أطلق البنك السعودي البريطاني (ساب) منتج الودائع الخضراء المتوافق مع الشريعة الإسلامية محققاً الأولوية في طرح هذا المنتج الفريد من نوعه في المملكة، والذي يتيح للعملاء من الأفراد والشركات القدرة على إيداع أموالهم بهدف استخدامها لتمويل المبادرات الخضراء بعوائد تنافسية واستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل.

هذا، وسيتمكن العملاء من الإطلاع على المجالات التي تدعمها أموالهم بشكل ربع سنوي، ويمكنهم إدارة حساباتهم الخضراء ببساطة كوديعة عادية. ويستهدف المنتج تمويل المبادرات والمشاريع المتعلقة بالاستدامة مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع التغيير المناخي.

وعلق السيد توني كريبس، العضو المنتدب لساب قائلاَ: “مع توجه حكومة المملكة العربية السعودية نحو أجندة خضراء وطموحة، فقد شهدنا اهتمامًا متزايدًا من قبل العملاء بالمشاركة في بناء مستقبل مستدام، و يعد هذا المنتج واحداً من الحلول المساعدة في تلبية تطلعات المملكة ومبادرة السعودية الخضراء. كما يعكس إطلاق الودائع الخضراء تركيز ساب المستمر على الاستدامة و تعزيز مفهموم التمويل الأخضر في المملكة ".

ومن الجدير بالذكر، أن ساب يواصل تركيزه على إيجاد الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة، بما في ذلك مساهمته كأحد المنظمين الرئيسين للتمويل المجمع بـ14 مليار ريال لصالح مشروع البحر الأحمر، والذي يعد أول تسهيل ائتماني أخضر مقوم بالريال السعودي. بالإضافة إلى تمكين العملاء من الاستثمار في صندوق إتش إس بي سي للأسهم العالمية للتغيير المناخي لدى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية. و يلتزم ساب بدوره في دعم التمويل المستدام والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في المملكة، حيث تأتي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم استراتيجيتة الخمسيّة، إلى جانب حرصه على دعم المشاريع الجديدة التي تسهم بمستقبل أكثر استدامة للمملكة.

#بياناتحكومية

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وهو شركة زميلة لمجموعة HSBC .

ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.

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