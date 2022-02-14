فيوليا الشرق الأوسط – إطلاق خدمة ريكاب في دبي

ريكاب، أوّل خدمة مجانية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في دولة الإمارات العربية المتّحدة أصبحت مُتاحة لسكّان إمارة دبي في مناطق معيّنة.

دبي، الإمارات العربية المتّحدة: أعلنت ريكاب RECAPP، أوّل خدمة مجانية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من المنازل في دولة الإمارات العربية المتّحدة إطلاق خدماتها في دبي في مناطق معيّنة. وبات بإمكان سكّان دبي تحديد وقت تسليم المواد القابلة لإعادة التدوير بحسب ما يناسبهم وجمع النقاط التي بإمكانهم استبدالها بهدايا يقدّمها شركاء RECAPP للمكافآت.

في هذه المرحلة، أصبحت خدمة RECAPP مُتاحة للمقيمين في أم سقيم، وجميرا، ومنطقة الخليج التجاري / داونتاون، والبرشاء، ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم - ديستريكت 1 - وميدان، والمرابع العربية 1، والينابيع / وميدوز / والبحيرات.

وصرّح جيروم فيريسيل، المدير العام لتطبيق RECAPP لدى فيوليا الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا أن نطلق خدمة RECAPP في دبي بعد النجاح الكبير الذي حقّقته في أبوظبي، حيث سهّلنا مهمّة إعادة التدوير على آلاف السكّان من خلال منحهم وسيلة بسيطة ومريحة. ولا شكّ في أنّ إطلاق RECAPP في دبي سيسمح لنا بتوسيع قاعدتنا من الأسر والأفراد الناشطين في عملية إعادة التدوير، مما يعزّز دورنا ومهمّتنا في دعم المجتمعات المحلية في سعيها لتبني أسلوب حياة أكثر استدامة."

تمّ إطلاق RECAPP أوّلاً في أبوظبي من قبل شركة فيوليا الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في إدارة الموارد. ومنذ إطلاقها في نوفمبر 2020، أصبح مجتمع RECAPP يضمّ أكثر من 15,000 مستخدم مسجّل في أبوظبي، كما جمعت 150 طنّاً من المواد القابلة لإعادة التدوير، بما في ذلك القوارير البلاستيكية الشفافة وغير الشفافة وعلب الألومنيوم.

تعمل RECAPP على تمكين كلّ فرد فاعل في عملية إعادة التدوير من خلال تزويدهم بوسيلة سهلة وكفوءة لجدولة أوقات التسليم للقوارير البلاستيكية وعلب الألومنيوم. وبعد فصل المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العامة في المنزل، يمكن للسكّان تحميل تطبيق Go RECAPP من متجر App Store أو Google Play، وجدولة موعد التسليم بحسب ما يناسبهم. وستقوم بعد ذلك RECAPP بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير من أمام منزلهم وإعادة تدويرها بشكل مجاني بالكامل.

وسيتمّ جمع المواد القابلة لإعادة التدوير ونقلها إلى مستودع RECAPP الذي تمّ افتتاحه حديثاً في منطقة القوز، حيث يتمّ فرزها وفصل القوارير البلاستيكية عن علب الألومنيوم ومن ثمّ حزمها، وحيث تبلغ قدرة الفرز اليومية طنًا واحدًا.

في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإعادة التدوير، يكافأ بالنقاط وفقاً لوزن المواد التي تم جمعها، ويمكن للمستخدم استبدال النقاط بهدايا من شركاء المكافآت التابعين لـ RECAPP. وإلى جانب "أغذية" مع مياه العين و 1971 Store، و "كارفور"، و"أبفل" Upfill، و"ديلارتا" De L’Arta، يسرّ RECAPP أن ترحّب بشركة Cotton Home إلى مجموعة شركائها من شركات المكافآت. تمثّل Cotton Home علامة تجارية محلية لمستلزمات المفارش والأسرّة عالية الجودة، وهي تصنع الأنسجة من الألياف المصنوعة من البلاستيك المُعاد تدويره. ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تسمح بإعادة استخدام البلاستيك بطرق مختلفة، مما يعكس التزام RECAPP تجاه إنشاء نظام بيئي محلي قوي ومبتكر لاقتصاد دائري.

وفي هذا الصدد، يتعاون التطبيق على نطاق واسع مع "أغذية"، كما بدأ ببناء شراكات مع "كوكا كولا"، و"نستله"، و "فريزلاند كامبينا" FrieslandCampina، و"بيبسيكو"، و"يونيليفر" من أجل التشجيع على جمع الأغلفة بعد الاستخدام والحرص على إعادة تدويرها بكفاءة. وتتماشى هذه الجهود مع سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات العربية المتحدة لتبني أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

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لمحة عن فيوليا:

تسعى مجموعة فيوليا إلى أن تكون مرجعاً رئيسياً في مساعي التحوّل الإيكولوجي. ومع ما يناهز 179,000 موظّف عالمياً، تعمل المجموعة على تصميم وتقديم حلول رائدة مفيدة وعملية لإدارة المياه والنفايات والطاقة. ومن خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد فيوليا على تطوير طرق الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد الموجودة وتجديدها. وعام 2020، قامت فيوليا بتزويد 95 مليون شخص بمياه الشرب و62 مليون شخص بخدمات إدارة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقارب 43 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 47 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. سجّلت Veolia Environnement (المدرجة في Paris Euronext: VIE) إيرادات موحدة بلغت 26.010 مليار يورو عام 2020. www.veolia.com

العلاقات العامّة في فيوليا الشرق الأوسط

بولين دومون

مديرة التسويق والشؤون الإعلامية

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تنفيذية للعلاقات العامة

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