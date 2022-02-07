المملكة العربية السعودية: وقعت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع "هواوي"، بهدف توسعة وتطوير البنية التحتية للخدمات الرقمية والسحابية. وجاء توقيع اتفاقية الشراكة على هامش مؤتمر LEAP 2022 العالمي للابتكار التقني، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، و شاركت فيه "زين السعودية" في إطار استراتيجيتها الداعمة لجهود ومبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المشرفة على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي.

وباعتبارها لاعباً رئيسياً في قطاع الاتصالات، يأتي توقيع "زين السعودية" اتفاقية الشراكة مع "هواوي" في إطار جهود الشركة لتعزيز موقعها الريادي كأقوى مزود لخدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة وتعزيز استثماراتها النوعية في مسيرة التحول الرقمي.

وفي هذا الإطار، قال المهندس عبد الرحمن بن حمد المفدى، الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في "زين السعودية": "نواصل دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة عبر الاستثمار في التقنيات المبتكرة وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية الرائدة، ومستمرون في دورنا المحوري في تطوير مجتمع رقمي ودعم استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسريع التحول الرقمي على الصعيد الوطني وعلى كل المستويات. ونؤكد عزمنا على ضخ مزيد من الاستثمارات النوعية لتطوير البنية التحتية الرقمية التي تعتبر العصب الحيوي لمسيرة التحول الرقمي، بمساعدة شركائنا من رواد قطاع التقنية في العالم، بما في ذلك شركة هواوي، وبما يحقق أهدافنا في دعم التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية السعودية 2030".

وتواصل "زين السعودية" تعزيز شبكة انتشارها، وبخاصة على مستوى الجيل الخامس (5G) لتغطي كل مناطق المملكة، والانتقال التدريجي لتصبح جميعها ضمن نطاق الاعتماد الكامل لشبكة الجيل الخامس (5G Stand-Alone)، وبالتالي تطوير تطبيقات وخدمات رقمية فائقة السرعة والموثوقية وذات زمن استجابة منخفض (URLLC)، مما يفتح آفاقاً جديدة غير مسبوقة لتعظيم قدرات قطاع الاتصالات في أتمتة الخدمات .

وتوفر "زين السعودية" حالياً مجموعة متكاملة من الحلول القائمة على الجيل الخامس (5G) بما فيها "زين درون" و"سحابة زين"، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

وكانت "زين السعودية" قد أعلنت مؤخراً عن تسجيلها إنجازاً استثنائياً في مجال سرعات الإنترنت بامتلاكها أقوى تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) والأعلى سرعة في رفع وتحميل الملفات في العاصمة الرياض، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن umlaut، كما احتلت المركز الأول لأسرع وأكبر تغطية للجيل الخامس (5G) في الرياض، بحسب تقرير صادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وللمرة الثالثة على التوالي، حصدت الشركة جائزة "أسرع إنترنت منزلي" من شركة “أوكلا (Ookla) “العالمية المالكة لموقع Speedtest الشهير، وفازت مؤخراً بجائزة قمة "تليكوم ريفيو" لقادة قطاع الاتصالات 2021 عن فئة "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)". ويأتي الفوز بهذه الجوائز تأكيداً لمكانة الشركة الرائدة ودورها في لتقديم تجارب مبتكرة لتطبيقات الجيل الخامس (5G) ونشرها في أنحاء المملكة.

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