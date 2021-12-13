العين: شارك معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات , في الحلقة النقاشية التي عقدتها الجامعة في جناح فزعة بإكسبو 2020 دبي لعرض مُقترح استراتيجية الجامعة للبحث والابتكار.

وفي كلمة افتتاح الحلقة النقاشية أكّد معاليه على أن جامعة الإمارات- جامعة المستقبل- شكّلت وعبر أربعة عقود من تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، وجهة أكاديمية وحاضنة وطنية بامتياز من خلال طرح البرامج والتخصّصات التي تُلبّي طموحات الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي، عبر تزويدهم بأحدث وأرقى مُخرجات التعليم التي تواكب ركب التطوّر الحضاري المُتسارع، لتُصبح مركز إشعاع حضاري وفكري رائد بين الجامعات محلياً، إقليمياً وعالمياً، مكّنها من رفد سوق العمل بخريجين وخريجاتٍ من كافة التخصّصات الأكاديمية النوعية بمعايير عالمية، باتوا يشغلون مواقع القيادة والريادة في مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، رائدهم في ذلك الإبداع والابتكار.

وأشاد معاليه بالرؤية القيادية الثاقبة للحكومة الرشيدة التي تؤكد على أهمية تطوير التعليم باعتباره محوراً رئيسياً للتنمية الوطنية المستدامة والشاملة، وأحد أهم معايير التطور، وأهم عناصر الثروة في الوطن، فالاستثمار في الإنسان هو أفضل أنواع الاستثمار. وتُبرز ضرورة بناء أسس متينة لتعليم عصري يواكب طموح الإمارات في الخمسين عاماً المُقبلة، وهذا ما تحرص عليه الجامعة في مسيرتِها التي تجسّدت في التَّطلعات الطموحة إلى التميّز في صناعة المستقبل والحرص على الريادة.

واختتم معالي زكي نسيبة كلمته بالقول: "ستواصل الجامعة عملها الدؤوب في تحقيق رؤية الدولة عبر استراتيجية شاملة للبحث والابتكار، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، وطرح برامج علمية مبتكرة، تواكب أحدث التقنيات العلمية والعمل على دعم جهود البحث العلمي النوعي والابتكارات والمشاريع في مجال الفضاء التي تُعدّ من أهم أهداف الجامعة، إلى جانب إعداد جيل من الخريجين المؤهلين تأهيلاً علمياً رفيعاً، ويتمتعونَ بمهارات فنية ومهنية عالية، الأمر الذي سيُمكّن الجامعة من الاسهام في تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية للدولة والاستعداد للخمسين عاماً القادمة".

من جانبه أكّد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات على أن الهدف الرئيسي من استراتيجية البحث والابتكار لجامعة الإمارات 2023-2026 هو تعزيز مسيرتها المُستدامة بأن تكون جامعة بحثية ضمن معايير دولية وأسس عالمية.

واستعرض الدكتور علي مراد إنجازات الجامعة البحثية من الإنتاج البحثي، وبراءات الاختراع المُسجّلة والتمويل الداخلي والخارجي للمشاريع البحثية، بالإضافة إلى التعاون البحثي مع المؤسسات الدولية والعلمية والذي يصل إلى نسبة 68%.

كما أوضح الدكتور علي مراد أن استراتيجية البحث والابتكار في جامعة الإمارات تمّ إعدادها بدّقة لتتوافق مع مئوية الإمارات 2071، وبالاعتماد على الاستراتيجية الوطنية للابتكار 2015، الاستراتيجية الوطنية للابتكار المُتقدّم 2018، أولويات أبوظبي للقطاعات المُختلفة والتكنولوجيا 2020، إضافة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة.

#بياناتحكومية

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