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شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) في مجلس صناعيي الرياض في دورته الخامسة، كراعي استراتيجي، باعتباره إحدى المناسبات الداعمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي في المملكة، وبحث السبل المثلى الممكنة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وكرم معالي المهندس أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، البنك السعودي البريطاني (ساب) ضمن فعاليات المجلس.
وبهذه المناسبة علق الأستاذ ياسر البراك مدير عام مصرفية الشركات العالمية والمصرفية المؤسسية في ساب ، قائلاً: " تأتي رعاية مجلس صناعيي الرياض امتداداً لإسهامات البنك في دعم مختلف المبادرات والفعاليات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، ولإيماننا التام بالأثر الإيجابي لهذه المناسبة على مستقبل القطاعي الصناعي، أحد الأركان الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني".
ومن الجدير بالذكر، أن بنك ساب يركز على الالتزام بدوره في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات الحكومية ودعم المبادرات والمشاريع الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها برنامج تطوير القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي.
#بياناتحكومية
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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):
البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC .
ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.
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