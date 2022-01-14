بهدف توفير خدمات الطوارئ الطبية بالمروحيات في المنطقة

أبوظبي: وقّعت شركة "ريسبونس بلس القابضة" (RPM)، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع شركة "فالكون للطيران" الشهيرة بتوفيرها خدمات الطيران لرجال الأعمال، وصيانة وإصلاح وإدارة الطائرات، ومقرّها أبوظبي.

واستناداً إلى أحكام هذه الشراكة، تتولّى "ريسبونس بلس القابضة" تأمين اليد العاملة والمعدّات اللازمة لإدارة خدمات الطوارئ الطبّية عبر طائرات الهليكوبتر (HEMS)، والتي تشمل الاستجابة الأولية للحوادث الطارئة في المواقع البعيدة والبحرية، والإخلاء بالطائرات المروحية عند الحاجة، والنقل بين المنشآت بواسطة المروحيات.

وفي هذه المناسبة، علّق الرائد "توم لويس"، الرئيس التنفيذي في "ريسبونس بلس القابضة" بالقول: "تأتي مذكرة التفاهم هذه تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها شركة "ريسبونس بلس القابضة" لتوسيع عملياتها وتطوير خدماتها، من خلال حلولٍ مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة التي تشهدها دول مجلس التعاون لخدمات الطوارئ الطبية".

وأضاف: "لا شك في أنّ شراكتنا مع شركة "فالكون للطيران" تشكل فرصةً استثمارية لكلا الشركتين، بحيث تمنحنا القدرة على تنمية أعمالنا، من خلال توفير خدمات الطوارئ الطبية بالطائرات المروحية (HEMS)، فيما توفّر "فالكون" أسطولًا من الطائرات المروحية الحديثة، وبذلك نضمّ خبراءنا وخبراتنا وإمكاناتنا وأحدث المعدّات المتوفّرة، لضمان تقديم خدمةٍ متميزة وسريعة وفعّالة، وخصوصاً في الحالات الحرجة التي تستدعي استجابةً سريعة، وبما يلبّي احتياجات عملائنا وينال رضاهم".

تشتهر "ريسبونس بلس القابضة" بخبرتها الطويلة وحضورها القويّ في قطاعَي النفط والغاز إقليمياً، في المواقع البرية والبحرية على حدّ سواء، مع ريادتها في إدارة وتشغيل المرافق الطبية وخدمات الإسعاف في حالات الطوارئ.

في المقابل، تمتلك شركة "فالكون للطيران" سمعةً طيبة في قطاع تأجير الطائرات لكبار الشخصيات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفيرها دعماً ملفتاً لحكومة الإمارات لأكثر من عقدٍ من الزمن، ولديها حالياً أسطولٌ من 29 مروحية من أحدث الطرازات، و6 طائرات نفاثة لرجال الأعمال، من بينها طائرات تجارية.

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حول" ريسبونس بلس القابضة"

"ريسبونس بلس القابضة" هي أكبر مزوّد للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخرًا في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

حول شركة "فالكون للطيران"

"فالكون للطيران" هي شركةٌ رائدة في تزويد العملاء من مختلف القطاعات بخدمات دعم طيران داخلية وكطرفٍ ثالث، بميزاتٍ تنافسية وأحكامٍ مرنة لقطاعَي النفط والغاز، بالإضافة إلى خدمات تأجير وإدارة وصيانة وإصلاح الطائرات، وتضمن لعملائها تجربة سفر فريدةً من نوعها، بفضل أسطولها الكبير من الطائرات الحديثة.

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