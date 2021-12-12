الشارقة: بعروض حركات الدرجات المائية، ورياضيون يحلقون بالهواء، ويرسمون لوحات متموجة بالماء، استقبل "مهرجان فعاليات الشارقة" زواره في مسرح المجاز، حيث قدم فريق من "نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية" عروضاً رياضية للجمهور من بحيرة خالد حملوا خلالها شعار المهرجان "تشرق بفعالياتها"، وجمعوا الزوار لالتقاط الصور والاستمتاع بمهاراتهم وقدراتهم في قيادة الدرجات المائية، والتحكم بألواح ضخ الماء الطائرة.

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