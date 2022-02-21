اﻟﺸﺮﻛﺔ الرائدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل الدفاع واﻷﻣﻦ في الإمارات تسدل الستار عن نظام الاتصالات الجديد الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس خلال معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2022" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2022" في أبوظبي

تطلق شركة ساب، اﻟﺸﺮﻛﺔ الرائدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل الدفاع واﻷﻣﻦ في الإمارات، نظام الإتصالات المتين والمتحرك الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس ويستخدم في العمليات العسكرية وحالات الأزمات والصراعات خلال معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2022" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2022" في أبوظبي. يتم تطوير النظام في الإمارات العربية المتحدة مما يعكس إلتزام ساب بإنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية الاحتياجات الوطنية والعالمية على حد سواء.

التواصل الفعال هو عامل النجاح الأساسي للقيادة والسيطرة في العمليات العسكرية والأزمات. ويعمل نظام دبلوي نت القابل للتعديل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد - LTE/5G للاستخدام في المناطق الحرجة والصعبة، كما يوفر نطاق ترددي عالي السعة ليتناسب مع العمليات الحديثة التي تعتمد على تعدد مصادر المعلومات وأجهزة الاستشعار وتفاعل المستخدمين. ويمكن نقل وتحريك النظام المدمج المدعوم بأمن سيبراني موثوق بشكل مرن وسريع، مما يفعّل النطاق الترددي عالي السعة في المناطق النائية جغرافيًا، ويعزز الشبكات المحلية التالفة أو المحدودة.

وقالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة "ساب" في الإمارات العربية المتحدة: ’’تمثل معارض الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2022" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2022" منصة استراتيجية لإطلاق نظام الإتصالات المصنع محليًا دبلوي نت. نقوم في شركة ساب بتطوير منتجات وخدمات وحلول في الإمارات العربية المتحدة لدعم الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبو ظبي‘‘.

وأضافت روزن:’’سوف يضيف دبلوي نت قيمة عالية للجهات العسكرية والمدنية التي تتطلب أنظمة اتصالات صلبة وسريعة التحرك تعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد - LTE/5G، ونتوقع أن يلقى النظام الجديد المصنع محليًا رواجًا ليس في السوق الإماراتي فحسب، بل في الأسواق العالمية أيضًا لا سيما في المناطق التي تفتقد إلى شبكات تواصل ثابتة‘‘.

يوفر استخدام نظام دبلوي نت القدرة على البث المباشر للفيديو بدقة عالية والمحادثات الأنية والنقل السريع للبيانات. ويمكن تعديل النظام من حيث عدد المستخدمين والنطاق، وتكمن أهمية استخدام مزايا دبلوي نت في مهمات مختلفة مثل تعزيز أمان القواعد العسكرية والأمنية وعمليات البحث والإنقاذ والاستطلاع والتدريب على المهمات وإدارة الأزمات. يشتمل هذا الحل على أجهزة يدوية، ومصدر للطاقة، وأدوات مخصصة لإدارة النظام، ومعدات اتصالات فعالة ومدمجة ومتينة لتأمين سهولة التنقل والتحرك.

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