقية بالمقر الرئيسي لشركة نسما وشركاهم بالخبر، بين كل من الأستاذ ياسر الفريح مدير عام الشركات الكبيرة في بنك ساب والمهندس سامر عبدالصمد الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور الأستاذ ماجد نجم نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب، والأستاذ رامي خالد التركي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة نسما وشركاهم ، وكذلك حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذين لدى الطرفين.

وبموجب الاتفاقية سيقدم بنك ساب تمويل للمشروع لمدة ثلاث سنوات ونصف، لصالح شركة نسما وشركاهم بهدف دعم السيولة النقدية لإنشاء المجمع التجاري "الأفينيوز ـ الرياض" الواقع على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان في مدينة الرياض، بمساحة إجمالية 390 ألف متر مربع، وبتكلفة قدرها 6.4 مليار ريال ويضم اكثرمن 1300 متجر.

وبهذه المناسبة علق الأستاذ ماجد نجم قائلاً: " تأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لاستراتيجية البنك الهادفة لدعم مسيرة التنمية والتطوير في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، حيث يعتبر مشروع الأفينيوز الرياض أحد المشاريع التنموية الواعدة في قطاعات التجارة والسياحة والترفيه. ونسعد بشراكتنا مع شركة نسما وشركاهم من خلال تقديم الحلول المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع المتميز".

وصرح المهندس سامرعبد الصمد: إن شركة نسما وشركاهم اليوم، تترجم أهمية الشراكة الاستراتيجية بينها وبين ساب، من خلال توقيع إتفاقية التمويل لمشروع الأفينيوز الرياض والذي جاء نتيجة توحيد الجهود بين الطرفين لتحويل الرؤية إلى واقع، فمن خلال هذا الدعم سيتم إتمام أيقونة ناجحة، مما سوف يترجم إلى تنفيذ مشروع أفنيوز الرياض بتعاون مشترك ليصبح ذا نقلة نوعية ليس فقد على صعيد مملكتنا الحبيبة، ولكن على صعيد المنطقة أيضاً بكل مكوناته المميزة التي تتماشى مع رؤية 2030".

من جهته قال الأستاذ رامي التركي : "دوماً نلتزم لنبني التميز، حيث هذه الاتفاقية مع البنك السعودي البريطاني "ساب" شراكة تيسر لنا الأعمال وتعزز السيولة النقدية للشركة لإنشاء مشروع سيكون من أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط ، "مشروع الأفنيوز" سيحتوي على أبراج فندقية ومجمع تجاري ، ونحن في نسما وشركاهم سنستخدم أحدث التقنيات في التشييد والبناء لنرسي في الرياض ايقونة سياحية وتجارية صممت ببعد هندسي لمشروع متميز فريد من نوعه يسهم في الرقي في الخدمات التجارية بمنطقة الرياض".

#بياناتحكومية

-انتهى-

عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022