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أول مركز طبي مهني متخصص في الفجيرة معتمد من وزارة الصحة
الفجيرة- أعلنت ريسبونس بلس القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح مركز "اوكيوميد الفجيرة"، أول مركز مهني طبي متخصص في الفجيرة. جاء ذلك خلال الافتتاح الرسمي الذي جرى اليوم.
وتوفر اوكيوميد الفجيرة، المعتمدة من وزارة الصحة كمنشأة طبية مهنية متخصصة، جميع المستلزمات الطبية لقطاع البترول والغاز في الامارة، المصممة على أساس الفحوصات الصحية المهنية والفحوصات الطبية.
ومن خلال توفير أخصائيين ومنشآت طبية بأعلى المستويات، تم تجهيز اوكيوميد الفجيرة تجهيزاً كاملاً بأحدث المعدات لتقديم أدق نتائج الاختبارات والعلاج. وتم تطوير المنشأة الجديدة ببنية تحتيةK متطورة وتوفير طاقم من الأطباء من ذوي الكفاءةK وخدمات تشخيصية داخلية تشمل المختبر والأشعة. بالإضافة إلى وحدة قياس السمع وقياس التنفس و TMT.
ويعلق الرائد توم لويس، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: " تقوم خدمتنا على أساس توفير أعلى معايير الخدمات الصحية من خلال فريق طبي متميز وطاقم الطوارئ المتخصص، بتقنيات ومعدات متقدمة، إضافة إلى ذلك، تمكنا من تأسيس أول مركز طبي مهني يتم انشاؤه في الفجيرة.
وعلى الرغم من أن نطاق خدمتنا يشمل الطب التخصصي وكذلك الطب المهني، إلا أننا سنستهدف ونعمل على تلبية احتياجات الموظفين والعاملين في قطاعات النفط والغاز المتواجدة في الفجيرة على وجه الخصوص، لتقديم الخدمات الطبية للحالات التي تتراوح ما بين العادية والحرجة، والعلاجات المتقدمة وجميع المتطلبات الطبية الأخرى التي يحتاجونها".
وأضاف لويس "نحن نركز على تقديم أعلى معايير الخدمات الطبية في مجالات خدمات الطوارئ الطبية، والخدمات الطبية للمواقع البعيدة، وإمداد القوى العاملة الطبية، والخدمات الطبية المهنية، وخدمات كونسيرج المرضى الدوليين، لتمهيد الطريق للنمو المستدام في إدارة الرعاية الصحية على مدى السنوات القليلة القادمة في جميع أنحاء الإمارات".
وتسعى عيادة OccuMed إلى العمل مع الشركات المحلية والإقليمية والدولية لتقليل وقت تعطل الموظفين، وبالتالي تعزيز بيئة عمل صحية بالإضافة إلى رفاهية الموظفين بشكل عام.
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حول" ريسبونس بلس القابضة"
"ريسبونس بلس القابضة" هي أكبر مزود للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخرًا في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
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