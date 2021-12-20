المملكة العربية السعودية تستضيف رالي داكار للمرة الثالثة

Audi RS Q e-tron بالمنافسة مع منظومة جديدة للحركة الكهربائية

مصممة بأربع كيلومترات من الكابلات ووحدتا تحكم مركزي وستة أنظمة تبريد

المملكة العربية السعودية: تستضيف المملكة العربية السعودية في يناير سنة2022 ، رالي داكار، إحدى أكبر سباقات الدولية للتحمل على الطرقات الوعرة في العالم. وينطلق الرالي، الذي يتميز بمشاركة أحد أحدث نماذج Audi المبتكرة تحت إسم "RS Q e-tron "، سيبدأ السباق من مدينة حائل في 2 يناير، ليتجه المتسابقون نحو العاصمة الرياض قبل أن يصلوا خط النهاية بمدينة جدة.

وقد باشرت Audiبناء السيارات المشاركة في الرالي بأنظمة توليد القوة، التي تميز Audi RS Q e-tron بنظام دفع كهربائي المكوّن من وحدتي دفع وتوليد مستعارتين من سيارات الفورمولا-إي. فحين تكون السيارة في حالة المسير، يجري شحن البطارية عالية الجهد عبر مصدر طاقة يتكون من محرك (TFSI) الفعال من DTM وMGU. وبهذه التجهيزات تعتبر Audi RS Q e-tron هي أكثر سيارة تطوراً تقنياً تطلقها Audi Sport في عالم السباقات.

ويقول أندرياس روس، مدير المشاريع الرياضية المدعومة رسمياً من الشركة، "إن رالي داكار تحدٍ صعب حتى بالنسبة إلى سيارة مجهزة بنظام دفع تقليدي، ولكن بالنسبة إلى نظام الدفع الذي ابتكرناه، فإن التحدي بات أصعب. ورغم أن الهيكل والتعليق ليس مختلفين كثيراً عن الأنظمة التقليدية، إلا أن السيارة تضم مكونات كثيرة يتوجب أن تكون عالية الأداء وخفيفة الوزن وذات اعتمادية موثوقة في الوقت ذاته؛ لتتحمل الظروف المختلفة التي يفرضها رالي داكار، كما يجب برمجة كل هذه المكونات ومعايرتها لتعمل معاً بتناغم وسلاسة كاملة".

ويضيف روس، "أن RS Q e-tron مزودة بمحرك كهربائي على المحور الأمامي وآخر على المحور الخلفي، إضافتاً إلى بطارية عالية الجودة ومحول طاقة المكون من محرك MGU ومحرك آخر TFSI الفعال من DTM –ويوضح أن كل واحد من هذه المكونات يتطلب نظام تبريد مخصص له، الأمر الذي يعني أن السيارة تحتوي على ست مبردات بدلاً من واحد، بما فيها مبرد هواء الشاحن التوربيني ونظام تكييف مقصورة السائق ومساعده.

لقد نجحت Audi في اختيار أفضل ثلاثة فرق من السائقين لهذا المشروع الطموح، حيث يقول يوليوس سيباخ، المدير التنفيذي لـ Audi Sport GmbH والمسؤول عن موتور سبورت: "إننا لا نبالغ عندما نسميه "فريق الأحلام." يضم فريق Audi سائقين نجوم حققوا العديد من النجاحات، من بينهم انتصارات متعددة في رالي داكار وبطولة العالم للراليات، وبالتالي من خلال خبراتهم الواسعة في تصرف تم مشاركتهم في رالي داكار اليوم. وهؤلاء السائقين هم: ماتياس إيكستورم، إميلبيركفيست، لوكاس كروز، كارلوس ساينز وإدوار بولانجير، بالإضافة إلى أكثر السائقين فوزاً في رالي داكار، ألا وهو ستيفان بيترهانسيلز. ووفقًا لما قاله ماتياس إيكستروم، فإن تجربة داكار ستكون بالتأكيد واحدة من أكثر المغامرات إثارة في حياته المهنية.

لمعرفة المزيد حول سباق رالي داكار الذي يضم سيارة Audi RS Q e-tron، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.audi-saudiarabia.com/me/web/meen/dakar.html?2345

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