وقع البنك السعودي البريطاني (ساب) اتفاقية مع شركة سيمنس لتنفيذ حلول وخدمات البناء الذكي والمستدام لمقر ساب الجديد، والذي سيجعل برج ساب المكون من 30 طابقاً أنموذجاً للكفاءة الرقمية وسهولة الحركة والاستدامة.

وقد وقع اختيار ساب على شركة سيمنس لتوريد حلول البنية التحتية الذكية في برج ساب في مدينة الرياض، لما يشمله نظام سيمنس من تقنيات حديثة من ضمنها منصة نظام خاصة بخدمات مكان العمل، مع تطبيق خاص بالموظفين، وشبكة مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT)، بالإضافة الى تكامل الأنظمة وتحليلات الطاقة.

وتسهم هذه الاتفاقية في تعزيز تطلعات بنك ساب في أن يصبح بنكاً رقمياَ بالكامل، مما يجعل العمليات في "برج ساب" أكثر كفاءة وأفضل بيئة من حيث الإنتاجية والرفاهية. وستكون النتيجة النهائية تصميمًا يتمحور حول الموظف لتحقيق الاستدامة ليصبح نموذجًا للمباني الأخرى في المملكة.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية قال السيد توني كريبس، العضو المنتدب لساب: "نطمح في أن نصبح البنك الرائد في المملكة العربية السعودية من حيث التمكين الرقمي وأن نصبح أفضل بيئة للعمل، حيث ستساعدنا خدمات البناء الذكية من سيمنس على تحقيق هذا الهدف"، وأضاف "سيثري هذا المشروع بالتأكيد تجربة موظفينا مع تقديم رؤى مستنيرة وعملية حول مقرنا الرئيسي لتطوير كافة المعايير التشغيلية".

ومن جانبه قال المهندس أحمد هوساوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس السعودية: "تتطلع شركة سيمنس إلى وضع تكنولوجيا مكان العمل في متناول موظفي ساب ومدراء مرافقه وربطهم في الوقت الفعلي بالعالمين المادي والرقمي من حولهم"، وأضاف هوساوي "من خلال نهجنا الشامل لدمج التقنيات الذكية، سننشئ بيئة بسيطة وفعالة وسهلة الاستخدام وآمنة لموظفي البنك وعملائه".

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة تعمل تحت إشراف ورقابة النك المركزي في المملكة العربية السعودية (ساما). تأسس ساب عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة أتش أس بي سي.

يقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والاستثمار، والخدمات المصرفية الخاصة، والخزينة. ويبلغ رأس مال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي بعد الاندماج القانوني مع البنك الأول، حيث أصبح البنكان كياناً واحداً من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية.

عن شركة سيمنس:

شركة سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبح اسمها مرادفاً للتميز الهندسي والابتكار والجودة والاعتمادية والتميز العالمي لأكثر من 170 عاماً. تمارس الشركة نشاطها حول العالم، حيث تركز على توفير حلول البنية التحتية الذكية للمباني ونظم الطاقة الموزعة والميكنة الآلية والرقمنة لكل من العمليات التصنيعية والصناعات التحويلية. وتعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها. ومن خلال سيمنس للنقل، كبرى الشركات العالمية المتخصصة في حلول النقل لكل من السكك الحديدية والطرق البرية، تقوم سيمنس بإعادة تشكيل سوق النقل والمسافرين العالمي وكذلك خدمات الشحن. ونظراً لامتلاكها غالبية أسهم في شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة، تُعتبر سيمنس من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية. بالإضافة لذلك تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة من أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية، وتم ادراجها في البورصة يوم 28 سبتمبر 2020.

وخلال السنة المالية 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 62,3 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 6,7 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2021، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 303 ألف موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com

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