دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "زووم"، سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية شراكة تعد الأولى من نوعها مع "محبي لوجستكس"، شركة الخدمات اللوجستية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تصبح الأخيرة بموجبها مزوّد الخدمات اللوجستية لمتاجر "زووم" الموزّعة في مختلف أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي.

هذا وقد وقّع الاتفاقية زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة اينوك، ومحمد محبي، الرئيس التنفيذي لشركة "محبي لوجستكس"، وتتولى شركة "محبي لوجستكس" بموجب الاتفاقية مسؤولية تسهيل الخدمات والإجراءات اللوجستية، بما فيها الإشراف على كافة عمليات التسليم وتجديد مخزون المنتجات في متاجر "زووم" العشرة المنتشرة في موقع إكسبو 2020 دبي ومحطة الخدمة المستقبلية طوال فترة الحدث.

وتأتي الشراكة تأكيداً لالتزام مجموعة اينوك، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، تجاه تلبية متطلبات الحدث ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم حدث عالمي يبهر العالم. وتقتصر هذه الشراكة حالياً على دعم متاجر "زووم" في موقع إكسبو 2020 دبي، لكن مجموعة اينوك تخطط لتوسيع آفاقها لتشمل سلسلة متاجر "زووم" بأكملها.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر بالتزامنا المتواصل لتوفير أعلى مستويات الراحة وأفضل الخدمات في فئتها لجميع زوار إكسبو 2020 دبي من خلال متاجر ’زووم‘ المنتشرة في موقع الحدث العالمي، وذلك انسجاماً مع دعمنا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم حدث عالمي استثنائي. ونرى في نموذج الأعمال الجديد هذا آفاقاً واعدة ومشجعة لتوسيع نطاق الشراكة لتشمل بقية متاجرنا في المستقبل، كما أن شراكتنا الجديدة مع شركة ’محبي لوجستكس‘ الإماراتية تؤكّد دعمنا القوي لمجتمع الأعمال المحلي. "

من جهته، قال محمد محبي، الرئيس التنفيذي لشركة "محبي لوجستكس": "يسعدنا التعاون مع شبكة ’زووم‘ الرائدة لمساعدتها على تلبية الطلب المتنامي في الحدث الأروع على مستوى العالم، وذلك تماشياً مع التزامنا الدائم بأرقى مستويات التميّز وخدمة العملاء. وبصفتنا شركة نشأت ونمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتطلع قدماً لتوفير خبرتنا الواسعة ومعارفنا الأفضل في فئتها دعماً لشريكنا الاستراتيجي ’زووم‘، ونأمل تنمية وتوسيع آفاق هذه الشراكة لتشمل بقية متاجر الشبكة."

وكانت "زووم" قد أعلنت مؤخرا عن افتتاح 10 متاجر لها في مواقع استراتيجية على أرض إكسبو 2020 دبي. وتوفّر المتاجر تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات الطازجة والمغلّفة، إضافة إلى المواد الأساسية الأخرى والهدايا التذكارية التي تحمل علامة إكسبو، وبهذا توفّر "زووم" خدماتها لنحو 75 ألف عميل أسبوعياً خلال الحدث الضخم.

وتعد متاجر زووم موزع تذاكر معتمد لإكسبو 2020 دبي، وتتوفر التذاكر للشراء في جميع متاجرها؛ بما فيها المتاجر المستقلة والمتاجر الصغيرة في محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك وايبكو والمتاجر الموجودة في محطات مترو دبي.

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نبذة عن "زووم"

تعدّ "زووم" علامةً بارزة في قطاع متاجر البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد حققت خلال السنوات السبع والعشرين الماضية نمواً كبيراً، مقدمةً للعملاء في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية مجموعة متميزة من المرافق والخدمات. توفّر متاجر "زووم" باقة واسعة من منتجات العلامات التجارية المحلية والعالمية، ولديها حالياً أكثر من 233 متجراً في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، موزعة على منافذ محطات التزوّد بالوقود ومحطات المترو والمناطق السكنية والتجارية. كما تمتلك "زووم" متاجر في وجهات راقية مثل "برج خليفة" و"رو? للفنادق" و"سوفيتيل وسط مدينة دبي" و"برج السلام". حصلت "زووم" على جائزة "سوبر براند الإمارات" للعام الخامس على التوالي، إضافة إلى فوزها في عام 2016 بجائزة "أفضل تصميم عالمي" من مجلة "كونفينينس ستور نيوز".

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روان الحسبان

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