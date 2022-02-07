بعد تتويجها بأعلى تصنيف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات،"سحابة زين" تطلق مجموعة خدمات ومنتجات جديدة تعزز ريادتها

أعلنت "سحابة زين" عن إطلاقها حزمة من خدمات ومنتجات الحوسبة السحابية الجديدة، لتعزز معها تصنيف الفئة (ج) الذي حازت عليه مؤخراً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كأعلى تصنيف تمنحه الهيئة لمقدمي خدمة الحوسبة السحابية.

وتزامن الإعلان عن الخدمات والمنتجات الجديدة من "سحابة زين" مع مشاركة "زين السعودية" في مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي تستضيفه المملكة، مما يحقق قيمة مضافة لهذا الحدث النوعي، ويؤكد على شراكتها الدائمة في كل المبادرات والجهود التي تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

ومن خلال مواصلتها الابتكار والتطوير وعقد الشراكات الاستراتيجية، تساهم "سحابة زين" عبر خدماتها ومنتجاتها الجديدة في دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحوّل الرقمي الشامل، ضمن منظومة آمنة وموثوقة تحفظ حقوق جميع الشركاء وتحمي بياناتهم. وهو ما يمثل توجهاً استراتيجياً في "زين السعودية" التي تهدف للتحول إلى مزود رائد للخدمات الرقمية من خلال حلول عصرية تواكب متطلبات المستقبل وتستشرف التحديات التقنية المقبلة.

وتضم قائمة الخدمات والمنتجات الجديدة التي تقدمها "سحابة زين" خدمة Cloud SD-WAN، بالشراكة مع شركة Fortinet العالمية، والتي تتيح للعملاء تشغيل تطبيقاتهم بأمان وأداء وموثوقية، وتحديداً للمؤسسات التي تمتلك أعمالاً في قطاعات متعددة وفروعاً منتشرة في مناطق مختلفة. كما ستوفر "سحابة زين"، بالتعاون مع شركة SpeechLogix، خدمة Zain Calls كخدمة لحلول الاتصالات لتكون الشركة الوحيدة في المملكة التي توفر هذه المنصة بالاعتماد على سحابة محلية بالكامل.

ومن خلال شراكتها مع شركة Hikvision، ستوفر "سحابة زين" خدمة المراقبة بالفيديو التي تتخطى حدود المراقبة إلى التحليل المرئي والحلول الذكية من خلال منصة واحدة قادرة على الربط بين مواقع جغرافية متعددة. كما تحالفت "سحابة زين" مع شركة Veritas لتوفير خدمة النسخ الاحتياطي السحابي الموثوقة (BaaS) باستخدام NetBackup كحل للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات كخدمة تمنح أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات طريقة بسيطة وفعالة لضمان سلامة وتوافر بياناتهم. كذلك، ستقدم "سحابة زين" خدمة Red Hat Enterprise Linux لمشتركيها. وبالتالي، ستوفر بيئة أكثر أماناً واستقراراً لتحديث الأعمال، وأيضاً تزويد المشتركين بمنصة قوية وموثوقة قادرة على نشر البنى السحابية لدعم متطلبات الأعمال الحالية والمستقبلية بما يخدم التحوّل الرقمي للمؤسسات. كما أبرمت "سحابة زين" اتفاقية مع شركة WakeCap لتقديم الجيل المقبل من حلول إنترنت الأشياء لتمكين إعداد تقارير دقيقة ومتناسقة حول إجراءات إدارة المشروع، وكذلك سلامة العمال في المواقع الصناعية والبناء.

وتتميز "سحابة زين" بأنها سحابة عامة مقرها المملكة، وهي سهلة وآمنة تماماً، ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات في المملكة. ويمكن للعملاء، من الأفراد أو قطاع الأعمال، الاستمتاع بخدمات البنية التحتية للسحابة وسرعتها المتميزة والمعززة بأفضل تقنيات الجيل الخامس (5G) على مستوى المملكة والمنطقة، إلى جانب مجموعة واسعة من البرامج في "سوق سحابة زين" التي تقدم خيارات عديدة لإدارة أعمالهم واتخاذ الخطوات والقرارات الاستراتيجية الملائمة بطريقة تفاعلية ورقمية من دون تدخل بشري. وهي تراعي كل ضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية، وبالتالي توفر للمشتركين حماية سيبرانية وتسهم في تقليل المخاطر السيبرانية على خدمات الحوسبة السحابية كافة. وكذلك، توفر متطلبات تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني وفق أفضل الممارسات العالمية وأُطر الأمن السيبراني المحلية.

#بياناتشركات

-انتهى-

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