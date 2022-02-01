القاهرة، مصر - أعلنت شركة رووك - ريدكون للمراكز الإدارية والتجارية -إحدى شركات ريدكون للتعمير- بدء تطوير مشروع جولدن جيت، أولى مشروعاتها وهو مشروع متعدد الاستخدامات (تجاري-إداري-ترفيهي) على مساحة إجمالية 160 ألف متر مربع بتكلفة إستثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه(ما يوزاي مليار ومائتان وخسمون ألف دولار أمريكي) في موقع مميز بقلب مدينة القاهرة الجديدة وبأكبر واجهة لمشروع تطل على شارع التسعين الجنوبي بطول كيلو متر أمام الجامعة الأمريكية، ويقع المشروع بين محطتين للمونوريل، مما يسهل الوصول إليه من أي منطقة في القاهرة.



وقد قام بوضع حجر أساس المشروع، المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة رووك، والأستاذ أحمد عبد الله والأستاذ أمل عبد الواحد، نائبي رئيس مجلس الإدارة والمهندس هشام موسي، العضو المنتدب للشركة، وذلك بحضور لفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام. وتستهدف شركة روك تطوير مشروع جولدن جيت بالكامل خلال 7 سنوات، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ الأولى تطوير مساحة128 ألف متر مربع تضم 25 مبنى بمساحة بنائية إجمالية 160 ألف متر مربع، تشمل مباني إدارية بالكامل ومباني تجارية وإدارية ومباني تجارية فقط، ومن المخطط بدء التسليم للمرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2024، ثم سيتم تطوير المرحلة الثانية ومساحتها 32 ألف متر مربع وتشمل 4 ومباني تجارية وإدارية ومباني تجارية فقط بمساحة بنائية إجمالي 32 ألف متر مربع.

وفي هذا السياق، صرح هشام موسى العضو المنتدب لشركة رووك للمراكز التجارية والإدارية، "يأتي وضع حجر أساس "جولدن جيت"، في إطار رؤية "روك" الرامية إلى تحقيق قيمة مضافة لقطاع التطوير العقاري التجاري من خلال تقديم تجربة مختلفة ومميزة لعملاء ورواد المشروع قائمة على اختيار موقع فريد لتيسير الوصول إليه. كما نسعى الى تغير خارطة التطوير العقاري التجاري في مصر، حيث يهدف المشروع لتعمير المنطقة الواقعة ما بين العاصمة الجديدة والقديمة، بعدما شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية واستثمار الدولة في البنية التحتية والطرق والمحاور. لدينا رؤية تعتمد على تحقيق الاستدامة والامتياز المتكامل طبقا للمعايير والجودة العالمية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف الى جذب الكيانات التجارية والإدارية والخدمية المتخصصة ليكون لها مقر رئيسي بمصر."

ومن ناحيته أشار المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، "يعد مشروع "جولدن جيت" أولى مشروعات شركة رووك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، وتستهدف من خلال المشروع تحقيق طفرة في تطوير العقارات التجارية ومتعددة الاستخدامات في مصر، فعلى مدار 27 عامًا في قطاع الإنشاءات استطاعت "ريدكون" تطوير آلياتها بصورة دورية بما يتلاءم مع متغيرات السوق واحتياجاتها، واستنادا على خبرات الشركة الأم ريدكون للتعمير في التشييد، يتم تطوير مشروع جولدن جيت وفقًا لأحدث تقنيات الهندسة والعمارة الحديثة وعلى رأس هذه التقنيات العمارة الخضراء بهدف تقليل استهلاك الطاقة والموارد مع تقليل تأثيرات الإنشاء والاستعمال على البيئة."



وبهدف وضع أفضل التصميمات الهندسية لجولدن جيت، تعاونت شركة رووك مع تحالف يضم 6 كيانات استشارية متخصصة أبرزها مكتب "WATG" بلندن، وجماعة المهندسين الاستشاريين "ECG"، ومكتب دكتور عمرو عبد الرحمن للتصميم والاستشارات الهندسة "AACE"، ومكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون ICE – دكتور أسامة عقيل، ومكتب المهندس هاني علي "EMG" لوضع تصميم يجمع بين الحداثة والأصالة ليتماشى مع النسيج العمراني المحيط، وفي الوقت نفسه يعكس الروح والثقافة والحضارة المصرية وأجواء منطقة وسط البلد كما هو معمول به في كثير من بلدان العالم.





ويوفر مشروع جولدن جيت تجربه فريدة للتسوق والترفيه من خلال مفهوم التسوق المفتوح Street Retail، حيث من المتوقع ان يحتوي المشروع على علامات تجارية متميزة ومتنوعة تناسب جميع الفئات العمرية كما سيضم المشروع سينما، وهايبر ماركت، وأماكن للترفيه. كما يضم مشروع جولدن جيت مباني إدارية قائمة بذاتها، وقد تم تخصيص طابقين أسفل المشروع بإجمالي 100% من مساحة الارض ليكون أكبر ساحة لانتظار السيارات تحت الارض في القاهرة الجديدة.



يذكر أن شركة رووك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية، هي إحدى شركات ريدكون للتعمير، وتم تأسيسها للاستثمار في تطوير مشروعات عقارية متعددة الاستخدامات، برأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، ورأس المال مصدر 1.5 مليار جنيه.

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