رأس الخيمة: كرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عدد من ممثلي الجهات الحكومية بإمارة رأس الخيمة والموظفين المتميزين العاملين فيها على إسهاماتهم في دعم رسالة راكز الرامية إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لمزاولة أعمالهم بكل أريحية وسهولة.

سلّم الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى راكز ممثلي الهيئات الحكومية شهادات شكر وتقدير وهدايا تقديراً لجهودهم الاستثنائية وذلك في حفل تم تنظيمه في مقر راكز الرئيسي، حيث تم اختيار ممثلين من دائرة الجمارك وبلدية رأس الخيمة ودائرة محاكم رأس الخيمة و القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة و القيادة العامة للدفاع المدني و دائرة التنمية الإقتصادية وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة والدائرة المالية لحكومة رأس الخيمة وهيئة إذاعة رأس الخيمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بناءً على أدائهم والدور المحوري الذي يؤدونه وفقاً للترشيحات التي أدلى بها عملاء راكز.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي: "نُشيد بجهود ممثلي الدوائر الحكومية المتواصلة لدعم راكز والتي أثمرت عن إثراء تجربة العملاء والمستثمرين بتبسيط وتسريع الإجراءات المعمول بها، الأمر الذي مكننا من خدمة عملائنا وتلبية كافة متطلباتهم على النحو الأمثل."

ومن جانبه قال ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي براكز: "نقدم جزيل شكرنا لممثلي الجهات الحكومية على جهودهم وشغفهم في أداء أدوراهم بجدارة وعلى أكمل وجه، ونقدّر الجميع على إسهاماتهم القيّمة. إن حفل التكريم هذا يعد جزءاً بسيطاً من مجموعة المبادرات التي نود أن نعبر من خلالها مدى تقديرنا لشركائنا الاستراتيجيين في دعم مسيرتنا.".

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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